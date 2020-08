Leipzig

In Palma de Mallorca sind für Sonnabend 31 Grad vorhergesagt. Ähnlich in Palermo auf Sizilien. „Da liegen wir mit 34 bis 35 Grad locker drüber, willkommen im deutschen Hitze-Sommer“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal Wetter.net. Steuert also der August auf neue Rekordwerte zu?

Bisher war der Sommer 2020 in Sachsen Hitze ein eher gemütlicher Geselle. Erst am vergangenen Freitag und Samstag gab es die bisher heißesten Tage des Jahres und da wurde auch das erste Mal in diesem Jahr überhaupt die 35-Grad-Marke erreicht. In Leipzig war der letzte Sonnabend mit 32,9 Grad der bislang heißeste Tag des Jahres.

Leipzig bei 33 Grad: Gewitter erst ab Ende nächster Woche

Nun aber werden die bisherigen Topwerte auch in unserer Region fallen. Am Sonnabend sind 34, vielleicht auch 35 Grad in Sicht, in der nächsten Woche pendeln sich die Tageshöchstwerte im Raum Leipzig bei 33 bis 34 Grad ein. Das Gewitterrisiko steigt wohl erst ab Donnerstag und Freitag nächster Woche, lokal kann es auch an diesem Sonntag mal blitzen und donnern.

Das wird schweißtreibend: Das Europäische Wettermodell sieht für Sonnabend 34 Grad im Raum Leipzig. Quelle: wetter.net

Meteorologe Jung sieht den Langfristtrend für diesen Sommer bestätigt: „Viele dachten wohl schon, dass es mit Hitze nichts mehr werden würde. Doch zu früh gefreut: Die Prognosen der Weltorganisation für Meteorologie und des privaten US-Wetterdienst Accuweather scheinen sich nun im dritten meteorologischen Sommermonat August zu bewahrheiten.“

Rekordverdächtig lange Hitzewelle

Es steht ein etwas verspäteter, aber dafür umso kräftigerer Hitzesommer an – und das mit einer markanten, ja schon rekordverdächtig langen Hitzewelle. „Die Länge der Hitzewelle könnte an einigen Wetterstationen neue Rekorde aufstellen – ein historisches Ereignis. Wir werden wohl nicht an die Topwerte aus 2019 herankommen, aber die Dauer der Hitzewelle ist deutlich der aus dem vergangenen Jahr überlegen“, sagt der Wetterexperte.

Rückblick: Im Sommer 2019 wurde die 40-Grad-Marke lokal an drei bis vier Tagen am Stück erreicht oder überschritten. Doch nun könnten es an sieben bis neun Tagen in Folge deutlich über 30 Grad heiß werden. Dazu kommen viele tropische Nächte, die viele am Nachtschlaf hindern werden.

Wird die Maskenpflicht zur Gesundheitsgefahr?

„Außerdem könnte die Maskenpflicht, die uns vor Corona schützen soll, nun ausgerechnet zu einer Gefahr für die Gesundheit werden“, warnt Jung. Bei der Hitze falle vielen das Atmen ohnehin schon schwer, mit einer Maske über dem Gesicht wird das Atmen zusätzlich erschwert. „Es ist davon auszugehen, das besonders ältere und schwache Menschen extrem darunter leiden, sogar Kreislaufzusammenbrüche drohen.“ Außerdem müssen wir uns auf einen Ansturm an die Badeseen und Freibäder einstellen. „Ob das immer alles reibungslos vonstatten geht, sei dahingestellt“, so Jung.

Mallorca-Sommer bis Ende August möglich

Fazit des Meteorologen: Das Hitzehoch Detlef zeigt Ausdauer. Das Hoch bringt die Sonne, zugleich kommt aus Nordafrika via Spanien und Frankreich große Hitze nach Deutschland. Nach aktuellem Stand bleibt der Mallorca-Sommer mit Topwerten bis zu 37 oder 38 Grad bis nächsten Donnerstag. Dann drohen schwere Unwetter. Doch auch danach geht es offenbar sehr warm weiter. Daher ist insgesamt mit keiner großen Abkühlung zu rechnen, das gilt besonders für aufgeheizte Gebäude.

