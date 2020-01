Marko Ullrich und Mario Pohl: Zwei TV-Stars aus der Region Döbeln gemeinsam am Herd

Ostrau/Jeßnitz

Der Ostrauer Marko Ullrich und Mario Pohl aus Jeßnitz gewannen im vergangenen Jahr beide eine TV-Show. Die DAZ holte den „ The Biggest Loser“-Mario Pohl in die Küche von „The Taste“-Sieger Marko Ullrich. Im DAZ-Interview entdeckten sie Gemeinsamkeiten und lüfteten das Geheimnis um ihren Sieg.

DAZ-Reporterin Stephanie Helm: Für Sie beide ging es raus aus dem Dorf, rein ins Land.

Marko Ullrich: Wir haben in München gedreht, in den „ Bavaria Filmstudios“. Und ihr?

Mario Pohl: In Andalusien. Kennengelernt habe ich alle Kandidaten damals aber auch im Bootcamp in München. Dort wurde eine Woche vorher die Auswahl für Spanien getroffen. 50 Leute waren wir, 18 sind nur in den Flieger gestiegen.

Wer wusste von Ihrer Teilnahme?

Mario Pohl: Eigentlich durfte niemand von meiner Teilnahme wissen. Vor meiner Familie konnte und wollte ich das natürlich nicht geheimhalten. Meine Frau musste allen erzählen, ich sei zur Kur.

Marko Ullrich: Mein Schwager kennt dich. Er hat’s zumindest geahnt. Ich konnte meine Teilnahme bei „The Taste“ aber auch nicht geheim halten. Ich musste doch meinen Gästen erzählen, wo ich bin. Das Geheimhalten habe ich sowieso nie verstanden: Es wäre doch immer eine gute Werbung gewesen.

Erinnern Sie sich noch an den ersten Tag?

Marko Ullrich: Am ersten Tag haben mich zwei Stylisten von oben bis unten gemustert. „Blau haben alle an, Marko. Schwarz auch. Hast du nicht was anderes mit?“ Dann packen die mit dir zusammen deine Klamotten aus und legen dir Sachen raus, die du anziehen darfst. Dann ging’s ans Vorkochen. Es gab nur eine begrenzte Zahl an Plätzen für die Show. Waren die Plätze voll, hatte man Pech. Normalerweise wäre ich als Letzter dran gewesen. Weil ein Kandidat aber nach hinten rutschen wollte, durfte ich eher ran. Der ist dann auch rausgeflogen – und ich hab’s in die Show geschafft.

Mario Pohl: So kann’s gehen. Und dann gewinnst du den Quatsch auch noch.

Hatten Sie direkte Ansprechpartner am Set? Oder war jeder auf sich allein gestellt?

Marko Ullrich: Bei uns gab es Kandidatenbetreuer, die auf die gesamte Mannschaft aufgepasst haben. Einer davon war nur für Süßigkeiten zuständig...

Mario Pohl (lacht): Bei uns gab’s nichts Süßes.

Sie drehten beide mit der selben Produktionsfirma. Beide Formate sind aber völlig verschieden. Gab es trotzdem Parallelen?

Marko Ullrich: Hattet ihr auch so viel Freizeit wie wir?

Mario Pohl: Freizeit ist relativ. Morgens wurde mit Sport begonnen – mal um 5 Uhr, mal erst um 8. Standen Wettkämpfe an, drehte sich der ganze Tag nur darum. Dann sind wir um neun Uhr morgens an den Strand gefahren, um Autos auszubuddeln. An solchen Tagen hast du die Kamera ständig um dich.

Marko Ullrich: Im Fernsehen sieht man ja nur die Wettkämpfe. Habt ihr darüber hinaus Sport gemacht?

Mario Pohl: Klar! Definitiv. Dass, was gefilmt wird, ist nur ein Bruchteil von dem, was tatsächlich passiert. Die Trainer haben von Anfang an gesagt: Sehen sie jemanden doof rumsitzen, läuft der Spießrouten. Also trainierst und trainierst du. Und wenn du nicht trainierst, schläfst du.

