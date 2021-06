Magdeburger Wissenschaftler forschen an veganem Corona-Impfstoff

Magdeburg

Auch wenn man es nicht vermuten würde: Die mRNA-Impfstoffe zum Schutz gegen das Coronavirus enthalten tierische Produkte. Cholesterol, den meisten besser bekannt als Cholesterin, dient dem Wirkstoff als Schutzschild gegen das menschliche Immunsystem beim Eintritt in den Körper und ist ein essenzieller Bestandteil des Impfstoffs. Bisher wird das Cholesterol jedoch ausschließlich aus tierischen Quellen wie Schafswolle oder Gewebe gewonnen. Einem Team von Forscherinnen und Forschern der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg ist nun in Kooperation mit dem Pharmaunternehmen CordenPharma die Herstellung einer pflanzlichen Alternative gelungen, die zukünftig in Corona-Impfungen auf mRNA-Basis zum Einsatz kommen könnte.

„BotaniChol“ auf Pflanzenbasis

„Der Trend in der Pharmaindustrie geht weg von tierischen Produkten“, sagt Professor Dieter Schinzer von der Universität Magdeburg, dessen Team das neue, bereits patentierte „BotaniChol“ entwickelt hat. Die pflanzliche Alternative biete nicht nur für Veganer viele Vorteile: Das Verfahren sei sauberer und weniger aufwendig. Außerdem bestehe bei tierischem Cholesterol immer ein kleines Restrisiko der Übertragung von Prionen, die Krankheiten wie BSE auslösen können. „Die Wahrscheinlichkeit, dass solche Krankheiten durch tierisches Cholesterol übertragen werden, ist zwar verschwindend gering, aber eben nicht gleich null“, sagt Schinzer. „Bei unserer Variante ist sie gleich null.“

„Cholesterol ist das Nadelöhr“

Der Hauptgrund für die Überlegenheit der pflanzlichen Variante sei aber die quasi unbegrenzte Verfügbarkeit: Das Cholesterol werde aus einem nachwachsenden Rohstoff gewonnen und könne so in großen Mengen synthetisiert werden. „Bisher war Cholesterol das Nadelöhr bei der Impfstoffherstellung, denn viele andere Bestandteile können mit weniger Aufwand in größeren Mengen hergestellt werden“, sagt Schinzer. „Das könnte sich nun ändern, denn jetzt haben wir eine viel bessere Basis.“

Gerade mit Blick auf die Zukunft sei das neue Verfahren eine wichtige Errungenschaft, denn der Bedarf an Corona-Impfungen werde in den kommenden Jahren nicht sinken. „Auf der ganzen Welt müssen noch unzählige Menschen geimpft werden, aber auch hier in Deutschland könnte es jährliche Schutzimpfungen geben“, sagt Schinzer. Auch über Corona hinaus könnte „BotaniChol“ in vielen zukünftigen Impfstoffen zum Einsatz kommen, die nach dem mRNA-Prinzip funktionieren.

Möglicher Einsatz ab Ende des Jahres

Die Synthese, die sich bisher auf geringe Mengen im Labor beschränkte, soll nun im großen Stil beginnen: Im nächsten Quartal will CordenPharma die Massenproduktion von „BotaniChol“ in die Wege leiten. „Auch wenn für jede Impfung nur eine kleine Menge Cholesterol benötigt wird, müssen insgesamt trotzdem tausende Kilogramm produziert werden.“ Schinzer schätzt, das pflanzliche Cholesterol könnte ab Ende des Jahres in Corona-Impfungen in Deutschland zum Einsatz kommen. CordenPharma produziert schon jetzt Bestandteile für den Corona-Impfstoff des Herstellers Moderna.

Von Robin Knies