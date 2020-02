Die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus bewegt die LVZ-Leser. 75 Jahre nach der Befreiung des KZ Auschwitz durch die Rote Armee fordern sie, das Gedenken an die Ermordeten auch in Zukunft wachzuhalten. Auch in der DDR sei an die jüdischen Opfer erinnert worden, heißt es in Zuschriften.