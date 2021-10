Mediziner appellieren für Grippeschutzimpfung: Nachfrage in Sachsen noch verhalten  

Leipzig/Dresden

Schlange stehen die Patienten nicht, die wegen der Grippeschutzimpfung in der Praxis von Antje Ritter in Borna vorsprechen. Was auch damit zusammenhängen dürfte, „dass wir dafür nicht so sehr die Werbetrommel gerührt haben“, so die Medizinerin. Dabei lassen Impfkommissionen und Virologen gerade in diesem Jahr keine Gelegenheit aus, auf die besondere Dringlichkeit der Grippeschutzimpfung hinzuweisen. Die betonen außerdem, dass eine Doppelimpfung – gegen Influenza und Covid-19 – grundsätzlich möglich ist.

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, etwa hat vor zu wenig Grippeschutz bei Risikogruppen in Deutschland gewarnt. Bislang lägen die Grippe-Impfquoten auch gemessen an internationalen Empfehlungen zu niedrig, sagte Mertens. Obwohl es in der vergangenen Grippesaison Verbesserungen gegeben habe, lägen die Influenza-Impfquoten bei Menschen über 60 nur bei 30 bis 40 Prozent. „Das ist wirklich zu wenig“, sagte Mertens. Denn es könnte nach dem Ausbleiben in der vergangenen Saison nun eine stärkere Grippewelle geben.

Corona-Lockdown aus infektiologischer Sicht ideal

„Ich glaube, der bestellte Bestand für die Grippeschutzimpfung wird sehr schnell aufgebraucht sein. Die Anfrage ist sehr groß“, sagt Jan Anastassis Skuras, der eine Praxis in Niederwiesa-Lichtenwalde hat. Der Facharzt für Innere Medizin, Notfallmedizin und hausärztliche Versorgung ist im Landesvorstand des Sächsischen Hausärzteverbandes. „Das letzte Jahr war quasi aus infektiologischer Sicht ein perfekter Lockdown. Da waren auch die Grippeviren nahezu eliminiert. Es gab natürlich Infektionen, durch den Lockdown waren die Ansteckungsquoten aber sehr niedrig“, sagt er. Diese Jahr wird ein Anstieg bei den Atemwegsinfektionen zu beobachten sein, heißt es. „Bei den Corona-Lockerungen sehe ich nun steigende Zahlen an Grippekranken“, ist Facharzt Dr. Skuras überzeugt. Mit Blick auf die andauernde Corona-Pandemie hält er die saisonale Grippeschutzimpfung daher für besonders wichtig.

Was Sie zum Grippeschutz wissen müssen Gegen Grippe impft man am besten bis Anfang Dezember, eine zeitgleiche Impfung gegen Covid-19 ist möglich. Für Personen über 60 steht ein Hochdosis-Grippeimpfstoff zur Verfügung, der speziell für diese Altersgruppe entwickelt wurde. Alle über 60-jährigen sollten zudem gegen Pneumokokken und Covid-19 geimpft sein. Die Influenza-Impfung ist in Hausarztpraxen möglich, auch Fachärztinnen und ärzte halten den Impfstoff bereit. Außerdem bieten viele Firmen ihren Beschäftigten eine Grippeimpfung vor Ort an. Dazu können Impftermine in den Gesundheitsämtern der Landkreise und kreisfreien Städte vereinbart werden (Stadt Leipzig unter Telefon 0341 1236934). Nicht nur in Sachsen, sondern in ganz Deutschland und Europa wurden in der Saison 2020/2021 nur einige wenige Influenza-Infektionen nachgewiesen. Konkret kamen in Sachsen in der vergangenen Saison nur 53 Influenza-Erkrankungen (darunter ein Todesfall) zur Meldung. Bis auf drei (5,7 Prozent) waren alle Betroffenen ungeimpft – 20 Patienten (38 Prozent) mussten im Krankenhaus behandelt werden. In den drei Wintern davor wurden jeweils deutlich über 20.000 Fälle – 2017/18 sogar an die 50.000 Infektionen – und zwischen 59 und 168 übermittelten Todesfällen gemeldet. Die Virusgrippe wird von Influenzaviren hervorgerufen und unterscheidet sich von grippalen Infekten durch einen schwereren Krankheitsverlauf, verlängerte Genesungszeiten und häufigere Komplikationen, wie zum Beispiel Lungen- oder Herzmuskelentzündungen. Laut sächsischem Gesundheitsministerium ist die Grippeschutzimpfung daher auch ein Beitrag, um die medizinischen Versorgungssysteme vor zusätzlicher Überlastung durch Influenza zu schützen. „Eine hohe Influenza-Impfquote während der Pandemie ist für Kliniken wichtig, damit Engpässe bei Intensivbetten und Beatmungsplätzen vermieden werden können“, heißt es im Dresdner Ministerium.

