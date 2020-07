Mehr Feuerwehr-Einsätze auf Autobahnen: Was das für die Retter bedeutet

Landkreis Leipzig

Kai Noeske ist seit 37 Jahren Feuerwehrmann und hat Erfahrung aus hunderten Einsätzen: Er löscht mit seinen Kameraden Brände in Wohnhäusern, Scheunen, auf Feldern und ist bei Verkehrsunfällen vor Ort. Seit knapp einem Jahr ist die A 72 vor den Toren seiner Heimatstadt Borna komplett. Dort ist die Wehr nun zusätzlich regelmäßig gefragt.

Als Vize-Kreisbrandmeister ist er in der Region für diese Autobahn von Rötha bis Geithain zuständig und schätzt ein: „Die Einsätze dort sind sehr anspruchsvoll und auch nicht wenig.“ In der vergangenen Woche krachte es gleich zweimal hintereinander.

Zwei Unfälle kurz hintereinander

Ein Renault-Kleintransporter kam von der Fahrbahn ab und kippte über die Leitplanke. Der 37 Jahre alte Fahrer wurde verletzt. Kurz zuvor stieß beim Spurwechsel ein BMW mit einem LKW zusammen. Dabei wurde der Tank des Lasters beschädigt, Diesel lief aus. Die Autobahn war für zweieinhalb Stunden gesperrt. Beide Male waren Feuerwehrleute massiv eingebunden.

Vize-Brandmeister Kai Noeske: „Wie da manche vorbei fahren, es ist der Wahnsinn!“ Quelle: LVZ-Archiv

Dabei müssen sie einiges beachten. Bei einem Unfall auf der Bundesstraße sei die Polizei schnell vor Ort, die Autobahnpolizei jedoch habe oft längere Wege. „Deshalb sind wir meist als erste da und müssen die Unfallstelle absichern“, sagt Noeske.

Eigensicherung ist wesentlich

Das ist nicht zu unterschätzen: „Wie da manche vorbei fahren, es ist der Wahnsinn...“ Eigensicherung sei deshalb wesentlich. Dies wird in der Ausbildung zwar generell geschult, jetzt aber legt man darauf noch größeren Wert. Die A 72 ist in verschiedene Abschnitte untergliedert, wo die anliegenden Ortswehren zum Einsatz kommen. „Die Jungs arbeiten gut“, lobt der Vize-Brandmeister. Technisch seien die Wehren „recht ordentlich“ ausgestattet. Die Zahl der Unfälle würde variieren, „mal sind es in einer Woche zwei, manchmal auch drei im ganzen Monat“.

Verkehr auf A 72 wächst weiter

Er rechnet damit, dass das Verkehrsaufkommen steigen wird, wenn die Autobahn bis Leipzig fertig ist. Falls auf der A 72 mal so viele Autos und Laster fahren sollten wie heute auf der A 14, wird es für die Ortswehren rund um Borna noch stressiger.

Die Feuerwehr löscht bei einem Unfall an der A 14 bei Grimma. Quelle: LVZ-Archiv

In Grimma ist das schon Alltag. „Wir haben zum Teil schwerste Unfälle und schon viel Schlimmes gesehen“, sagt Thomas Knoblich von der Grimmaer Wehr. Erst vor wenigen Tagen gab es wieder einen tödlichen Unfall auf der A 14 bei Naunhof, bei dem ein 23-Jähriger starb, als sein BMW auf einen Sattelschlepper fuhr.

„Als Helfer funktionierst du“

Bestimmte Unfallbilder bleiben wohl für immer im Kopf. „Man stumpft niemals ab, aber als Helfer funktionierst du“, meint Knoblich. Jeder müsse sich selbst einschätzen: „Es gibt viele wichtige Aufgaben bei der Feuerwehr, nicht jeder muss an vorderster Front stehen.“

Bei den Grimmaern ist es üblich, dass sie nach tragischen Einsätzen zusammen sitzen und darüber reden. „Wir versuchen, selbst über solche Sachen hinweg zu kommen und es im Gerätehaus zu lassen“, meint der Feuerwehrmann. Wenn es jemandem nicht gut geht, „sollte man das aber offen sagen und nicht in sich reinfressen“, dann kann das Krisen-Interventionsteam helfen.

