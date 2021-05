Leipzig

„Es geht mir nicht darum, Covid zu relativieren oder die Gefährlichkeit herunterzuspielen. Aber wir müssen schauen, dass wir andere Krankheiten, die nicht aufschiebbare Behandlungen erfordern, nicht aus dem Auge verlieren.“ Das sagt Dr. Kay Kohlhaw, Chefarzt für Chirurgie und Leiter des Onkologischen Zentrums an den Sana-Kliniken in Borna.

Rückgang bei Vorsorge um 15 Prozent

Und er belegt das mit aktuellen Zahlen. Das Regionale Onkologische Netzwerk entspricht dem ehemaligen Regierungsbezirk Leipzig und umfasst derzeit rund eine Million Einwohner. Es gibt 13 Kliniken, die sich mit der Operation von Darmkrebs beschäftigen. Vom Leipziger Uniklinikum (UKL) als größte Klinik bis hin zu kleineren Kliniken in der Region. „Wir sehen gerade bei Darmkrebs einen Anstieg von 2015 bis 2019. Das hängt aber damit zusammen, dass in diesen Jahren immer mehr Vorsorge betrieben wurde“, so Kohlhaw. 2020 dann die erste Corona-Welle und ein drastischer Rückgang um knapp 15 Prozent.

„Das ist gegen den Trend und hat eindeutig etwas damit zu tun, dass wir weniger Patienten versorgt haben“, so der Leiter des Onkologischen Zentrums in Borna . Eine Auswertung des Sommers 2020 durch das Wissenschaftliche Institut der AOK bestätigt diesen Trend für die gesamte Bundesrepublik. „Da sieht man deutliche Abnahmen in der Versorgung“, sagt Kohlhaw. Beim Darmkrebs minus 20 Prozent, bei operativen Zweiteingriffen sogar noch mehr.

Einschnitte vor allem an größeren Kliniken

„Dabei haben wir uns alle an die Vorgaben der Politik gehalten“, so der Mediziner. Die wichtigsten Eingriffe wurden durchgeführt, aber eben weniger. „Wir haben damit aber auch einen Kollateralschaden produziert. Und das war uns halt allen nicht bewusst.“ Am meisten reduzierten sich die gefundenen Frühstadien in der Pandemiewelle. Sie schienen weniger geworden zu sein, doch man habe die Tumore einfach nicht mehr gefunden. Vor allem bei den größeren Kliniken gab es Einschnitte, weil sie auf den Intensivstationen mit Covid-Patienten ausgelastet waren. „Sie haben deutlich verloren, weil sie keine Kapazitäten mehr hatten.“ Das sei kein Vorwurf, sondern nur eine Beschreibung, versichert Kohlhaw.

Welche Patienten Borna verloren hat? Die Fälle in der Notaufnahme seien gleichgeblieben, aber die elektiven Patienten hätten gefehlt. Kohlhaw: „Es erreichen einfach weniger Patienten mit der richtigen Diagnose die klinische Versorgung.“ Die Darmspiegelungen in Borna hätten sich in der ersten Pandemiewelle fast gedrittelt, in der zweiten um 80 Prozent reduziert. Mittlerweile arbeiten die Kliniken wieder im Normalbetrieb.

„Einschränkungen mit Augenmaß“

Immerhin habe man zwar 15 Prozent der Patienten verloren, aber 85 Prozent noch versorgt – und das unter schwierigsten Bedingungen. „Wir müssen die Einschränkungen so mit Augenmaß managen, dass wir die Versorgung der Krebspatienten im Auge behalten.“ Denn, wer unspezifische Symptome habe, wer nicht zur Vorsorge war, sollte schnellstmöglich wieder hin. Um möglichst wenig Zeit zu verlieren. Gleiche Statistiken gäbe es für Herz-Kreislauferkrankungen, Schlaganfälle, Gelenkersatzchirurgie oder anderes.

Eine Analyse der ambulanten Abrechnungsdaten der Krankenkasse DAK bestätigt diese Einschätzung. Danach hat die Corona-Pandemie in Sachsen zu einem deutlichen Rückgang der Krebsvorsorge geführt. So seien von Januar bis September 2020 im Vergleich zum Jahr davor 17 Prozent weniger Screenings in sächsischen Arztpraxen durchgeführt worden.

DAK: „Rückgang alarmierend“

Bei Hautkrebs-Untersuchungen war der Rückgang mit 26 Prozent besonders stark. Darmkrebs-Untersuchungen nahmen um 14 Prozent ab, Prostata-Screenings um elf und Mammographie-Screenings um acht Prozent. „Der Rückgang bei der Krebsvorsorge ist alarmierend“, sagt DAK-Landeschefin Christine Enenkel. „Vorsorgeuntersuchungen sind jedoch sehr wichtig, um ernsthafte Erkrankungen frühzeitig zu erkennen und Heilungschancen zu erhöhen.“

Vor allem im Frühjahrs-Lockdown 2020 ging in Sachsen die Nutzung der Krebsfrüherkennung stark zurück. Insbesondere Mammographie-Untersuchungen (minus 42 Prozent) und Hautkrebs-Screenings (minus 30 Prozent) waren betroffen. Die Anzahl der Darmkrebs- und Prostata-Untersuchungen sank um 19 beziehungsweise 16 Prozent. 

Von Roland Herold