Marko Ullrich: Hättet ihr nichts anderes machen können? Mal rausgehen...

Mario Pohl: Nee. Uns durfte ja keiner sehen. Wir durften auch nicht in Versuchung geraten, irgendwo was einzukaufen oder gar verbotene Substanzen zum Abnehmen zu besorgen. Wenn überhaupt, dann ist die ganze Truppe los – betreut. Am Anfang habe ich meine Vollmündigkeit abgegeben und die erst wieder bekommen, als die Show vorbei war.

Marko und Mario kochen, wie es Ihnen am besten schmeckt. Quelle: Sven Bartsch

War das bei „The Taste“ anders?

Marko Ullrich: Wir hatten jeden Sonntag und alle Feiertage frei. Die anderen Tage waren aber auch geregelt und durchgeplant. Fand ich aber gut. Ich mag, wenn der Tag läuft.

Blieb der Spaß bei all den Regeln nie auf der Strecke?

Mario Pohl: Wir saßen auch mal abends zusammen und hatten eine gute Zeit. Obwohl wir hätten schon längst ins Bett fallen müssen, um am nächsten Tag fit zu sein.

Marko Ullrich: Das sehe ich ganz genauso. Das ist doch, was das Leben ausmacht: In dem Moment leben, in dem man gerade ist.

Mario Pohl: Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Teilnahme einen wahnsinnigen Druck mit sich brachte. Man wollte es schaffen, und sich nicht blamieren. Da brauchte es zwischendurch Momente, die einfach Spaß machen.

Ist alles so, wie es am Ende im Fernsehen ausgestrahlt wird?

Marko Ullrich: Im Großen und Ganzen, ja. Ein paar Dinge sind etwas anders. Wir hatten beispielsweise fünf Minuten mehr Zeit zum Gucken in der Speisekammer. Das hängt aber einfach mit den nötigen Umbauarbeiten zusammen. Die Kameras sind in einer Minute noch auf die Moderatorin gerichtet, die den Startschuss gibt und im nächsten Moment schon auf uns. Das sieht in der Realität anders aus: Da rücken Kräne an, hieven die schweren Kameras einmal um die eigene Achse. Erst dann kann’s losgehen. Auch wurde das Team- und Solo-Kochen an einem Tag gedreht; und erst am nächsten Tag das Entscheidungskochen. Das wäre zeitlich gar nicht anders machbar gewesen.

Also auch die Themen, zu denen gekocht werden musste, blieben bis zum Schluss geheim?

Marko Ullrich: Die haben alles so gestaltet, dass du wirklich keine Ahnung hattest, was dich erwartet. Nur die Kameraleute und Assistenten wussten das Thema schon am Abend vorher. Da gab es den ein oder anderen bei uns, der mit denen einen trinken gehen wollte, um das Thema zu erfahren.

War Ihnen irgendwann klar, dass Sie das Ding gewinnen können?

Marko Ullrich: Ich habe das nie verstanden, aber ich war immer ein Favorit.

Mario Pohl: Ich bin ganz lange unterm Radar gelaufen.

Herr Pohl, Sie kochen auch leidenschaftlich gern. Wäre „The Taste“ nicht auch was für Sie gewesen?

Mario Pohl: Ich hätte vermutlich das Problem, ein komplettes Gericht auf einen Löffel zu bekommen? Ich stelle mir das unwahrscheinlich schwer vor.

Marko Ullrich: Ich hab vorher zwei Wochen am Stück geübt. Ich musste erstmal ein Gefühl für die Löffelgröße bekommen. Wie viel passt da eigentlich drauf? Ich habe aber eine Gabe: Ich muss nicht probieren, ich mach das einfach und den Leuten schmeckt das. Da vertrau ich mir einfach.

