Chemnitz /Dresden

Im Jahr 2020 wird die Arbeitslosigkeit in Sachsen voraussichtlich nicht mehr so stark zurückgehen wie in den vergangenen Jahren. „Wir erreichen eine Plateauphase“, sagte der Chef der regionalen Arbeitsagentur, Klaus-Peter Hansen, am Freitag in Dresden. Trotz Konjunkturflaute gab er sich optimistisch für das neue Jahr. Die Arbeitslosenquote werde sich bei etwa fünf Prozent einpendeln. „Das niedrigste Niveau, das wir je hatten“, so Hansen. Mit Beschäftigungswachstum ist demnach vor allem in den Bereichen Erziehung, Pflege und Dienstleistung zu rechnen, im verarbeitenden Gewerbe hingegen fällt der Personalbedarf geringer aus.

Strukturwandel als Herausforderung

Als große Herausforderungen für den Freistaat nannte der Agenturchef unter anderem den anstehenden Strukturwandel durch den Kohleausstieg und den Wandel der Mobilität. „Aber die Sachsen wissen, wie Strukturwandel geht“, sagte Hansen. Das hätten die vergangenen Jahre gezeigt, in den sich die Arbeitslosigkeit mehr als halbiert habe. So gab es etwa 2011 noch rund 226.900 Arbeitslose im Freistaat - das entspricht einer Arbeitslosenquote von 11,8 Prozent. Zuletzt waren im Dezember 110.600 Menschen ohne Job (5,2 Prozent). Damit stieg die Zahl der Arbeitslosen zwar leicht an, das ist laut Hansen aber im Winter üblich.

Insgesamt zog die Regionaldirektion für das abgelaufene Jahr eine positive Bilanz. „Es entstanden zusätzliche Arbeitsplätze, viele Menschen konnten ihre Arbeitsuche erfolgreich beenden, und die Stellenmeldungen der Betriebe blieben weiter auf hohem Niveau.“ Im Durchschnitt waren 116.000 Menschen in Sachsen arbeitslos, die Quote lag im Jahresdurchschnitt bei 5,5 Prozent. Dies sei der geringste Wert seit der Erfassung der Arbeitslosenstatistik im Jahr 1991. Am geringsten war die Arbeitslosenquote im Erzgebirgskreis, am höchsten in Görlitz.

Stabiler Arbeitsmarkt

Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) sprach von einem äußerst stabilen Arbeitsmarkt. Die lange Periode des Beschäftigungswachstums sei eine gute Basis für die Zukunft. „Wir stehen vor einem tiefgreifenden Wandel der Arbeitswelt im neuen Jahrzehnt.“

Neben der Digitalisierung müssen sich die Unternehmen in Sachsen nach Einschätzung der Regionaldirektion vor allem um das Thema Fachkräfte kümmern. Arbeitgeber sollten sich schneller bewegen und angesichts fehlender Arbeitskräfte über ihre Löhne und Konditionen nachdenken, so Hansen. In absehbarer Zeit werden mehr Menschen in Rente gehen als nachrücken können. Der demografische Wandel treffen den Osten eher als den Westen. „Wir müssen zuerst ran an das Thema.“

Von lvz