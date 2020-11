Medienkompetenz: Alle SAEK-Standorte in Sachsen stehen vor dem Aus

Leipzig

Und, wie war der digitale Tag Ihrer Kinder bisher? Hoffentlich nicht so: Kurz nach dem Frühstück ein Video im Kinderzimmer gedreht und bei TikTok hochgeladen. Dann in der Bahn auf dem Telegram-Kanal von Avocado-Adolf viel über bundesdeutsche Diktatur und Gehirnscanner im Toaster gelernt. Beim Mittagessen ein paar Instagram-Stories mit Produktempfehlungen angesehen und am Nachmittag auf Spotify den neuesten Track von Patriot Chris gehört – nur echt mit Rothschild-Rhyme über eine angebliche jüdische Weltverschwörung. Ja, die digitale Welt hat heute sehr viele Möglichkeiten. In ihr lauern aber auch nicht minder viel Blödsinn und Gefahren. Wie soll man da jeden Tag unfallfrei hindurchfinden?

Mit Medienkompetenz. Das etwas sperrige Wort aus der Kommunikationswissenschaft beschreibt eine Superkraft, die nicht nur für Kinder- und Jugendliche, sondern auch in der Erwachsenwelt immer wichtiger geworden ist. Im Freistaat helfen seit mehr als 20 Jahren die Sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanäle (SAEK) dabei, diese elementare Superkraft zu erlernen. An neun Standorten im Freistaat werden mit Know-how nicht nur technische Grundlagen an Smartphone, Laptop, Kamera und Mikro vermittelt, sondern auch der verantwortungsbewusste Umfang mit digitalen Medien geschult. Eine sächsische Erfolgsgeschichte. Mit dieser soll demnächst allerdings Schluss sein. Denn das SAEK-Mutterschiff, die Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und Neue Medien ( SLM), lässt die Finanzierung im kommenden Jahr komplett auslaufen.

Lücken in der Gesellschafterstruktur

Warum das? Markus Heinker muss es wissen. Er ist seit einem Jahr Präsident des Medienrats der Landesmedienanstalt. Auf Nachfrage der LVZ bekräftigt er, auch weiter unbefristet Medienkomptenz fördern zu wollen. Richtig sei aber auch, dass die laufenden Verträge mit den SAEK-Standorten „planmäßig am 30. Juni 2021“ auslaufen werden. Was danach kommt? Bisher ist das noch unklar. Sicher ist nur: „Die SLM hat in der mittelfristigen Finanzplanung Mittel in gleicher Höhe eingestellt.“ Das waren zuletzt für alle Standorte zusammen 1,5 Millionen Euro.

Die konkreten Gründe für das kommende Aus der SAEK-Zentren in Bautzen, Dresden, Chemnitz, Görlitz, Leipzig, Plauen, Riesa und Zwickaus sind offenbar komplex. „Die SAEK-Förderwerk gGmbH als Auftraggeber der SAEK-Standorte hat sich – auch aufgrund der Covid-19-Pandemie – in seiner Struktur verändert“, sagt Heinker. Einige der bisherigen Mitgesellschafter hätten den Verbund zuletzt verlassen. Der nun ehemaligen Geschäftsführerin der SAEK sei es danach nicht gelungen, Ersatz zu finden. Übersetzt heißt das: Weil inzwischen Kooperationspartner für Schulung und Ausbildung fehlen, konnte es nicht einfach weiter gehen. Schon allein aus rechtlichen Gründen müsse der Vertrag deshalb auslaufen.

Medienkompetenz auch auf dem Land

Abgesehen von diesen strukturellen Lücken gab es laut Heinker auch Handelungsbedarf bei der Ausrichtung. Die Vermittlung von Medienkompetenz sei heute nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, sondern auch bei älteren Menschen wichtig. Das sehe der Aufgabenkanon des Kultusministeriums so vor. Der Sächsische Rechnungshof habe zuletzt bereits angemahnt, dass die „gesetzlichen Aufgabenzuweisung die schulischen Maßnahmen aus staatlichen Mitteln – und nicht in erheblichem Umfang aus dem Rundfunkbeitrag durch die SLM – finanziert werden.“

Darüber hinaus scheint auch die Ansiedlung der SAEK vor allem in Städten für die Landesmedienanstalt inzwischen ein Problem zu sein. „Da der Rundfunkbeitrag von allen Haushalten in Sachsen zu leisten ist, steht eine gleichmäßige Förderung im ganzen Land in einer intensiven Diskussion. Bisher gibt es große Flächen im ländlichen Raum, in dem die von der SLM geförderten Maßnahmen zur Medienkompetenzvermittlung nicht oder nur sehr selten angeboten wurden“, behauptet der Präsident des Medienrats. Für die Zeit nach dem Auslaufen der SAEK-Verträge im Sommer werde es demnächst Neuausschreibungen geben. „Einzelheiten der Förderung ab 1. Juli 2021 werden bis zum Ende des Jahres 2020 feststehen“, sagt Heinker.

Offener Brief von Experten

Was das für die bisherigen Standorte in Leipzig und Co. bedeutet? Viele Experten in Leipzig befürchten Schlimmstes. Mehrere Hundert Initiativen und Einzelpersonen aus dem Bereich Medienpädagogik und -kompetenz haben einen vom ehemaligen Leipziger Uni-Professor Bernd Schorb verfassten Brief an den Medienrat der SLM unterschrieben. Darin wird der Geldgeber aufgefordert, „die erfolgreichen und etablierten Strukturen der SAEK nicht zu zerschlagen, sondern adäquat weiterzuentwickeln.“ Die Entwicklung der demokratischen Gesellschaft verlange mündige Menschen, die sich diesen Herausforderungen stellen können.

Ebenso argumentiert der Arbeitskreis Medienpädagogik der Stadt Leipzig. Es sei absolut unverständlich, dass der Vertrag mit den neun SAEK-Standorten ausläuft, heißt es in einer Stellungnahme. Damit werde eine „gewachsene Struktur irreversibel zerstört, mit gravierenden Auswirkungen auf die Medienbildung in der Stadt Leipzig beziehungsweise im gesamten Freistaat Sachsen“.