Aufgrund der Infektionsschutzmaßnahmen gegen das Coronavirus (vom Maskentragen bis Abstandhalten und Kontaktreduzierung) sei die übliche Grippewelle weltweit ausgeblieben. Dieses Jahr wird wieder mit einem stärkeren Infektionsgeschehen gerechnet. Auch das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig appelliert daher, der Influenza durch eine Grippeschutzimpfung zuvorzukommen. Die Sächsische Impfkommission (Siko) empfiehlt die jährliche Grippeschutzimpfung grundsätzlich für alle Kinder (ab vollendetem sechstem Lebensmonat), Jugendliche und Erwachsene. Besonders wichtig ist die Grippeimpfung für Personen über 50 Jahre, für chronisch Kranke und für Schwangere, deren Risiko auf schwere Krankheitsverläufe höher ist. Aber auch medizinisches und pflegerisches Personal sollte geimpft sein.

Steigende Nachfrage in sächsischen Praxen ab November erwartet

In den sächsischen Arztpraxen ist noch nicht absehbar, ob die Nachfrage zum Grippeschutz in diesem Jahr höher oder niedriger als in den Vorjahren ausfällt. Genaue Zahlen hat die Sächsische Landesärztekammer, derzeit nicht vorliegen. „Gefühlt ist es aber so, dass mehr Menschen nach der Impfung fragen“, sagt Knut Köhler, der die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Ärztekammer leitet. Er empfiehlt besonders Älteren, neben der Booster-Impfung gegen Covid-19 die Grippeschutzimpfung nicht zu vergessen. Die Influenza-Impfsaison dauere noch bis Mitte Dezember. Deswegen geht auch Antje Ritter in Borna davon aus, dass der Schwung erst noch komme: „Wir haben so auf Anfang November orientiert“, so Ritter.

Steffi Lehmann, Allgemeinmedizinerin aus dem Grimmaer Ortsteil Schmorditz, will kein verfrühtes Fazit ziehen. „Aktuell gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass sich in diesem Jahr mehr oder weniger Patienten gegen die Grippe impfen lassen, für eine abschließende Beurteilung ist es aber auch noch viel zu früh.“ In jedem Fall habe sie ausreichend Vakzin in ihrem Kühlschrank, und zwar drei verschiedene. „Sie kommen altersspezifisch zum Einsatz“, erläutert Lehmann, die derzeit keine dritten Corona-Impfungen, sogenannte Booster, verabreicht. „Dies ist derzeit ein ganz heißes Thema in der Ärzteschaft“, so die Schmorditzer Allgemeinmedizinerin, die auch bei der zeitgleichen Verabreichung von Corona- und Grippe-Vakzinen Vorsicht walten lässt. „Laut Robert Koch-Institut ist dies zwar grundsätzlich parallel möglich. Ich persönlich handhabe es aber so, mindestens drei Wochen Zeit dazwischen verstreichen zu lassen.“

In der Delitzscher Praxis für Allgemeinmedizin hat Ärztin Britta Fischer „den Eindruck, dass das Impfbewusstsein allgemein gewachsen ist. Die Patienten kommen jetzt oft von sich aus und fragen nach der Grippeschutzimpfung.“ 400 Impfungen habe Fischer diesen Monat verabreicht – ein Niveau, das den Erfahrungen der Vorjahre entspricht. Ich impfe gleichzeitig gegen Grippe und Corona. Wer es möchte, bekommt beide Impfungen gleichzeitig – wer nicht, kommt zweimal.“

Von Mathias Orbeck, Frank Pfütze, Nikos Natsidis und Thomas Lieb