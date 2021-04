Leipzig

Wegfall der Testpflicht, der Kontaktbeschränkungen und der nächtlichen Ausgangssperre: Mit den steigenden Impfzahlen hat auch in Sachsen die Debatte um Lockerungen für Geimpfte und bereits Genesene neuen Auftrieb erhalten.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte sich Anfang der Woche dafür ausgesprochen, dass bald „bestimmte Grundrechtseingriffe“ für Geimpfte aufgehoben werden sollen. Wer aufgrund einer Impfung oder Erkrankung nicht mehr Träger des Virus sei, müsse selbstverständlich anders als andere behandelt werden, so der Ministerpräsident.

Mögliche Freiheiten für Geimpfte wurden auf dem Impfgipfel von Bund und Ländern am Montag diskutiert. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Ländern trafen zwar noch keine Beschlüsse. Doch als erster Lockerungsschritt wurde die Gleichstellung von Geimpften, Genesenen und Getesteten angekündigt.

In einigen Bundesländern gelten Lockerungen bereits

In einigen Bundesländern wird diese bereits praktiziert. Während Geimpfte in Sachsen im öffentlichen Leben noch kaum Veränderungen spüren, ersetzt der Impfnachweis in anderen Bundesländern bereits die Testpflicht. In Sachsen-Anhalt etwa werden vollständig Geimpfte schon jetzt behandelt wie negativ Getestete. Das gilt ebenfalls in Rheinland Pfalz und Niedersachsen. Auch in Berlin gilt diese Regelung - ausgenommen ist das Personal in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen. Die Quarantänepflicht entfällt für Geimpfte in Ländern wie Baden-Württemberg oder Bremen.

In Sachsen besteht die Testpflicht hingegen weiterhin. Auch wer bereits gegen das Coronavirus geimpft ist, muss in bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens ein negatives Testergebnis vorzeigen. Doch das soll sich bald ändern. Mit der neuen sächsischen Corona-Schutzverordnung ab 10. Mai soll auch im Freistaat 14 Tage nach der zweiten Impfung kein negativer Testnachweis beim Einkaufen mit „Click and Meet“ oder körpernahen Dienstleistungen nötig sein. Das gilt auch für Genesene in einem Zeitraum von einem halben Jahr.

Kritische Stimmen: Debatte ist verfrüht

In der Debatte um Erleichterungen für Geimpfte gibt es auch skeptische Stimmen. Rico Gebhardt, Fraktionsvorsitzender der Linken im sächsischen Landtag, hält den Zeitpunkt für verfrüht: „Ich halte die aktuelle Debatte über persönliche Freiheiten für Geimpfte für viel zu früh. Man kann dann darüber diskutieren, wenn wir eine Impfquote von vielleicht 40 bis 50 Prozent haben“, teilte Gebhardt über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. So würden falsche Erwartungen geschürt, so der Vorsitzende. Derzeit haben in Sachsen 23,9 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Erstimpfung erhalten. Vollständig geimpft sind hingegen erst 9,3 Prozent. Deutschlandweit sind es 7,5 Prozent.

Ministerpräsident Kretschmer kündigte jedoch an, dass neben dem Wegfall der Testpflicht bald weitere Grundrechte für Geimpfte zurückkehren sollen. Das betrifft die Kontaktbeschränkungen ebenso wie die aktuell geltende nächtlichen Ausgangssperre.

In Kraft treten werden die neuen Bestimmungen allerdings frühestens Ende Mai. Die Bundesregierung ist für eine entsprechende Verordnung zuständig, aber Bundestag und Bundesrat müssen dieser noch zustimmen.

Von Lilly Günthner