Mediziner für Forschungszentrum im Schloss Hubertusburg

Wermsdorf

Ein wissenschaftliches Forschungszentrum in Hubertusburg? Diese Idee eint den Leipziger Mediziner und Forscher Joachim Beige und den Wermsdorfer Bürgermeister Matthias Müller (CDU).

Subventionen zum Ausgleich für Braunkohleausstieg

Beige, Professor und Chefarzt der Nephrologie des Klinikums St. Georg, hatte deshalb auch eine Bewerbung initiiert, mit der er sich, gemeinsam mit Gleichgesinnten um die Förderung aus dem Programm „Wissen schafft Perspektiven für die Region“ bewarb. Mit der millionenschweren Subvention soll der Braunkohleausstieg wirtschaftlich ausgeglichen werden. Ziel ist, zwei neue Großforschungseinrichtungen – eine im mitteldeutschen Revier, eine in der Lausitz – zu etablieren, die künftig in der Region Jobs schaffen und für weiteren Wirtschaftsaufschwung sorgen.

Datenforschung rund um die Gesundheit

Und ein Teil davon, so die Vorstellung von Beige und Müller, könnte in bislang ungenutzten Räumen des Schlosses Hubertusburg angesiedelt werden.

Üppiger Etat lockt weltweite Konkurrenz

Das Forschungskonsortium „Data Med Sachsen“, zu dem Joachim Beige gehört, will damit bewusst in die ländlichen Regionen gehen. Dabei geht es den Initiatoren darum, Werkzeuge und Strukturen zu schaffen, mit denen Bio-Daten gesammelt, ausgewertet und Forschung sowie Medizin zur Verfügung gestellt werden können. Am Ende, so das Ziel, sollen neue Therapien und Medikamente stehen, die viele Krankheiten besser behandeln und heilen können.

Sechs Finalisten ausgewählt

Die Konkurrenz war riesig, denn aus der ganzen Welt gingen Bewerbungen ein. Kein Wunder, schließlich wird für die künftigen Großforschungszentren ein Etat bereitgestellt, der seinesgleichen sucht. Die Rede ist von 170 Millionen Euro pro Jahr. Jedoch: Unter die sechs Finalisten, die nun jeweils 500 000 Euro erhalten, um ihre Ideen detailliert auszuarbeiten, hat es das Konsortium „Data Med Sachsen“ nicht geschafft. Joachim Beige will das Vorhaben aber nicht abhaken. „Wir bleiben dabei und werden es in anderen Förderprogrammen erneut versuchen – dann vermutlich in deutlich kleinerem Umfang“, sagte er.

Welche Chancen eine Bio-Tech-Ansiedlung im ländlichen Raum hätte und wie davon die Region profitieren kann, soll nun vor Ort vorgestellt werden.

Informationen und Diskussion im Kultursaal

Zu Präsentation und Diskussion wird deshalb am Dienstag, dem 24. August, ab 17.30 Uhr in den Kultursaal von Schloss Hubertusburg nach Wermsdorf eingeladen. Neben Bürgermeister Matthias Müller und Professor Joachim Beige werden auch die Landtagsabgeordnete Dr. Christiane Schenderlein (CDU), Professor Arndt Rolfs vom Biotechnologieunternehmen Arcensus Diagnostics GmbH aus Rostock sowie Professor Andreas Berkner vom Regionalen Planungsverband Leipzig-Westsachsen sprechen. Dabei geht es um Innovation in der ländlichen Region bis hin zu den Chancen für Großforschungseinrichtungen außerhalb der Metropolen.

Letztlich Projekte mit zentralem Ansatz in der engeren Wahl

Bei den jetzt ausgewählten Finalisten gehe es genau um das Gegenteil, so Joachim Beige: „Das sind letztlich alles Projekte, die in zentralen Bauvorhaben und mit sehr viel Beton realisiert werden sollen. Da stellt sich für mich die Frage, ob das der richtige Weg ist oder ob es nicht längst an der Zeit ist, weniger zentralistisch zu agieren.“ Seine Vorstellung sei es daher, eine neue Forschungseinrichtung lieber an verschiedenen Standorten und – wenn möglich – in bereits bestehenden Gebäuden einzurichten.

Neubau für Labore, Campus ins Schloss

„Für moderne Labore etwa kommt sicher eher ein Neubau in Betracht, aber ein Campus mit Bürocharakter könnte genauso gut in einem Schloss wie Hubertusburg eingerichtet werden“, beschreibt er.

Historische Kulisse mit internationaler Strahlkraft

Die Strahlkraft eines so historischen Gebäudes bei Wissenschaftlern aus dem Ausland dürfe man nicht unterschätzen, sagte Beige und verweist auf das Beispiel der US-Universität Harvard, deren geschichtsträchtige Bausubstanz maßgeblich das Bild in der Welt mitgeprägt habe. Dabei gehe es nicht nur um Wissenschaftler, versicherte er, denn für das Projekt „Data Med Sachsen“ würden zum Beispiel zahlreiche digitale Gesundheitsberaterinnen gebraucht, die in Hausarztpraxen sowie Patienten direkt schulen und beraten.

Nachhaltige Nutzung bestehender Gebäude

Auch für Matthias Müller hat die Vorstellung, dass in Zukunft Forscher und viele weitere Beschäftigte im Wermsdorfer Schloss arbeiten, ihren Reiz. Immerhin, so der Bürgermeister, gebe es hier bestehende Gebäude, teils ohne Nutzung, für die der Freistaat eine Verantwortung habe. „Mein Ansatz ist ein nachhaltiger Nutzen der bestehenden Infrastruktur ohne weitere Flächenversiegelung“, unterstrich er. Dagegen kritisierte er die nun favorisierten Pläne für die Forschungszentren mit den Kohlemillionen als „Gigantismus auf der grünen Wiese“. Das Argument, dass sich dadurch leichter Strukturen schaffen lassen als in alten Gebäuden, ließ Müller nicht gelten.

„Für die Archivwerkstatt in einem Rundflügel des Schlosses Hubertusburg hat der Freistaat damals auch rund 34 Millionen Euro investiert, um modernste Technik in einem alten Gemäuer möglich zu machen“, sagte er.

Von Jana Brechlin