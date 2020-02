Macherner CDU nach Facebook-Affäre in Erklärungsnot

Machern

Bestürzung und Empörung löste der Bericht über den Macherner Mike R. aus. Laut Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft soll der Schatzmeister der Macherner CDU Nazi-Propaganda im Internet verbreitet und Kommunalpolitiker diffamiert haben. Unter dem Fake-Profil „ Peter A. Brandis“ war der 47-Jährige demnach unterwegs, um in verschiedenen Facebook-Gruppen in Machern, Brandis, Naunhof und Borsdorf Stimmung zu machen. Nach der Veröffentlichung meldeten sich in sozialen Medien weitere User zu Wort, die sich an unangenehme Begegnungen mit dem Fake-Profil erinnern. Mit Unverständnis wird im Netz insbesondere das Verhalten der Macherner CDU kommentiert. Die Spatzen, heißt es da, hätten es schon lange von den Dächern gepfiffen, wer sich hinter „ Peter A. Brandis“ verbirgt.

Mike R. von jeglichen Ämtern entbunden

Die Macherner CDU zeigte sich am Dienstag in einer ersten Reaktion wortkarg. „Mit großer Betroffenheit“, erklärt CDU-Ortsvorsitzende Petra Puttkammer, sei man am Morgen mit dem Bericht der LVZ konfrontiert worden. Der offensichtlich im Verdacht stehende Mike R. sei nicht mehr Mitglied der CDU, teilte Puttkammer den neuesten Sachstand mit. „Somit ist er auch innerhalb des Ortsverbandes von jeglichen Ämtern entbunden“, so die Vorsitzende weiter. LVZ-Nachfragen, ob der enttarnte Facebook-Troll zum Austritt gedrängt wurde oder diesen Schritt selbst unternommen hat, um so kurz vor der Wahl Schaden von der Partei und ihrem Bürgermeisterkandidaten Karsten Frosch abzuwenden, ließ die Ortsgruppe bis dato unbeantwortet.

CDU distanziert sich von extremistischem Gedankengut

„Sollten sich die im Pressebericht dargestellten Vorwürfe erhärten, distanzieren wir uns schon jetzt von jeglichem extremistischen Gedankengut“, gibt Puttkammer lediglich zu Protokoll. „Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, in dem wir keine Einblicke in die Ermittlungsakten haben, können wir deshalb zum heutigen Zeitpunkt keine weiterführenden Auskünfte geben.“ Ende der Stellungnahme.

Ein Krisenmanagement, das den Macherner Wählern nach Einschätzung von Beobachtern nicht ausreichen dürfte. Lässt es doch viele Fragen offen. Besonders die, warum die Orts-CDU so lange tatenlos zugeschaut und damit sehenden Auges einen derartigen politischen Flurschaden riskiert hat.

Verdacht gegen CDU-Mann steht seit Wahlen 2019 im Raum

Spätestens seit Mai vorigen Jahres stand der Vorwurf im Raum, hinter dem Fake-Profil verberge sich ein Mitglied der Macherner CDU. Wenige Tage vor der Gemeinderatswahl im Mai 2019 machte die Wählervereinigung „Wir sind Macher(n)“ aus nicht ganz uneigennützigen Gründen ihren Verdacht öffentlich. Allerdings ohne einen konkreten Namen zu nennen. Auf der Homepage der Vereinigung wurde über das „mögliche virtuelle Doppelleben eines Mitglieds der Macherner CDU“ berichtet. Auch von einem staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren, das damals bereits lief, war in aller Öffentlichkeit die Rede. Ebenfalls publiziert wurde bereits zu diesem Zeitpunkt, was dem CDU-Mann vorgeworfen wird: die Diffamierung von Leuten durch ein Fake-Profil und das Verbreiten von Nazi-Propaganda. Auch einzelne Beispiele seiner äußerst fragwürdigen Postings waren zu sehen.

„Zu keinem Zeitpunkt hat es den Versuch einer Kontaktaufnahme seitens der CDU gegeben, diese ungeheuerlichen Vorgänge aufzuklären.“ Das bekräftigt auf LVZ-Nachfrage das Mitglied von „Wir sind Macher(n)“, das Anzeige gegen den Facebook-Troll erstattete und die Aufklärung ins Rollen brachte. „Es bestand seitens der CDU erkennbar kein Interesse, etwas über die Hintergründe zu erfahren“, erklärt der Macherner.

Facebook-Troll war offizieller Webmaster der Macherner CDU

Wie inzwischen bekannt wurde, verantwortete Mike R. nicht nur die Finanzen der Ortsgruppe, sondern war als Webmaster offiziell auch für die Homepage der Orts-CDU zuständig. Beobachter führen deshalb verschiedene kosmetische Änderungen der Seite in den vergangenen Tagen auf sein Wirken zurück: So finden sich inzwischen immer weniger Hinweise darauf, dass der Facebook-Troll noch vor kurzem als Webmaster im Impressum stand. Fotos wurden teilweise beschnitten, so dass sie Mike R. nicht mehr zeigen.

Von Simone Prenzel