Marian Wendt: Darum tritt der CDU-Abgeordnete in Nordsachsen nicht wieder an

Torgau/Leipzig

Marian Wendt, CDU-Abgeordneter für Nordsachsen im Bundestag, begründete seinen überraschenden politischen Rückzug im nächsten Jahr auf Nachfrage so: „Ausschlaggebend waren für mich zwei Gründe: Meine private Familienplanung und eine berufliche Veränderung, die ich nach so vielen Jahren in der Politik anstrebe.“ Zusammen mit seiner Partnerin sei die Familiengründung schon länger eine Thema gewesen. „Ich bin jetzt 35 und merke, als Abgeordneter eines Wahlkreises mit vielen Terminen in Berlin ist es sehr schwer, als Familienvater wirklich vor Ort zu sein.“ Diese Zeit mit dem Nachwuchs, wenn sie denn gekommen ist, möchte er aber keinesfalls missen. „Ich will mich da nicht hin- und hergerissen fühlen, sondern wirklich als Familienvater einbringen.“

„Habe mich nie als Berufspolitiker bis zur Rente gesehen“

Der zweite Grund, der Wunsch nach beruflicher Veränderung, sei ebenfalls seit einiger Zeit in ihm gereift. „Ich bin sehr jung in die Politik gekommen und habe hier Verantwortung übernommen. Ich habe mich aber nie als Berufspolitiker bis zur Rente gesehen, sondern immer auch ein Leben nach der Politik im Auge gehabt.“

Ein beruflicher Neustart sei für ihn auch deshalb reizvoll, „um mal über den politischen Tellerrand zu schauen und neue Erfahrungen zu sammeln.“ Was genau er machen möchte, wolle er zwar noch nicht verraten. Allerdings versichert Wendt, der Verwaltungsjurist ist, strebe er keine Zukunft auf der Verwaltungsebene in Nordsachsen an.

Wendt : „Mehrheit der Partei steht hinter mir“

Sein Rückzug, betont Wendt, habe aus seiner Sicht nichts mit fehlendem Rückhalt in der nordsächsischen CDU zu tun. Obwohl eine Kampfkandidatur um die Bundestagsnominierung in seinem Wahlkreis absehbar gewesen sei, habe er gefühlt, dass „eine Mehrheit in der Partei hinter mir steht.“.

Beleidigungsprozess hinterließ Spuren

Allerdings hätte die Verrohung der Sitten in der Politik auch bei ihm Spuren hinterlassen. So sei der sogenannte Beleidigungsprozess nicht schadlos an ihm vorübergegangen: Im August war der Torgauer Joachim Schreiber zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil er Wendt im Internet als unter anderem als „dreckigen Volksverräter“ beleidigt hatte. „Obwohl es nicht der entscheidende Grund für meinen Rückzug Ende nächsten Jahres ist, so haben mich dieser Vorgang und andere Arten von Bedrohungen doch zum Nachdenken gebracht“, so Wendt abschließend.

Von Olaf Majer