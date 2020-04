„Bauer sucht Flug“: Erste Erntehelfer am Flughafen Leipzig/Halle gelandet

Leipzig

Ein Airbus A318 mit Erntehelfern aus Rumänien ist an diesem Donnerstagabend auf dem Flughafen Leipzig/Halle gelandet. Die Lufthansa-Tochter Eurowings brachte die 132 Rumänen von Cluj in Siebenbürgen nach Schkeuditz. Am Flughafen warteten mehrere Reisebusse mit Zielen in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen sowie Mecklenburg-Vorpommern, Hessen und Niedersachsen.

Spargelstecher und Helfer für die Gänsezucht

Zudem holten einige Höfe die Helfer mit Kleinbussen ab - darunter die Gänsezucht Eskildsen in Wermsdorf sowie der Spargelhof Hindorf in Langeneichstädt in Sachsen-Anhalt.

In Zeiten von Corona blieb es nicht bei der üblichen Passkontrolle durch die Bundespolizei. Vor Verlassen des Flughafens mussten sich sämtliche Passagiere einem Gesundheitscheck unterziehen, einschließlich Temperaturmessung. Dabei wurden die Vertreter des Gesundheitsamtes Nordsachsen von Mitarbeitern des Flughafens und der Airline unterstützt.

Agrarbetriebe bitten Bundesregierung um Hilfe

Viele der eingereisten Rumänen arbeiten seit Langem als Saisonkräfte beziehungsweise Erntehelfer in Deutschland. Zahlreiche Agrarbetriebe hatten die Bundesregierung um Hilfe gebeten – man benötige dringend ausländische Saisonkräfte für Feldarbeiten und die Ernte.

Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU) und Agrarministerin Julia Klöckner ( CDU) hatten sich darauf geeinigt, 80.000 ausländische Saisonkräfte unter strengen Auflagen nach Deutschland zu fliegen. Insgesamt sollen im April und Mai je 40.000 Menschen kommen.

Einreise ist derzeit nur Per Flugzeug möglich

Durch die Corona-Pandemie ist eine Einreise für ausländische Saisonarbeitskräfte nur per Flugzeug erlaubt. Eurowings, so heißt es auf der Internetseite der Fluggesellschaft, fliegt unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften Erntehelfer aus den Ländern Rumänien, Bulgarien und Polen nach Deutschland ein.

Auch der Ferienflieger Condor unterstützt deutsche Landwirte beim Einfliegen von Erntehelfern. Der Prozess sei denkbar einfach, heißt es auf der Seite des Ferienfliegers: Landwirte könnten ihre Helfer direkt auf der Condor-Webseite buchen. Jeder Erntehelfer erhalte 30 Kilogramm Freigepäck, einen Snack an Bord und den obligatorischen Gesundheitscheck. Im Flieger würden die geltenden Abstandsregeln zum Schutz für die Helfer und auch für die heimischen Agrarbetriebe eingehalten. Die Aktion selbst nennt Condor „Bauer sucht Flug“.

Von Andreas Dunte