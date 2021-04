Mai startet in Sachsen kühl und nass: Regieren die Eisheiligen im Wonnemonat durch?

Leipzig

Der April 2021 wird in die Wetterstatistik eingehen. „Es war ein wirklich sehr kalter Monat mit vielen Frosttagen. Es wird wahrscheinlich der frostigste April seit 1929 werden. So viele Frosttage wie in diesem Jahr gab es in einem Monat April noch nie zuvor“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net. In Leipzig war es an diesem Montag am kältesten: Der Tiefstwert an der Messstation Holzhausen lag hier am frühen Morgen bei minus 3,2 Grad. An insgesamt acht Tagen wurden in Leipzig Frostwerte gemessen.

Außergewöhnliche Dürre in der Region Leipzig

Dazu bleibt die Trockenheit besonders im Raum Leipzig ein Dauerthema: Der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung zeigt für die Region die alarmierende Farbe Dunkelrot. In einer Bodentiefe von knapp zwei Metern bedeutet das eine „außergewöhnliche Dürre“. Daran hat auch der April nichts geändert: Das Niederschlagssoll ist erst zu 50 Prozent erfüllt – die Trockenheit setzt sich auch in diesem Jahr fort. Der Wald- und Wiesenbrandgefahrenindex hat teilweise schon flächendeckend die zweithöchste Warnstufe 4 von 5 möglichen erreicht. „Punkten konnte der April dagegen beim Sonnenschein. Das langjährige Klimamittel hat er bereits erfüllt. Da kommen wir wahrscheinlich bis Monatsende noch über die 100 Prozent“, sagt Jung.

Mai könnte deutlich nasser ausfallen

Ausgerechnet der Wonnemonat Mai könnte nun deutlich nasser ausfallen. „Unterm Strich war der April ein deutlich zu trockener, deutlich zu frostiger und ein zu sonniger Monat. Wir brauchen nun endlich mal flächendeckenden Regen und der könnte sich nun tatsächlich im Mai einstellen“, so Jung. Schon der Start in den Mai ist alles andere als wonnig: In den ersten zehn Tagen gibt es überwiegend Wolken, immer wieder Regen und kühle Luftmassen.

Der 1.Mai-Feiertag wird eher durchwachsen: Die Region Leipzig bekommt mit 15 bis 16 Grad zwar noch eher mildere Luft ab, doch es soll immer wieder schauern. Quelle: wetter.net

Die Region Leipzig könnte am 1.Mai-Wochenende noch vergleichsweise gut wegkommen. Zwar gibt es auch hier immer wieder Schauer und es bleibt überwiegend bewölkt. Aber immerhin sind nach aktueller Lage 15 bis 16 Grad drin. „Es wird ein eher durchwachsener 1.Mai werden. Auch in Leipzig werden wir nicht ganz trocken durchkommen“, so Jung.

Regieren die Eisheiligen im Mai durch?

Dazu kommt die frostige Aussicht auf die Eisheiligen. Eigentlich liegt dieser Zeitraum mit oft noch einmal kühlen Temperaturen zwischen dem 11. und 15. Mai. Doch in diesem Jahr droht eine Dauerregentschaft. „Irgendwie befinden wir uns ja schon seit April in den Dauereisheiligen. Das könnte jetzt im Mai einfach so weiter gehen“, sagt der Wetter.net-Experte. Bleibt die Wetterlage so, dass sich ein Hochdruckgebiet über Skandinavien einrichtet, dann würden wieder eher kühle Luftmassen aus Osteuropa zu uns kommen. Die Eisheiligen könnten dann fast durchregieren. Erst in der letzten Mai-Woche hätte nach den derzeitigen Langzeitmodellen der Frühsommer eine Chance.

Meteorologe Jung bleibt jedenfalls vorerst skeptisch: „Eine durchgreifende Erwärmung auf Werte von um die 20 Grad und darüber und das für ganz Deutschland ist einfach nicht in Sicht. Der Frühling 2021 scheint in diesem Jahr einfach nicht in die Gänge kommen zu wollen.“ Es droht sogar wieder Bodenfrost und regional auch Luftfrost. „Der Spätwinter hat in diesem Jahr wirklich einen extrem langen Atem.“

Von Olaf Majer