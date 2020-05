Bodenfrost und Schneeflocken im Erzgebirge: Eisheilige schlagen eiskalt zu

Leipzig

Pünktlich auf den Tag schlagen in diesem Jahr die Eisheiligen zu: Zum Wochenbeginn gibt es einen drastischen Temperaturabsturz! Und das nach einem fast perfekten Maiwochenende mit viel Sonne und Wärme und höchstens ein paar Gewittern am Sonntagnachmittag. Doch am Montag geht’s los: Über der Mitte und besonders über dem Süden Deutschlands kommt es zu einer scharfen Luftmassengrenze. Extrem kalte und milde Luftmassen treffen dann aufeinander. Dabei kann es ab Montagvormittag bis zum Montagabend zu starken Niederschlägen zwischen Main und Alpenrand kommen. Diese fallen teilweise als Schnee.

So wird das Wetter in Leipzig Samstag: 23 Grad, Mix aus Sonne und Wolken Sonntag: 22 Grad, mal Sonne mal Wolken, im Tagesverlauf Schauer und Gewitter möglich Montag: Regen bei nur noch 8 oder 9 Grad! Dienstag: Morgens um 0 Grad, nachmittags um 11 Grad, wieder etwas Sonnenschein! Achtung: Im Erzgebirge ist am Montag Schneefall möglich!

Verrückter Wochenauftakt: Am Montag kann es im Süden Sachsens noch einmal Schnee geben (blaue Symbole). Quelle: Wetter.net

„Das ist wirklich eine verrückte Wetterlage mit extrem kalten Luftmassen, die uns da zwischen Sonntagabend und Montagabend heimsucht. Schnee im Mai ist keine Seltenheit, aber so weit in die Niederungen dann doch“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net. Im Süden können bis auf 300 Meter herab nasse Schneeflocken fallen, in mittleren Lagen sind sogar einige Zentimeter Neuschnee möglich. „Im Süden sollte man zum Montagabend das Auto besser stehen lassen. Das gilt besonders für Lagen ab 400 bis 500 Meter Höhe“ rät Wettermann Jung.

Schnee im Erzgebirge, Bodenfrost im Flachland

In Sachsen droht am Montag im Erzgebirge eine weiße Überraschung: Schneefall ist auch hier möglich. Richtig kalt wird es in den Nächten auch im Flachland. Am Montag, Dienstag und Mittwoch kann es am Morgen jeweils zu Bodenfrost kommen. „Lokal ist auch noch mal leichter Luftfrost, also Frost in 2 Metern Höhe, möglich. Das kann für einige Pflanzen gefährlich werden“, so Dominik Jung.

Die Eisheiligen Die Eisheiligen bezeichnen einen späten Kaltlufteinbruch im Mai. Normalerweise wären sie erst 10 Tage später dran. Es gab im Jahr 1582 eine Kalenderreform und da wurden 10 Tage aus dem Kalender entfernt. Die Bauernregel der Eisheiligen gab es aber schon länger davor. Wer sind die Eisheiligen? Die fünf Eisheiligen Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophie lebten im 3. bis 5. Jahrhundert und waren Bischöfe oder Märtyrer, also Menschen, die für ihren Glauben gestorben sind. Mit Eis hatten sie zu ihren Lebzeiten allesamt nichts zu tun, auch nicht die Heilige Sophie, die manchmal auch Kalte Sophie genannt wird. Wann regieren sie? Viele Bauernregeln gelten nur für bestimmte Gebiete. So kann man erklären, warum man in Norddeutschland den Heiligen Mamertus (11. Mai) sowie Pankratius (12. Mai) und Servatius (13. Mai) als Eisheilige betrachtet, im Süden jedoch erst mit Pankratius beginnt, aber den Heiligen Bonifatius (14. Mai) und die Kalte Sophie am 15. Mai noch dazu zählt. Da die kalte Luft aus der Polarregion kommt, trifft sie in Norddeutschland früher ein als im Süden. Deshalb beginnen und enden die Eisheiligen im Norden früher als im Süden. Welche Bauernregeln gibt es? „Wenn’s an Pankraz friert, wird im Garten viel ruiniert.“ „Pankraz, Servaz, Bonifaz, machen erst dem Sommer Platz.“ „Vor Nachtfrost du nie sicher bist, bis Sophie vorüber ist.“

Besonders der Auftakt der Eisheiligen am Montag verblüfft selbst Wettermann Jung: „Damit wird der 11. Mai regional winterlicher als es der Winter 2019/202 über lange Strecken selbst gewesen ist.“ Doch zum Glück ist die Regentschaft der Eisheiligen, die laut Kalender bis 15. Mai anhält, nicht von langer Dauer. Bereits zur Wochenmitte fängt sich die Wetterlage wieder und die Temperaturen steigen steil an. „Zum nächsten Wochenende sind dann sogar schon wieder Topwerte nahe der 30-Grad-Marke möglich. Was für eine Achterbahnfahrt!“, so Jung.

Achterbahnfahrt bei den Temperaturen: Am Montagnachmittag liegen im Raum Leipzig die Tageshöchswerte bei 7-8 Grad, am nächsten Sonnabend schon wieder bei 18 Grad. Quelle: wetter.net

Von Olaf Majer