März 1990: DDR-Geheimpläne sehen Abbagerung der Dübener Heide vor

Bad Düben

Vor 30 Jahren waren es die riesigen Abraumbagger der DDR-Braunkohleindustrie, heute sind es Stürme, Hitze-Sommer und der Klimawandel, die der Dübener Heide gefährlich werden. Man könnte denken, Geschichte wiederholt sich, wenn auch vor einem anderen Hintergrund.

Bürgerbewegung formiert sich

Während sich in der Wendezeit eine Bürgerbewegung formierte, die gegen die geplante Erweiterung des Braunkohletagebaus Gröbern bei Gräfenhainichen mobil machte, nehmen heute Menschen und Unternehmen aus Torgau, Bitterfeld-Wolfen, Leipzig und anderen Kommunen Kontakt zum Verein Dübener Heide auf, weil sie freiwillig Bäume pflanzen, Blühwiesen anlegen oder ökologisch wertvolle Flächen pflegen wollen.

Verein Dübener Heide spürt Zulauf

Axel Mitzka, Vorsitzender des Vereins Dübener Heide, freuen solche Initiativen. „Wir spüren wieder einen Zulauf. Die Zahl der Einzelmitgliedschaften, also ohne Ortsgruppenbindung, steigt“, erzählt der 51-Jährige. Rund 360 Mitglieder zählt der Verein Dübener Heide, der sich am 31. März 1990 wiedergründete. Mitglied sind auch die Landkreise Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg, Partnervereine und zahlreiche Kommunen. Viele Bürger – Mitzka nennt sie Heidefreunde – wollten sich aber auch „nur“ als Freiwillige ohne Vereinsmitgliedschaft für die Natur und Umwelt der 75 000 Hektar großen Landschaft zwischen Leipzig und Lutherstadt Wittenberg engagieren und nehmen an Vereinsaktionen teil oder spenden als „Heide-Aktionäre“ Geld.

„Grüne Tische“ werden gegründet

Mitzka, der aus Schwemsal stammt, gehört zu den Gründungsmitgliedern . Vor 30 Jahren war er 21 Jahre alt und studierte Landwirtschaft an der Martin-Luther-Universität in Halle. Weil er sich als Naturschutzhelfer engagierte, erhielt er vom damaligen Landesforstmeister Austinat eine Einladung zum ersten „Grünen Tisch“, der am 17. Februar im Volkshaus in Bad Düben stattfand. Punkt drei der Tagesordnung lautete: „Diskussion zum Problemkreis Erhaltung der Dübener Heide“. Und da ging es vor allem um ein Thema: die drohende Abbaggerung von weiteren Teilen der Dübener Heide. Die Pläne der DDR-Braunkohleindustrie waren zu dem Zeitpunkt noch geheim, aber längst durchgesickert: Demnach sollte der Tagebau Gröbern Richtung Radis, Hohenlubast, Ochsenkopf erweitert werden – ein massiver Eingriff in Landschaft und Natur durch großflächige Waldrodung und Wasserentzug.

Gerüchte um Tagebau kursieren

Hebert Meyer (85), der heutige Ehrenvorsitzende, hatte von dem Termin aus der Zeitung erfahren. Der gebürtige Schkönaer, der ein Wochenendhaus in Lubast hatte, nahm am „Grünen Tisch“ teil. „Es kursierten viele Gerüchte über den Tagebau und wir wollten Klarheit und die Forstwirtschaft nicht allein lassen“, erzählt der frühere Betriebsingenieur im Leuna-Kombinat. Deshalb wurde dann auch ein 12-Punkte-Programm erstellt, das unter anderem die Offenlegung aller Daten zu den künftigen Abbaugebieten forderte.

