Das Leipziger Symphonieorchester gastiert in Sopron. Die ungarische Stadt spielte bei der Grenzöffnung in Deutschland 1989 eine entscheidende Rolle. Der Eiserne Vorhang öffnete sich dort am 19. August 1989 für einen kurzen Moment, der den ersten 700 DDR-Bürgern die Flucht in den Westen ermöglichte. Für die Musiker ist es „etwas ganz Besonderes“, den Festakt am 30. Jahrestag mitzugestalten.