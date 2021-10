MDR-Rundfunkrat: Wie die Koalition in Sachsen ein AfD-Mitglied verhindern möchte

Dresden

Mitte November stehen die nächsten Plenarsitzungen des Landtags an – und nach allem, was bereits bekannt ist, dürften sich dann die AfD wieder heftig über den Umgang der anderen Fraktionen mit ihr beklagen. Denn eigentlich hätte sich die AfD Hoffnungen auf einen Platz im MDR-Rundfunkrat – dem Kontrollgremium des öffentlich-rechtlichen Senders – machen können: Die sächsischen Mitglieder sollen im November gewählt werden. Doch bei den Hoffnungen der AfD dürfte es fürs Erste bleiben: Die schwarz-grün-rote Koalition scheint einen Weg gefunden zu haben, ein sächsisches AfD-Mitglied im Gremium zu verhindern.

Koalition will von Geschäftsordnung abweichen

Die Geschäftsordnung des Landtags sieht grundsätzlich für die Besetzung von Posten ein klares Verfahren vor. Die Posten sollen nach dem Höchstzahlverfahren vergeben werden, bei dem die Stärke der Fraktionen eine Rolle spielt. Nach diesem Prinzip müssten von den drei Sitzen im Rundfunkrat, die der Landtag aus seinen Reihen vergeben darf, zwei an die CDU und einer an die AfD gehen. Die Geschäftsordnung lässt Ausnahmen zu. Der MDR-Rundfunkrat wird dabei allerdings nicht genannt.

Die Koalition will nun mit einem gemeinsamen Antrag eine Abweichung von der Geschäftsordnung erreichen. Das würde ihr gestatten, das Höchstzahlverfahren nicht anzuwenden – und die AfD außen vor zu lassen. Die Fraktionen von CDU, Grünen und SPD möchten konkret, dass jede Fraktion einen Vertreter oder eine Vertreterin vorschlagen darf. Für den Antrag bräuchten sie die Zustimmung der Linken, um die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit zu erreichen.

Linke nominiert Antje Feiks

Wird der Antrag angenommen, könnte die AfD-Fraktion zwar immer noch ein Mitglied aus ihren Reihen nominieren. Doch die Chancen, dass es auch gewählt wird, dürften gegen Null gehen. Denn die Rundfunkrats-Mitglieder müssen ebenfalls mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit gewählt werden.

Inoffiziell ist in der Koalition klar, dass die drei Sitze an einen CDU-Abgeordneten, ein Mitglied aus der Grünen- oder SPD-Fraktion sowie ein Mitglied der Linksfraktion gehen. Als wahrscheinlich gilt, dass Antje Feiks (Linke) weiter den MDR beaufsichtigen wird. Sie sitzt derzeit schon im Rundfunkrat. „Wir halten an unserer Kandidatin Antje Feiks fest und beanspruchen für uns das Recht, sie vorzuschlagen“, sagt Linken-Fraktionschef Rico Gebhardt. „Wir sind zuversichtlich, dass die Koalition ihre Expertise anerkennen und ihrer Entsendung in den Rundfunkrat erneut zustimmen wird.“

AfD-Fraktion lehnt Änderungen ab

Die AfD-Fraktion teilt auf Anfrage mit, dass sie ihren medienpolitischen Sprecher Torsten Gahler für den Rundfunkrat vorschlagen werde: „Ob dieser Vorschlag durch Wahl bestätigt wird, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt reine Spekulation.“ Die Änderung der Geschäftsordnung lehnt die AfD sowieso ab: Die geplante Neuregelung diene nur dazu, den „kleinen Fraktionen“ von SPD, Grünen und Linken einen Sitz im Rundfunkrat zu ermöglichen. „Diese Notwendigkeit sehen wir nicht.“

Der MDR-Rundfunkrat überwacht die Einhaltung des gesetzlichen Programmauftrags. Er wählt unter anderem die Intendantin oder den Intendanten und genehmigt den Haushalt des Senders. Das Gremium umfasst künftig 50 Mitglieder, die aus der Politik und aus gesellschaftlichen Gruppen wie den Kirchen oder den Gewerkschaften kommen.

Von Kai Kollenberg