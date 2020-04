In Halle (Sachsen-Anhalt) ist eine Corona-Kontrolle der Polizei aus dem Ruder gelaufen. Die Beamten hatten eine Gr Männer des Platzes verwiesen, weil sie sich in einer zu großen Gruppe in der Öffentlichkeit aufhielten. Anstatt der Anweisung zu folgen, ging einer hat ein Mann in Halle auf eine Corona-Kontrolle der Polizei reagiert. Die Beamten hatten fünf Männer des Platzes verwiesen, weil sie sich in einer zu großen Gruppe in der Öffentlichkeit aufhielten. Anstatt der Anweisung zu folgen, ging einer der Männer auf einen Polizisten los.