Das sächsische Kabinett hat dem Vorhaben der sogenannten Mietpreisbremse für die Städte Dresden sowie Leipzig zugestimmt. Der Entwurf einer entsprechenden Verordnung zur Mietpreisbegrenzung sei damit zur Anhörung freigegeben, teilte das Ministerium für Regionalentwicklung am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Dresden mit. In den beiden größten sächsischen Städten soll im ersten Halbjahr 2022 die Mietpreisbremse eingeführt werden.

Mit dem Inkrafttreten dürften in Dresden und Leipzig die Mieten zu Beginn eines neuen Mietverhältnisses maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Die für die jeweilige Wohnung geltende ortsübliche Vergleichsmiete ergebe sich aus den jeweiligen Mietspiegeln der beiden Städte, hieß es.

Verordnung zur Anhörung übersandt

Die Verordnung werde nun zunächst den kommunalen Spitzenverbänden, Landesverbänden der Wohnungswirtschaft, Mieter- sowie Wohlfahrtsverbänden und der Verbraucherzentrale Sachsen zur Anhörung übersandt. Das Kabinett werde danach endgültig über die Einführung der Mietpreisbremse entscheiden.

Die Einführung der Mietpreisbegrenzung war 2019 in Sachsen von den sächsischen Koalitionspartnern CDU, Grüne und SPD vereinbart worden, um bei angespannten Wohnungsmärkten überdurchschnittliche Steigerungen der Mietpreise bei Neuvermietungen zu vermeiden.