Oft fehlende Rettungsgassen

Er betont den Eigenschutz – psychisch und auch physisch. Die Einsätze an der Autobahn seien gefährlich. Immer wieder würden Helfer verletzt oder gar getötet. „Die Leute kommen dort vorbei geschossen, das sind ganz andere Geschwindigkeiten. Und du steckst nicht in dem LKW-Fahrer drin, weißt nicht, wie lange der schon gefahren ist“, meint Thomas Knoblich.

Thomas Knoblich, Pressesprecher der Feuerwehr Grimma: „Man stumpft niemals ab, aber als Helfer funktionierst du.“ Quelle: LVZ-Archiv

Das weiß auch Lars Kupfer, Wehrleiter in Frohburg und an der A 72 aktiv: „Die Absicherung der Unfallstellen ist eine Herausforderung.“ Fehlende Rettungsgassen würden die Einsätze oft kompliziert gestalten.

Tagesbereitschaft in Ferien ein Problem

Gemeinsam mit der Wehr in Geithain bilden die Frohburger einen Löschzug. Der besteht aus zwei HLF (Hilfsleistungslöschgruppenfahrzeugen) mit je neun Kameraden an Bord und einem Einsatzleitwagen. In dieser Formation rücken sie zu jedem Einsatz an der A 72 aus.

Ein Unfall auf der A 72 bei Geithain. Quelle: LVZ-Archiv

Mit 51 aktiven Kameraden steht die Frohburger Wehr gut da. „Allerdings ist auch bei uns die Tagesbereitschaft nie so ideal wie nach Feierabend“, meint der Wehrleiter. Noch schwieriger sei es jetzt in der Ferienzeit.

E-Autos sind „heißes Thema“

Ein Problem, das die Feuerwehren umtreibt – egal ob auf Bundesstraße oder Autobahn – sind E-Autos. Wenn solch ein Fahrzeug in Brand gerät, liegt das meistens an der Batterie. Die Akkus bestehen aus Hunderten von einzelnen Batteriezellen. Sobald eine davon beschädigt wird, ist eine Kettenreaktion möglich, wodurch der Brand immer wieder aufs Neue entfacht werden kann. Will heißen: E-Autos sind schwierig zu löschen.

„Das ist ein heißes Thema“, sagt Nils Adam, Kreisbrandmeister im Landkreis Leipzig. Und das beschäftigt auch die kleinste Feuerwehr, weil ein E-Auto überall brennen kann. Um das Problem zu lösen, seien verschiedene Partner gefragt: Fahrzeughersteller und Abschleppunternehmen, auch „Quarantäne-Plätze“ für diese Autos müsse es geben, „damit man gucken kann, wie die Batterie reagiert“, so Adam.

Sehen Sie hier ein Video über das Problem des Löschens von E-Autos:

Enormer Aufwand beim Löschen

11.000 Liter Wasser sollen notwendig sein, um ein Tesla Model S zu löschen. Üblicherweise ist ein Feuerwehrauto aber nur mit 1500 bis 2000 Litern Wasser ausgerüstet – damit kann ein Auto mit Verbrennungsmotor oder ein Wohnungsbrand gelöscht werden. Die Zahlen zeigen den immensen Aufwand beim E-Auto. Der Bornaer Kai Noeske sagt dazu: „Die Sache ist nach wie vor ungeklärt und für uns ein Dorn im Auge. Am besten man haut das Ding in einen großen Container voller Wasser rein.“ Damit liegt er gar nicht falsch. Ein Unternehmen in Niedersachsen hat genau solche Container zur Bergung von Elektro- oder Hybridfahrzeugen entwickelt. Die kann sich aber nicht jede kleine Ortswehr leisten.

Zwei Einsätze auf der A 72 binnen 24 Stunden

Von Claudia Carell