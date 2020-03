Mecklenburg-Vorpommern macht dicht – Urlauber müssen sofort abreisen

Leipzig

Für Sachsen, die sich gerade an der Ostseeküste erholen, ist an diesem Donnerstag Urlaubsende. Alle Touristen aus anderen Bundesländern müssen ihre Quartiere räumen und die Heimreise antreten. Das hat die Landesregierung so verfügt.

Für den Tourismus sei das ein herber Schlag, aber letztlich ein notwendiger, sagt Tobias Woitendorf, Geschäftsführer vom Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern der LVZ. Er habe volles Verständnis für die Entscheidung der Landesregierung.

Davon betroffen ist der komplette Tourismussektor, so Woitendorf. Alle Betreiber von Hotels, Ferienwohnungen, Campingplätzen, Wohnmobilstellplätzen und vergleichbaren Angeboten, wie etwa homesharing, dürften keine Personen mehr zu touristischen Zwecken beherbergen. Angereiste Gäste müssten bis 19. März 2020 ihren Urlaub beenden und abreisen. Neue Gäste – ausgenommen Geschäftsreisende – dürften nicht anreisen.

Sein Verband habe eine Blitzumfrage unter den Beherbergungsbetrieben zu den erwarteten Schwierigkeiten gestartet, so Woitendorf. „Vollständig ausgewertet ist die Umfrage noch nicht, aber uns liegt eine Tendenz vor“, sagte er der LVZ. Laut Hotel- und Pensionsbetreiber zeigen danach 80 Prozent der Gäste Verständnis für die angeordneten Maßnahmen. „Jeder fünfte Urlauber ist damit nicht einverstanden und will seinen Aufenthalt nicht früher beenden.“

Viel Erfolg wird diese Haltung nicht haben, denn laut Landesregierung sollen landesweit Kontrollen in den touristischen Einrichtungen stattfinden.

80 Prozent der Betriebe rechnen ohne staatliche Hilfen mit dem Aus

Befragt wurden die Betriebe auch, mit welchen wirtschaftlichen Schwierigkeiten sie rechnen. 80 Prozent, so Woitendorf, geben an, dass sie ohne staatliche Hilfen langfristig nicht überleben werden. Kredite würden ihnen nicht helfen.

Der Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern ist stärker ausgeprägt als in vielen anderen Bundesländern. Das Land zählt jährlich 35 Millionen Übernachtungen in Einrichtungen mit mehr als zehn Betten. Zählt man die kleinen Einrichtungen dazu, kommt man auf mindestens 55 Millionen Übernachtungen. „Das heißt, dass uns jährlich bis zu zwölf Millionen Menschen besuchen. Übrigens: Jeder zehnte kommt aus Sachsen“, sagt der Tourismusverbandschef.

Unsicherheit bei Buchungen für die Sommermonate

Viele der Betriebe sorgen sich jetzt um die Buchungen für die kommenden Wochen und Monate. Die jetzt beschlossenen Regeln gelten bis einschließlich 19. April. „Niemand kann genau sagen, was danach ist“, heißt es bei der Tourist Information Kühlungsborn auf Nachfrage. Bis auf Weiteres könne man jedenfalls keine Buchungen entgegennehmen. Gilt das auch für den Sommer? „Wir wissen nicht, wann die Situation sich entspannt. Verfolgen Sie bitte die Medien“, rät die nette Dame in der Information.

Von Andreas Dunte