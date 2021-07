Dresden

Nur einen Tag nachdem die sächsische Landesregierung Lockerungen bei der Maskenpflicht im Einzelhandel verkündet hat, gibt es neue Unklarheiten wegen der geplanten Regelungen. Kunden sollten beim Einkaufen nämlich selbst entscheiden, ob sie eine Maske tragen müssen, teilt das Sozialministerium auf Anfrage mit. Zudem könnte die Maskenpflicht in einem Geschäft lediglich in bestimmten Zonen gelten.

Vorgabe für Mindestabstand ist schwierig

Sozialministerin Petra Köpping (SPD) hatte am Dienstag erklärt, dass ab Freitag im Einzelhandel keine Maske mehr getragen werden muss, falls der Inzidenzwert unter 10 liegt. Das ist derzeit in allen sächsischen Landkreisen und kreisfreien Städten der Fall. Eine weitere Voraussetzung für das Ende der Maskenpflicht in Supermärkten, Drogerien und Geschäften ist, dass der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden kann. Gerade diese Vorschrift gestaltet sich aber schwierig. Eine verbindliche Vorgabe gibt es nicht.

Unterschiedliche Regeln in einem Supermarkt

„Wir setzen hier auch auf Eigenverantwortung: Jeder ist erst einmal selbst aufgefordert, die Lage im Geschäft vor Ort selbst einzuschätzen“, teilt das Ministerium mit. „In einem gut gefüllten Supermarkt an einem Freitagnachmittag, wo der Mindestabstand eben nicht eingehalten werden kann, muss weiter eine Maske getragen werden. Wenn dies zum Beispiel nur an der Kasse der Fall ist, gilt die Maskenpflicht dort.“

Bewege sich ein Kunde allein in einem Geschäft oder hielten sich dort „sehr wenige Kunden“ auf, „ist eine Maske nicht nötig“, erläutert das Ministerium weiter. Man prüfe „weitere Handlungsmaßgaben“ in der Hygieneanordnung.

Druck aus der CDU

Die Landesregierung hatte zunächst offen gelassen, warum man sich für eine Einschränkung der Maskenpflicht entschieden hatte. Nun erklärt das Sozialministerium, dass das Kabinett die neue Regelung „bei solch niedrigen Inzidenzen für vertretbar“ hält. Besonders die CDU hatte zuletzt Druck innerhalb der schwarz-grün-roten Koalition ausgeübt. Bei den Koalitionspartnern stößt dies allerdings auf Unverständnis.

SPD-Politikerin: „Es kann fatal sein“

„Die Aussetzung der Maskenpflicht wird nicht nur positiv geschehen und das zu recht“, schreibt die sozialpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Simone Lang, bei Facebook. „Die wieder steigenden Zahlen und das Aufkommen der Delta Variante mahnen zur Vorsicht.“ Der Kabinettsbeschluss sei „für den Moment schön – für die Zukunft kann es fatal sein“.

Von Kai Kollenberg