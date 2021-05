Wiesbaden/Leipzig

Der Mai kühl und nass, füllt’s dem Bauern Scheun und Fass. Stimmt die Bauernregel, dann könnte es eine Rekordernte in diesem Jahr werden. Denn dieser Mai will einfach nicht auf Touren kommen. „Die Wetteraussichten für die kommenden Tage kann man nur noch als gruselig bezeichnen“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net. Auf dem Programm stehen Gewitter, Schauer, teilweise auch immer wieder Starkregen und viel Wind.

Die Grafik zeigt die Regenmengen, die bis nächsten Freitag erwartet werden. Die violetten Flecken zeigen Gebiete mit Regenmengen bis 100 Liter pro Quadratmeter. Im Raum Leipzig werden bis zu 40 Liter erwartet. Quelle: wetter.net

Schuld ist aktuell das Sturmtief Lothar, das Deutschland streift. Dagegen rauschen die warmen Luftmassen derzeit über Osteuropa an uns vorbei und sorgen in Finnland für Spitzenwerte um 25 bis 28 Grad. „Das ist dort für die Jahreszeit wiederum deutlich zu warm. Ein total verrücktes Wetter: Finnland so warm wie Spanien und wir sind so kühl wie normalerweise um diese Jahreszeit Nordeuropa wäre“, sagt Jung. Und eine Wetterbesserung ist nicht in Sicht.

Jetstream schuld am verrückten Maiwetter

Schwitzen in Finnland, frieren in Deutschland: Der Hauptgrund für diesen verrückten Mai ist derzeit der Jetstream. „Das ist ein Starkwindband, das sich um die gesamte Nordhalbkugel zieht. Dabei gibt es Wellen mit Berg und Tal. Genau bei uns über Mitteleuropa ist der Jetstream derzeit mit einer schönen Delle, also einem Tal nach Süden. Daher ist dort der Weg frei für kalte Luftmassen bis nach Deutschland“, erklärt Wetterexperte Jung.

Die Lage des Jetstreams am Freitagmorgen. Eine „Delle“ liegt über Mitteleuropa und Deutschland – daher flutet aus Nordwesten kalte Luft hinein. Die warmen Luftmassen aus dem Mittelmeerraum können nicht zu uns kommen. Der Jetstream wirkt wie eine optisch unsichtbare „Mauer“. Weiter östlich dagegen können die warmen Luftmassen heranrauschen, da ist ein Berg. Diese warmen Luftmassen erreichen derzeit Finnland. Quelle: meteociel.fr/wetter.net

Die warmen Luftmassen aus Südeuropa können nicht zu uns kommen und sitzen im kühlen Maiwetter fest (siehe Grafik). Bei uns geht das nasse Wetter weiter: Auch Samstag und Sonntag werden sehr wechselhaft. Teilweise droht sogar bei Gewittern Starkregen mit Überschwemmungen. Für den Raum Leipzig sind Gewitter ab dem Mittag vorhergesagt.

Prognose zu Pfingsten trübt die Stimmung

Der erste Blick auf Pfingsten trübt die Stimmung weiter: Sonniges und warmes Maiwetter ist kaum in Sicht. Zwar gibt bei einzelnen Modellen etwas Hoffnung auf Erwärmung. „Die sind aber in der Minderheit. Die Mehrheit rechnet mit weiterhin kühlem und feuchtem Wetter. Derzeit stehen die Chancen 70:30 das es kühl und nass weitergeht“, prophezeit Meteorologe Jung.

Die Prognose enttäuscht: Der Pfingstsonntag wird in Sachsen eher kühl. Quelle: wetter.net

Fällt auch der Start in den Sommer aus?

Die langfristigen Prognosen des europäischen Wettermodells sehen die kühlen Luftmassen sogar bis in den Juni hinein. Auch die erste Juniwoche soll danach zu kalt ausfallen. Legt der meteorologische Sommer etwa einen Fehlstart hin? „Das ist gut möglich“, so Jung. „Die Großwetterlage ist ziemlich eingefahren, wir sind umzingelt von vielen Tiefdruckgebieten. Natürlich kann sich die Wetterlage auch irgendwann mal wieder umstellen, allerdings ist heute nicht erkennbar, wann das sein wird.

Von Olaf Majer