Macht Corona die Bildungsempfehlung in Sachsen zum Problem? 

Unterricht ja, aber mit Auflagen und nur für die Schüler der Abschlussklassen. Für alle weiteren Klassenstufen heißt es in der aktuellen Phase der Corona-Pandemie weiter Homeschooling. Auch für die Viertklässler in Sachsen, für die es mit dem kommenden Halbjahreszeugnis die Bildungsempfehlung gibt. Die soll den Weg für die künftige Schullaufbahn ebnen - geht es nach dem Sommer auf die Oberschule oder auf das Gymnasium?

Corona-bedingt waren die Kinder seit mehr als einem Monat nicht im Präsenzunterricht, jetzt bleiben die Schulen noch bis Mitte Februar geschlossen. Die Noten und Empfehlungen sollen zu den Winterferien vorliegen. Doch ist eine gerechte Bewertung möglich?

Schwierige Situation für die Schüler

Dass die Situation dieses Jahr schwierig ist, ist der zuständigen Behörde, dem Kultusministerium des Landes, bekannt. „Aber wir hatten das Glück, dass wir das erste Schulhalbjahr bis zum 11. Dezember in Präsenzpflicht durchführen konnten“, so eine Sprecherin des Kultusministeriums zum Thema. Zudem vertraue man in die Kenntnis der Lehrerschaft – viele würden ihre Schüler bereits seit der ersten Klasse betreuen.

Benotung ist grundsätzlich kein Problem

Nachfrage bei Lehrern in Leipzig. Gibt es Probleme mit der Bildungsempfehlung? Laura Hofmann unterrichtet eine vierte Klasse – und schreibt dieses Jahr die Empfehlungen. „Grundsätzlich kann ich die Kinder schon aufgrund meiner pädagogischen Erfahrung einschätzen“, stellt sie klar. Doch: Bei den Empfehlungen für ein Gymnasium ist ein Notenschnitt von 2,0 nötig, welcher sich aus den Fächern Deutsch, Mathe und Sachunterricht zusammensetzt. Der ist maßgeblich, aber die Möglichkeiten, Noten wie bisher zu geben, gab es in diesem Schuljahr wenige. Den Kindern fehlen Wochen an Unterricht, den Lehrern die Zensuren. Dennoch hält das sächsische Kultusministerium weiter am Zeitplan fest. Bis zum zehnten Februar soll klar sein, welche Schule die Viertklässler in Zukunft besuchen könnten.

Termine sind fest gesetzt

Doch mehr Zeit, um die Empfehlungen auszusprechen, ist nicht machbar. „Die Terminkette hängt auch mit den Schulanmeldungen und dem System der Klassenbildungen zusammen, damit dann der Start des neuen Schuljahres zum konkreten Termin erfolgen kann“, so die Erklärung aus dem Ministerium.

Hofmann wünscht sich mit dem Blick auf die Bildungsempfehlung Pandemie-orientierte Lösungen – und weniger die Fixierung am Notendurchschnitt, auch in der Zukunft. Denn gerade die jetzige Situation zeigt, wie relevant die Einschätzung der Lehrer sein kann. „Die Kompetenzbewertung der Lehrer sollte wichtig sein“, sagt sie. Noten seien letztendlich punktuelle Momentaufnahmen.

Das Kultusministerium, verantwortlich für die Regelungen zur Bildungsempfehlung, scheint ähnlicher Auffassung zu sein. Die Sprecherin erklärt, dass es bei der Bildungsempfehlung nicht allein um die Zensuren gehe. „Auch sollte das Lern- und Arbeitsverhalten des Schülers, seine schulischen Leistungen und seine bisherige Entwicklung erwarten lassen, dass er den Anforderungen des Gymnasiums gerecht werden kann.“

Lehrer wünschen sich bessere Kommunikation

Ein Grund, die Bildungsempfehlungen dieses Jahr anzuzweifeln, besteht also nicht. Ein Grund, die Regelungen mit dem Schwerpunkt auf dem Notendurchschnitt neu zu bewerten, könnte durch die Pandemie einen Anstoß gefunden haben. Und noch etwas zeigt sich durch Corona. Es klemmt in der Kommunikation. Die Aussagen, wie agiert werden soll, seien eher allgemein gehalten. Hofmann und ihre Kollegen wünschen sich eine bessere Kommunikation mit den zuständigen Behörden – einen genauen Fahrplan, wie es künftig weitergeht. Unterdessen sind sie aufgefordert, bei der Benotung „ihre Ermessungsspielräume wohlwollend“ auszulegen und „im Zweifel zu Gunsten der Schüler“ anzuwenden, heißt es in einer Pressemitteilung des Ministeriums bezüglich der Notengebung in der Grundschule.

Das Kultusministerium hat Schulleiterbriefe versendet, die den Lehrern in dieser Zeit mit Informationen hinsichtlich der Notengebung Hilfe bieten sollen – und betont, dass auch „unabhängig der Noten und der Einschätzung durch den Lehrer“, Eltern ihre Kinder in einem Gymnasium oder Oberschule anmelden können. „Wir empfehlen, auf den Rat und die Einschätzung der Lehrer zu hören“, so die Sprecherin des Ministeriums.

