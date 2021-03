Leipzig

Die Proteste gegen die Corona-Politik haben laut einer Studie zu einer Steigerung der Angriffe auf Journalisten geführt. Demnach gab es mit 69 tätlichen Angriffen auf Journalistinnen und Journalisten im Jahr 2020 wesentlich mehr Übergriffe als in den Vorjahren. Die meisten Angriffe seien im Zusammenhang mit Demonstrationen gegen die Corona-Politik registriert worden, berichtete der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) unter Verweis auf die jährlich durchgeführte Studie des Leipziger Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit (ECPMF).

Die Zahl von 69 tätlichen Angriffen stelle einen Höchstwert seit Beginn der Erhebung im Jahr 2015 dar, hieß es. Damals seien 44 Angriffe registriert worden, im Jahre 2019 waren es dagegen 14. „Die Sicherheitslage von Journalistinnen und Journalisten in Deutschland hat sich abermals verschärft“, schlussfolgern die Autoren der Studie laut MDR.

Seit 2015 die meisten Angriffe in Sachsen

Wie es weiter hieß, waren vor allem pandemiebezogene Demonstrationen Schauplätze der Vorfälle. Mehr als 70 Prozent der Übergriffe hätten auf solchen Veranstaltungen oder in deren Umfeld stattgefunden. Regional die meisten Fälle gab es demnach 2020 mit 23 Übergriffen auf Medienvertreter in Berlin. In der Summe aller Übergriffe seit 2015 stehe jedoch weiterhin Sachsen an erster Stelle, wo im vergangenen Jahr 19 Vorfälle aufgenommen worden seien.

Laut dem Bericht gingen im vergangenen Jahr insgesamt 31 Angriffe auf das Konto rechtsmotivierter Täter, fünf seien linksmotiviert gewesen. Allerdings konnten die Studienmacher die meisten Fälle keinem politischen Spektrum zuordnen.

Von epd