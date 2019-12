Bautzen

Der kanadische Schienenfahrzeugbauer Bombardier hat am Standort Bautzen ein digitales Testcenter für rund 16,7 Millionen Euro in Betrieb genommen. Ausgestattet mit innovativer Technologie sei Bautzen damit der modernste Standort von Bombardier weltweit, sagte Bombardier-Deuschlandchef Michael Fohrer am Mittwoch bei der Eröffnung. „Was wir hier haben, setzt Maßstabe für die Bahnindustrie und für Bombardier.“

Insgesamt hat Bombardier eigenen Angaben zufolge rund 30 Millionen Euro für die digitale Industrieproduktion in Bautzen investiert. Neben dem Testcenter floss das Geld auch in eine neue Produktionshalle. Rund 1100 Beschäftigte arbeiten derzeit bei Bombardier in Bautzen.

In dem neuen Testcenter sollen künftig 50 Mitarbeiter im Drei-Schicht-Betrieb Regional- und Fernverkehrszüge sowie S- und U-Bahnen prüfen. Unter anderem gibt es dafür eine automatische Berieselungsanlage zum Test für Dichtheit sowie ein Prüfgleis für Testfahrten.

Von RND/dpa