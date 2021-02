Es hatte sich am Wochenende bereits angedeutet: Nach Görlitz, Sächsischer Schweiz, Dresden und Chemnitz haben am Montag auch andere Regionen in Sachsen die 15-Kilometer-Begrenzung und nächtliche Ausgangssperren aufgehoben. In Leipzig dauert es allerdings noch ein paar Tage, bis die neue Bewegungsfreiheit gilt.