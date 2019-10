Schwarzbach

Ein 67 Jahre alter Mann ist im Erzgebirge beim Baumfällen tödlich verunglückt. Die Polizei ging am Freitag davon aus, dass er von dem umgestürzten Baum getroffen wurde. Laut Polizeibericht war zwei Passanten am Donnerstag in Schwarzbach, einem Ortsteil von Elterlein, ein verlassener Traktor mit Anhänger aufgefallen. Als sie daraufhin das angrenzende Waldstück inspizierten, fanden sie den leblosen 67-Jährigen, der unter dem gefällten Baum lag. Ein herbeigerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Wann der Unfall passierte, ist bisher unklar.

Von RND/dpa