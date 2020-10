Maskenpflicht: Landkreise bereiten Umsetzung schärferer Regeln vor

Region Leipzig

Eine der zentralsten Regelungen in der sächsischen Corona-Schutzverordnung ist die Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen und in Einrichtungen. Wie diese Regelung umgesetzt werden soll, liegt in der Verantwortung der Landkreise und kreisfreien Städte. In den Landratsämtern wird derzeit an Strategien gearbeitet, wie das genau funktionieren soll.

Der Mund-Nasenschutz wird verpflichtend, wo die Infektionszahl binnen sieben Tage pro 100.000 Einwohner auf über 35 (Stufe 1) im Landkreis oder der kreisfreien Stadt steigen. Ab 50 Neuinfektionen (Stufe 2) werden die Einschränkungen weiter erhöht. (Hier alle aktuellen Zahlen für Sachsen im Überblick)

In den Landkreisen Nordsachsen, Leipzig und Altenburger Land ( Thüringen) liegt die Inzidenz bei über 50 – Mittelsachsen knapp darunter. Hier muss eine Schutzmaske an öffentlichen Orten getragen werden, „an denen Menschen dichter oder länger zusammenkommen“, also beispielsweise in Bus, Bahn, Geschäften oder auch auf öffentlichen Plätzen. Sowie in Einrichtungen mit regelmäßigem Publikumsverkehr und Gesundheitseinrichtungen wie Kliniken, Reha-Einrichtungen oder Arztpraxen noch hinzu. Genaueres legen Städte und Kreise fest.

Landkreis Leipzig – Infektionszahlen steigen rasant

Der Landkreis Leipzig beschäftigt sich noch mit der neuen Corona-Schutzverordnung. Wie die Regelungen konkret vor Ort aussehen sollen, werde derzeit noch abgestimmt, sagte Pressesprecherin Brigitte Laux auf LVZ-Anfrage am Donnerstagnachmittag. Auch im Neuseenland und Muldental soll die Maskenpflicht auf „öffentlich zugänglichen Plätzen“ gelten. Dies soll durch Medien, Aushänge und Online-Kanäle bekannt gemacht werden. Über Kontrollen wird derzeit nachgedacht. „Wir haben die Zusage der Polizei, uns hierbei zu unterstützen und werden um Amtshilfe bei den Kommunen ersuchen“, so Laux. Der Landkreis sei angehalten, die Corona-Schutzverordnung je nach Situation vor Ort umzusetzen. Welchen Part dabei die Kommunen übernehmen, sei ebenfalls noch in der Abstimmung.

Im Bezug der Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen, teilte Wurzens Pressesprecherin Cornelia Hanspach mit, dass die Verwaltung darunter nicht zwingend den weiträumigen Markt sieht. Viel eher bestünde eine höhere Infektionsgefahr an Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs oder auf Supermarkt-Parkplätzen. „Diese Orte werden wird dann auch dem Gesundheitsamt des Landkreises melden.“

Nordsachsen will Verschärfungen moderat halten

Nachdem der Landkreis Nordsachsen den als kritisch geltenden Schwellenwert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten hat, erließ Landrat Kai Emanuel (parteilos) am Donnerstag eine Allgemeinverfügung. Sie tritt am Freitag, in Kraft. „Wir versuchen, uns an der neuen Verordnung des Landes zu orientieren. Unser Ziel ist es, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. Ich glaube, das ist gelungen. Aber wir müssen auch einschränken. Die Eigenverantwortung unserer Bevölkerung zur Einhaltung der Regeln, der gesunde Menschenverstand, aber auch Besonnenheit statt Panik sind erforderlich, um einer weiteren Verschärfung der Situation entgegenzuwirken“, so Emanuel.

Mittelsachsen arbeitet noch an konkreter Umsetzung

In der Kreisbehörde des Landkreises Mittelsachsen ist man noch damit beschäftigt, aus den Neuregelungen konkrete Schlussfolgerungen zu ziehen. „Wir werden noch kein Statement dazu abgeben. Wir werden uns positionieren, wenn wir den finalen Text kennen beziehungsweise uns damit auseinander gesetzt haben“, so Behördensprecher André Kaiser.

Altenburger Land kündigt Verschärfungen an

Auch im Altenburger Land nimmt man das Thema Maskenpflicht angesichts stark steigender Infektionszahlen noch einmal verstärkt in den Fokus. Ab diesem Sonnabend wird diese noch einmal konkretisiert. So müssen Mund-Nasen-Bedeckungen dann auch in Thüringen etwa in öffentlichen Gebäuden sowie in Hotels und Restaurants – außer am Tisch – getragen werden. Darüber hinaus gilt die Maskenpflicht auf überdachten Parkplätzen vor Einkaufszentren, bei der Taxifahrt sowie in medizinischen und therapeutischen Praxen. Auch beim Betreten von oder Anstehen an Imbissbuden und anderen Essensverkaufsstellen müssen Mund und Nase bedeckt sein, legte das Landratsamt in Altenburg am Donnerstag fest.