Das 12-Punkte–Programm vom 17. Februar 1990 1. Offenlegung aller Daten des BKK Bitterfeld (Braunkohlenkombinat) über zukünftige Abbaugebiete. 2. Verzicht des BKK auf die Anlage von Hochhalden, zudem Überprüfung vorhandener. 3. Einhaltung der Grenzen des Tagebau Gröbern, kein weiterer Neuaufschluss. Erhaltung NSG Jösigk und Waldgebiete sowie Ortschaften/Dörfer. 4. Öffentliche Diskussion zur Gestaltung der Tagebaufolgelandschaften. 5. Gründung eines Heidevereins als öffentliches Gremium zur Interessenvertretung. Bezeichnung: Verein Dübener Heide e.V. 6. Offenlegung von Schadstoffbelastungen durch Industriebetriebe (CKB, Kraftwerke) und deren Auswirkung auf Mensch und Umwelt. 7. Offenlegung aller militärisch genutzten Flächen und Einleiten von Maßnahmen zur Überprüfung bzw. Nutzungsaufgabe. 8. Erhalt und Renaturierung von Gewässern. Erstellung einer neuen Meliorationskonzeption. 9. Informationen über Nutzung von Alternativenergien. 10. Kontaktaufnahme zu Bezirksbehörden Halle/ Leipzig, mit dem Ziel die gesamte Dübener Heide als Landschaftsschutzgebiet auszuweisen. 11. Unterstützung der Initiative „Bergbaufolgelandschaft Gräfenhainichen“. 12. Verhinderung eines touristischen Ausverkaufs der Dübener Heide. Weitere Zersiedlung stoppen. Ausgewogene touristische Erschließung unter Beachtung ökologischer Interessen und Gesichtspunkte unterstützen.

Meyer hielt an dem Tag auch ein Heft des 1930 gegründeten Vereins Dübener Heide hoch und brachte die Idee ins Spiel, den Verein neu zu gründen. Die rund 70 Anwesenden gingen mit. So hatte die Bürgerbewegung einen Namen: Verein Dübener Heide. Meyer ist noch ein Satz in Erinnerung, der beim „Grünen Tisch“ fiel: „Wenn sich ein Bagger der B107 nähert, werfen wir uns mit unseren Leibern davor.“ Dazu kam es nicht, weil später die Tagebau-Pläne nicht weiter forciert wurden. Laut Meyer wohl auch aus ökonomischen Gründen. Dennoch habe der Bürgerprotest Wirkung gezeigt – und die Vereinsgründung zur Folge gehabt.

Ein altes Heft als Anregung

Herbert Meyer (85) zeigt ein Heft des Vereins Dübener Heide aus dem Jahr 1945, das Ausflüge beschreibt. Meyer, der in Schköna aufwuchs, erhielt es damals von einem Lehrer. Der Heidefreund gehört zu den Gründungsmitgliedern des Vereins Dübener Heide und ist Ehrenvorsitzender. Quelle: Nico Fliegner

Meyer schaut heute mit Stolz auf die Zeit bis heute. Er war an der Seite von Achim Brinkel aus Bad Düben, dem ersten Vorsitzenden, Geschäftsführer, dann bis 1998 Vorsitzender des Vereins. Dieser habe sich „inhaltlich und organisatorisch gut entwickelt, auch dank der Unterstützung der Landkreise und Länder“. 1992 erhielt die Heide den Schutzstatus Naturpark, der Verein wurde mit der Pflege und Entwicklung beauftragt, konnte Mitarbeiter einstellen.

Verein entwickelt sich weiter

Im Laufe der Jahre kamen zu den Ortsgruppen, die das Wandern frönen und altes Brauchtum pflegen, weitere Sparten wie der Bereich Regionalentwicklung dazu. Es gibt Umweltgruppen, die sich um die Biber kümmern, und verschiedene Netzwerke. Größte Errungenschaften sind die Ausrichtung des 99. Deutschen Wandertages und das Naturparkhaus in Bad Düben. Zudem pflegt der Verein Partnerschaften zu zertifizierten Naturparkschulen und Kitas. „Unsere Kinder mit ihrer Heimatregion vertraut zu machen, ist wichtig“, sagt Mitzka. Um die Zukunft des Heidevereins fürchtet er nicht – das zeigt jüngst auch eine Kampagne für eine Waldwiese, bei der 130 Heidefreunde mithalfen, dieses Biotop zu erwerben.

Ostermontag wird 14 Uhr im Naturparkhaus Bad Düben eine Ausstellung zu 30 Jahre Heideverein eröffnet.

Von Nico Fliegner