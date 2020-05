Macherner Park auf Augenhöhe mit Wörlitz oder Bad Muskau

Machern

Im Landschaftsgarten Machern grünt es zur Zeit an allen Ecken und Enden – es steht die wohl schönste Zeit des Jahres bevor. Im Park blühen Japanische Sommerazaleen. Bald werden auch die Rhododendren ihre farbige Pracht entfalten. Mindestens ebenso beeindruckend wie vom Farbenrausch zeigen sich Experten von Entstehungsgeschichte und noch heute vorhandener Authentizität der Anlage.

Was der letzte Reichsgraf Carl Heinrich August von Lindenau (1755-1842) schuf, überwältigt Gartentouristen weit über Sachsen hinaus. „ Machern gilt heute als einer der bedeutendsten Landschaftsgärten Deutschlands und besitzt in Fachkreisen internationales Renommee“, bestätigt die Leipziger Landschaftsarchitektin Claudia Siebeck die herausragende Stellung der Macherner Anlage. Siebeck muss es wissen, untersuchte sie doch um die 50 Gärten in ganz Westsachsen. In Machern hat sie das Gefühl, die Kommune weiß gar nicht, was für einen Schatz sie hegt. Mitunter, bekennt die Leipzigerin, sei sie erschüttert, „der Park wird behandelt wie eine Gründerzeit-Grünfläche.“

Förderverein verwendet sich seit Jahren für die Anlage

Auch Petra Puttkammer kennt den Garten in- und auswendig. Als frühere Leiterin der Parkdirektion begleitete sie die Sanierung vieler Bauwerke nach der Wende aktiv mit. Heute zählt die Machernerin zu den Mitgliedern des Fördervereins Schloss und Landschaftspark, der sich – auch gegen Widerstände – immer wieder für das Kleinod verwendet. Fürsprecher hat die Anlage seit Jahren nötig. Sei es, um die Kommune an ihre gärtnerischen Pflichten zu erinnern oder Vandalen Einhalt zu gebieten. Deshalb freuen sich die Parkenthusiasten auch über jede Bewertung von außen, die der Kommune vor Augen führt: Unser Park ist nicht Kreisliga, er hat das Zeug zur Premier League.

Zur Galerie Der Macherner Landschaftsgarten hat das Potenzial zur internationalen Vermarktung. Geheimnisvolle Bauwerke wie die künstliche Ruine der Ritterburg oder die als gräfliches Mausoleum erbaute Pyramide zählen zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der 40 Hektar großen Anlage.

Mit der Studie für ein Gartennetzwerk, die von Claudia Siebeck stammt, haben es die Macherner jetzt schwarz auf weiß: Der Park hat das Zeug, international vermarktet zu werden. Die Anlage, so die Expertin, glänze mit verwunschenen Staffagen, geheimnisvollen Bauwerken und Skulpturen. „Ich habe den Macherner Park schon während meines Studiums in Wien behandelt. Und glauben Sie mir, der Name Machern sagt Gartentouristen weltweit etwas.“

Graf Lindenau war Anhänger des englischen Gartenstils

Wenn das Graf Carl Heinrich August von Lindenau vor über 200 Jahren geahnt hätte. Die Lindenaus prägten über elf Generationen hinweg Macherner Historie. Doch keine Hinterlassenschaft bringt der Grafenfamilie noch heute so viel Renommee ein wie der Landschaftsgarten. Lindenau war preußischer Reisestallmeister. Vor allem aber war er eins: Anhänger des neuen englischen Gartenstils. Parks sollten damals nicht mehr wie in Versailles mit Zirkel und Lineal gezogen werden. Die Freunde der neuen Natürlichkeit, zu denen sich der Graf zählte, distanzierten sich bewusst von geometrisch angelegten Beeten, strengen Sichtachsen und gestutzten Hecken. „Der Macherner Garten“, schwärmt Petra Puttkammer, „widerspiegelt den Zeitgeist dieser Epoche.“ Besonders bekannt sind Gartenarchitekturen wie Pyramide und Ritterburg. Die Beweggründe ihres kunstsinnigen Auftraggebers erschließen sich dabei nicht auf den ersten Blick. Deshalb ist es durchaus ratsam, das Gartenreich im Rahmen einer Parkführung zu erkunden.

Bei Vermarktung noch viel Luft nach oben

Gerade was die Vermarktung der Anlage betrifft, ist noch viel Luft nach oben. „Beim Schlösserland Sachsen“, berichtet Puttkammer, „besteht ein dringendes Interesse daran, Machern unter dieser gemeinsamen Dachmarke mit zu bewerben.“ Pläne, das Macherner Juwel aufzuwerten, gibt es ebenfalls. So müsse die Pyramide, die als gräfliches Mausoleum errichtet wurde, saniert werden, weiß Puttkammer.

Ein Lied auf eine gelungene Sanierung: Erst im vorigen Jahr wurde der Agnestempel restauriert. Quelle: Roger Dietze

Es macht schließlich keinen guten Eindruck, wenn ausgerechnet aus dem Bauwerk, mit dem an der A 14 für den Park geworben wird, kleine Bäumchen aus dem Mauerwerk sprießen. Eine weitere Herausforderung sieht der Parkverein um Vorsitzende Johanna Hanspach in Nachpflanzungen. Der Klimawandel mache auch um historische Gärten keinen Bogen. „Auch wir haben mit Sturmschäden und Borkenkäferbefall zu kämpfen. Zuletzt mussten um die 100 Bäume entnommen werden“, berichtet Puttkammer, die mit ihrer Firma auf Grünpflegearbeiten spezialisiert ist. Deshalb sei es wichtig, sich nicht nur um Bauwerke und mehr Besucher, sondern auch um die Botanik zu kümmern. So gebe es bereits Überlegungen, die Tulpenbaumallee zu erneuern. Auch auf Pläne für die Wiederherstellung der Einsiedelei, die nach dem Krieg einem Brand zum Opfer fiel, ließe sich zurückgreifen.

Anmeldung zur Parkführung: Macherner Grünprofi GmbH, Telefon 03425/8577422, E-Mail: info@gruenprofi-machern.de

Was für den Macherner Landschaftsgarten spricht vorhandene Bauwerke wie Tempel der Hygieia, Käuzchenbad, Wilhelms Ruh, Ritterburg, Lindenau-Monument, Pyramide, Agnestempel, weitere Skulpturen guter Pflegezustand gartenkünstlerische Sehenswürdigkeiten wie die Blutbuchenallee oder die 100-jährige Eibe Informationstafel und Flyer am Eingang, dezente Objektbeschilderung Rundwege in unterschiedlicher Länge, man kann sich bis zu drei Stunden im Garten aufhalten Park ist öffentlich zugänglich mit dem Förderverein ist eine engagierte Interessenvertretung vorhanden Ausschilderung an der Autobahn; allerdings fehlen weiterführende Hinweise im Ort, ab dem Bahnhof keine Beschilderung, auch an Radrouten fehlen Hinweise – gute ÖPNV-Anbindung, Bahnhof nur 600 Meter entfernt Anbindung an Jakobs-Pilgerweg; Mulderadweg verläuft in sechs Kilometer und Leipzig-Elbe-Radroute in 250 Metern Entfernung Restaurants und Cafés unmittelbar am Park oder in wenigen Minuten Fußweg vorhanden Übernachtungsmöglichkeiten in Mittelklassehotel, Gasthöfen und Pensionen

Von Simone Prenzel