Leipzig/Stockholm

Medizinprodukte aus Leipzig kommen nun auch in Schweden in den Handel. Die beiden Leipziger Firmen Kröner Mobilitätshilfen und Hergert schlossen am Donnerstag eine entsprechende Vertriebsvereinbarung ab. Die sächsischen Produkte werden ab sofort in den Katalog des schwedischen Händlers Varsam aufgenommen, der auf den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert ist.

Die Vertragsunterzeichnung fand am Donnerstag im Rahmen der Schweden-Reise von Gesundheitsministerin Barbara Klepsch ( CDU) statt. Im Gegenzug liefert der Stockholmer Hersteller HD-Rehab Komfort-Rollstühle nach Sachsen. Den Vertrieb in Sachsen übernehmenn dann Krömer und Herget über ihre Leipziger Gemeinschaftsunternehmen CS Human Mobility.

„Es freut mich besonders, dass es am letzten Tag der Schweden-Reise zu konkreten Vertragsabschlüssen gekommen ist“, sagte die Ministerin. „Die Gespräche haben bestätigt, dass der schwedische Markt für unsere Medizintechnik-Anbieter aussichtsreiche Geschäftschancen bietet.“

Klepsch war Montag mit einer Delegation nach Schweden gereist, um sich über die medizinische Versorgung vor allem auf dem Lande. „Die Herausforderungen in Nordschweden und in den ländlichen Regionen Sachsens sind ähnlich.“ Am Dienstag war Klepsch mit ihrer Delegation von Schwedens Königin Silvia im Stockholmer Schloss empfangen worden..

Von Frank Johannsen