Marko Ullrich spricht über seine Zeit bei „The Taste“. Quelle: Sven Bartsch

Mario Pohl: Genauso koche ich auch. Und das schmeckt immer.

Sie haben noch eine Gemeinsamkeit: Sie planen gern. War das das Geheimnis Ihres Sieges?

Marko Ullrich: Ich habe meinen Plan von Anfang an fertig und immer in meinem Schrank liegen gehabt.

Mario Pohl: Ich hatte auch meinen Plan. Ich habe zu meiner Familie gesagt: Sollte ich die Camp-Zeit überstehen und ins Halbfinale kommen, gewinne ich das Ding. Von da an habe ich mir aufgeschrieben, wie viel ich in jeder Woche abnehmen will.

Das Geheimnis ist also, das Vertrauen in sich selbst?

Marko Ullrich: Ja! Vertrau dir einfach, mach dein Ding.

Mario Pohl: Das hat man bei dir auch gemerkt: Du hast immer darauf gepfiffen, was andere gesagt haben.

Sind Sie zufrieden mit Ihrer Wirkung im Fernsehen?

Marko Ullrich: Was viele an mir gemocht haben, war, dass ich Ich war. Ich habe mir von niemandem reinreden lassen und nie auf andere geguckt.

Mario Pohl: So wie ich im Fernsehen war, bin ich auch im echten Leben. Das war für mich von Anfang an klar: Ich verstelle mich nicht.

Waren Sie nervös, im Fernsehen zu sprechen?

Marko Ullrich: Eine Regel von mir war: Ich rede in ganzen, abgeschlossenen Sätzen – ohne Komma. Nur so bleibt deine Aussage auch so wie sie ist.

An der Pfanne tauschen die beiden TV-Stars Erinnerungen aus. Quelle: Sven Bartsch

Sie erwähnen immer wieder, was für tolle Menschen Sie kennen lernten. Haben Sie das erwartet?

Marko Ullrich: Eigentlich wollte ich niemanden kennenlernen. Weil das echt weh tut, wenn du einen Kumpel verlierst, weil der in einer Runde ausscheidet.

Gab es untereinander Konkurrenz?

Marko Ullrich: Ich kenne keine Konkurrenz. Durch Konkurrenz guckt man zu viel auf andere.

Mario Pohl: Hatte jemand ein Problem, habe ich Tipps gegeben. Das ist typisch für uns Menschen aus dem Osten. Im Westen ist das alles verloren gegangen. Da hat jeder seinen Tunnelblick, Ellenbogen raus.

Herr Ullrich, Sie haben erst kürzlich gemeinsam mit einem der Kandidaten zusammen eine Veranstaltung organisiert. Bleibt der Kontakt zu dem ein oder anderen?

Marko Ullrich: Es ist so schön, die Leute wiederzusehen. Bei Patrick Büscher und mir passte es gleich von Anfang an. Der ist ein richtig guter Freund geworden.

Mario Pohl: Ich habe einige Kandidaten nach der Show besucht, mit anderen telefoniere ich regelmäßig. Ein paar von ihnen waren sogar zu meinem Geburtstag da. Das hat auch einen anderen Vorteil: Ich habe den Druck, nicht aus der Form zu kommen, wenn man sich regelmäßig trifft.

Und gibt es noch Kontakt zu den Coaches beziehungsweise Trainern?

Mario Pohl: Mit meiner Trainerin Mareike Spaleck habe ich damals sogar das Finale bei mir zuhause angeguckt. Mit ihr telefoniere ich ab und an.

Marko Ullrich: Ich kann mich noch heute jederzeit an Alexander Herrmann wenden. Zuletzt habe ich ihn um Tipps gebeten, wohin ich einen Teil meines Gewinns spenden könnte.

Werden Sie auf der Straße erkannt?

