Leipzig.

„Einige Genossen haben mir das Leben sehr schwer gemacht“, sagt Constanze Krehl (62) beim Rückblick auf den Umgang mit ihr als Parteichefin der Sachsen-SPD. Das liegt 15 Jahre zurück. Der rüde Umgang mit der gerade zurückgetretenen SPD-Partei und Fraktionschefin Andrea Nahles hat sie daran erinnert.

Andrea Nahles hat nach verletzenden Angriffen aus den eigenen Reihen den Partei- und Fraktionsvorsitz hingeworfen. Warum geht die SPD, die sich das solidarische, fürsorgliche Miteinander auf die Fahne geschrieben hat, so zerstörerisch und brutal um mit ihrem Spitzenpersonal?

Das ist einfach fürchterlich. Wir tun immer so, als sei eine einzige Person für alles verantwortlich, für das schlechte Wahlergebnis und die mangelnde Resonanz in der Bevölkerung und überhaupt. Und diese Schuldzuschreibung passiert auch nicht auf eine menschliche faire Art und Weise, sondern als hinterhältige Attacke. Das begann doch schon vierzehn Tage vor der Europawahl, als Gerüchte die Runde machten, am Stuhl von Andrea Nahles werde gesägt. Ich habe das ja selbst erlebt als Parteivorsitzende in Sachsen.

Waren die Angriffe auf Andrea Nahles und ihr Rücktritt dann so etwas wie ein Déjà-vu-Erlebnis für Sie?

Ja, schon. Andrea Nahles hat wie ich damals in Sachsen in schwieriger Lage den Vorsitz der Partei übernommen. Und sie hat eine gute Arbeit gemacht. Ich finde, sie ist in dieser Funktion enorm gereift. Nach der Europawahl am 26. Mai, bei der die SPD wirklich ein schlechtes Ergebnis einfuhr, traf ich sie in Berlin und war beeindruckt von ihrer Analyse. Sie hätte eine längere Chance verdient. Aber ich kann sie verstehen. Man muss sich nicht kaputt machen lassen.

Wie will die SPD das Vertrauen der Wähler gewinnen, wenn sie die eigenen Spitzenleute demontiert?

Wenn man in einer Führungsposition ist, steht man natürlich ständig im Fokus. Es gibt Leute, die stehen hinter einem, andere nicht. Das auszubalancieren ist schwierig. Das ist auf Landesebene schon schwierig und auf Bundesebene noch viel schwerer. Aber die Frage ist wirklich: Wie soll uns jemand vertrauen, wenn wir eine Wahl verlieren und dann sofort alle über eine Frau herfallen, nachdem wir es nach über 150 Jahren überhaupt erst mal geschafft haben, eine Frau an die Spitze zu bringen. Und die wird dann verbrannt. Das darf nicht passieren. Es ist doch nichts vom Himmel gefallen. Wir haben alles demokratisch auf Parteitagen mit Mehrheiten entschieden. Wir fordern Demokratie ein und gehen selbst mit uns um, als wäre das alles nichts. Wir haben in der Tat viel zu tun, um Vertrauen zurückzuholen.

Hat die Demontage von Andrea Nahles etwas damit zu tun, dass sie eine Frau ist?

Nicht unbedingt. Natürlich müssen Frauen in Führungspositionen mehr leisten als Männer. Und sie werden gern als Trümmerfrauen geholt, wenn zuvor Männer versagt haben. Das war bei Andrea Nahles und auch bei mir so, als ich nach dem schlechten Wahlergebnis der Sachsen-SPD 1999 den Vorsitz von Karl-Heinz Kunckel übernommen habe. Aber die SPD hat auch ihre männlichen Vorsitzenden wie Kurt Beck und Martin Schulz weggemobbt.

Was war eigentlich der Grund für die damaligen Reibereien in der sächsischen SPD?

Damals waren wir fixiert auf das Thema: Wie hältst du es mit der Linken? Darüber hat sich die Partei zerlegt. Dabei war eine rot-rote Koalition in Sachsen rein rechnerisch gar nicht möglich. Statt in Ruhe zu diskutieren, was gut ist für die Partei und erst einmal die Wahl abzuwarten, haben wir über Dinge gestritten, die aus heutiger Sicht relativ unwichtig sind. Das bedauere ich sehr. Ich bin damals von dem Flügel unterstützt worden, der gegen eine rot-rote Koalition war. Das haben andere genutzt, um mich vor sich herzutreiben. Wenn man das heute sieht, wären wir froh, wenn wir eine grün-rot-rote Koalition überhaupt zustande bekämen.

Hatten Sie damals nicht vor allem mit Karl Nolle Auseinandersetzungen?

Ja, mit ihm und anderen. Es waren Machtspiele. Einige Genossen haben mir das Leben sehr schwer gemacht. Frauen werden in der Not gerufen und dann oft sehr schnell wieder fallen gelassen.

War das auch persönlich verletzend?

Ja, das war es. Manchmal hätte ich in die Tischkante beißen können. Das ist aber nun 15 Jahre her.

Was war denn der Auslöser für Sie, nach fünf Jahren Vorsitz die Brocken hinzuwerfen?

