Welche Probleme sollen die Politiker nach der Landtagswahl in Sachsen zuerst anpacken? In der Umfrage der Leipziger Volkszeitung haben die Wähler dazu eine klare Meinung. Rente, Pflege, medizinische Versorgung, Kitas und Schulen liegen ihnen vor allem am Herzen. Lesen Sie, was die Bürger den Politikern noch auf die Prioritätenliste setzen.