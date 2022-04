Leipzig

Er soll in verschiedenen sächsischen Impfzentren vorstellig geworden sein – und ließ sich dort gleich über 80 Mal gegen Corona impfen: Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, gewerbsmäßigen Betrug mit Impfpässen begangen zu haben. Wie am Freitag bekannt wurde, erfolgte die Festnahme in einem Eilenburger Impfzentrum des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Zuerst hatte die Chemnitzer „Freie Presse“ über den Fall berichtet.

Der Mann dürfte aber schon vor mehreren Wochen ins Visier des DRK geraten sein: Mitarbeiter des Roten Kreuzes berichteten der LVZ am Samstag, dass vor drei bis vier Wochen tatsächlich ein Mann in einem Eilenburger Impfzentrum festgenommen worden sei. Wie es hieß, sei die Belegschaft vorgewarnt gewesen. Das deckt sich mit dem Medienbericht der „Freien Presse“: Diesem zufolge soll das DRK vor dem Mann gewarnt haben, nachdem er erstmals in Dresden auffiel.

Verdächtiger soll aus Magdeburg stammen – Fall dort nicht bekannt

An manchen Tagen soll er demnach gleich in mehreren Impfzentren erschienen sein. Er habe jedes Mal einen leeren Impfausweis vorgezeigt, heißt es in dem Bericht, die Dokumente könnte er dann weiterverkauft haben. Nach LVZ-Informationen ist auch die Polizei über einen Fall im Bilde, der zeitlich und von der Tatbeschreibung her zur Festnahme in Eilenburg passt. Ob es sich tatsächlich um den über 80-Mal geimpften Mann handelt, konnte zunächst nicht bestätigt werden.

Nach Informationen der „Freien Presse“ soll es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 61-Jährigen aus Magdeburg handeln. Gegen ihn liefen bereits Ermittlungen in anderen Bundesländern. Zumindest in seiner Heimatstadt ist den Behörden aber kein Fall bekannt. Aus der Magdeburger Polizeidirektion hieß es gegenüber der LVZ, der Vorgang sei „in keiner Weise“ bekannt.

Von flo