Das war eine Landesdelegiertenkonferenz, auf der ich nur knapp über 50 Prozent bekam für meinen Listenplatz. Da war mir klar, ich habe nicht mehr genügend Rückhalt in der Partei. Am nächsten Tag bin ich zurückgetreten, vor der Landtagswahl 2004. Ich habe selbst die Reißleine gezogen. Das war am Anfang sehr schwierig für mich. Ich habe mich sehr zurückgezogen und meine Arbeit im Europäischen Parlament gemacht. Aber ich bin mit aufrechtem Gang rausgegangen. Rückblickend bin ich mit mir im Reinen. Ich habe die Diskussionskultur belebt, bin in unzählige Ortsvereine gegangen.

Wie haben Sie nach Ihrem Rücktritt in die Partei zurückgefunden?

Mit Unterstützung von vielen Genossinnen und Genossen habe ich mich in den sächsischen Landesverband zurückgearbeitet. Und ich spüre auch, dass meine Arbeit im Europaparlament anerkannt wird.

Wie ist das Klima heute in der sächsischen SPD? Lauern immer noch überall die Dolche im Gewande?

Nein, das ist wirklich besser geworden. Das hängt auch viel damit zusammen, dass Martin Dulig seine Küchentischtour macht und Petra Köpping überall das Gespräch sucht. Das färbt auch ab auf die Partei.

Glauben Sie, dass mit dem Führungstrio an der SPD-Bundesspitze ein besseres Miteinander Einzug hält?

Ja, ich kenne alle drei ziemlich gut. Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel sind sehr integer, anerkannt und menschlich sehr in Ordnung. Ich traue ihnen zu, einen Prozess anzufangen, in dem sich das Klima in der Partei ändert.

Aber keiner der drei will sich um den Parteivorsitz bewerben. Wird es schwer, unter diesen Bedingungen qualifiziertes Spitzenpersonal zu finden?

Das denke ich nicht. Ich finde es gut, sich Zeit zu lassen und nicht gleich jemanden aus dem Hut zu zaubern. Eine Mitgliederbefragung zu gegebener Zeit wäre aus meiner Sicht das Beste.

Welche Konsequenzen sollte die SPD aus dem schlechten Europawahlergebnis ziehen?

Die ganze SPD war geschockt von diesem Ergebnis. Damit wurde die große Koalition abgewählt. Ich fand es nach der Bundestagswahl richtig, Verantwortung zu übernehmen, als die FDP gekniffen hat. Man kann ja das Volk nicht so lange wählen lassen, bis eine stabile Regierungsmehrheit zustande kommt. Es war staatsmännisch, aber für die Partei nicht gut. Bei der Europawahl sind wir jedenfalls nochmals für die große Koalition bestraft worden.

Sind Sie also dafür, dass die SPD aus der Koalition in Berlin austritt?

Es ist langfristig die einzige Lösung. Wir werden uns weiter verzetteln, wenn wir versuchen, noch dieses und jenes Gesetz durchzubringen. Dafür wählt uns keiner mehr. Spätestens nach der Halbzeitbilanz der großen Koalition müssen wir darüber entscheiden.

Warum ist es vor allem die SPD, die sich so zerfleischt?

Das passiert auch in anderen Parteien, nur bei uns wird genauer hingeschaut. Angela Merkel hatte es in der CDU auch nicht leicht. Die FDP hat sich gestritten, ebenso die CSU. Und die Flügelkämpfe der Grünen sind legendär. Aber die Grünen haben die richtigen Schlussfolgerungen gezogen. Sie treten jetzt in der Öffentlichkeit geschlossen auf und haben mit dem Klimaschutz ein Thema, das ankommt.

Was bedeutet das Ergebnis für die anstehende Landtagswahl in Sachsen?

Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass die Wähler die gute Arbeit der SPD in der Landesregierung honorieren. Einfach wird der Wahlkampf nicht.

Interview: Anita Kecke

Zur Person:

Constanze Krehl (62) kennt die SPD seit der Wende auf allen Ebenen. Sie ist seit 1991 für die SPD im Europaparlament, bis 1994 als Beobachterin, danach als gewählte Abgeordnete. Die Leipzigerin kümmert sich dort im Ausschuss für regionale Entwicklung um die Verteilung der Fördermittel. Bei der Europawahl im Mai 2019 war sie erfolgreich und zieht erneut ins Brüsseler Parlament ein.Bis 1996 war sie im Vorstand der sächsischen SPD, wurde anschließend bis 1999 stellvertretende Landesvorsitzende. Nach der Landtagswahl 1999, bei der die SPD auf den historischen Tiefststand von 10,7 Prozent der Stimmen gesunken war, warf der damalige Parteichef Karl-Heinz Kunckel das Handtuch, und Constanze Krehl übernahm die Spitzenfunktion der SPD in Sachsen. Von 1999 bis 2005 war sie zudem im Bundesvorstand der SPD. Nach Querelen in der sächsischen SPD trat sie im Juni 2004 als Parteivorsitzende zurück. Auslöser war die Landesdelegiertenkonferenz in Döbeln, auf der sie bei der Aufstellung der Landesliste für die anstehende Landtagswahl nur 54,2 Prozent bekam. Den Parteivorsitz übernahm dann Thomas Jurk. Die SPD sackte bei der Landtagswahl 2004 weiter ab auf 9,8 Prozent. Constanze Krehl hat eine Tochter und einen Sohn. A. K.

Von Anita Kecke