Mario Pohl: Wenige sprechen mich darauf an – vor allem hier in der Region. In München beispielsweise ist das anders. Da sind die Leute gerade raus. Aber hier sind die Menschen zurückhaltender.

Sie bemerken also durchaus, dass Sie erkannt werden – auch wenn die Leute nicht direkt auf Sie zukommen?

Marko Ullrich: Natürlich!

Mario Pohl: Wenn ich einkaufen gehe, hör ich die Leute tuscheln: „Das ist doch der von...“.

Marko Ullrich: Ich habe auch schon zu jemandem gesagt, er könne mich ruhig ansprechen.

Mario Pohl: Gestern erst hatte ich einen Handwerker bei mir. Er fragte mich nach einer Weile auch ganz zaghaft: „Sie sind doch der aus dem Fernsehen, oder?“

Während der Show und nach dem Sieg wurden Sie mit Aufmerksamkeit überschüttet. Fällt man in ein Loch, wenn das allmählich nachlässt?

Mario Pohl: Die Aufmerksamkeit war bei mir nie besonders hoch. Das kam erst im Halbfinale. Ich find’s schön, dass es auch jetzt noch Möglichkeiten gibt, immer mal im Gespräch zu bleiben. Ich will jetzt aber nicht unbedingt ins Rampenlicht.

Marko Ullrich: Ich bin zwar in kein Loch gefallen, aber ich vermisse die Zeit dort richtig. Damit habe ich ganz schön zu tun.

Das ist Marko Ullrich Dass Marko Ullrich kochen kann, wussten die Gäste seines Restaurants „Kochtempel“ in Stauchitz schon lange. In der Sat.1-Kochshow „The Taste“ bewies er es auch ganz Deutschland. Von Anfang an ein Favorit marschierte er im Oktober beziehungsweise November vergangenen Jahres Woche um Woche eine Runde weiter in Richtung Siegertreppchen. Aufgewachsen ist der 36-Jährige in Binnewitz. In Ostrau ging er zur Schule. Mittlerweile lebt und arbeitet er in Stauchitz. „Ich bin Ostrauer. Dort fühle ich mich verwurzelt“, sagt er. In seiner beruflichen Laufbahn finden sich auch Stopps in so mancher Sterneküche. Seit vier Jahren betreibt er sein eigenes Restaurant. Seinen „Kochtempel“ hat er sich auch als Tattoo auf dem Arm verewigt. In Binnewitz, auf dem Grundstück seiner Eltern, leben seine Tiere. Schafe, Ziegen, Wachteln, Bienen. Wenn er kann, verbringt er seine Zeit dort. Gemeinsam mit seinem Sohn – „dem besten Menschen, den ich je kennen gelernt habe“, sagt er.

Weil die Zeit so besonders war? So anders als der Alltag hier?

Marko Ullrich: Du hattest ja, außer früh pünktlich auf der Matte zu stehen, keinerlei Verantwortung. Wir waren unterwegs, haben gemeinsam Ausflüge gemacht. Du hast dich mal mit anderen Leuten unterhalten, hast andere Blickwinkel kennen gelernt als zuhause. Das war so geil. Nach fünf Tagen riefen mich die anderen Kandidaten an, um sich auszuheulen, weil alles vorbei ist. Aber die Zeit kommt nicht mehr zurück.

Wie geht’s jetzt für Sie beide weiter? Was kann da noch kommen?

Marko Ullrich: Dieses Jahr soll es jeden Monat ein, zwei Events geben. Immer mit der Verbindung zu „The Taste“. Ich will die Zeit jetzt nutzen. Wenn der Hype einmal da ist, dann musst du den mitnehmen. Wer weiß, was in fünf Jahren ist.

Mario Pohl: Ich bin offen für alles, was kommt.

Gibt es für Sie beide ein gemeinsames Wiedersehen?

Mario Pohl: Das erste Eis ist gebrochen. Ich komm einfach mal wieder her. Dann aber zum Essen.

Von Stephanie Helm