Dresden

Sachsen will mit einem Kraftakt gegen die Lerndefizite vorgehen, die durch die Corona-Krise bei Schülerinnen und Schülern entstanden sind. „Neben den Lehrerinnen und Lehrern braucht es zusätzliche Unterstützung über Ganztagsangebote. Auch bei der Hausaufgabenbetreuung muss es zusätzliche pädagogische Hilfen geben“, kündigt Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) gegenüber der LVZ an. Dabei sollen die individuellen Förderungen ausgebaut und viele Möglichkeiten zum Nachholen angeboten werden.

Sachsen will zusätzliche Lehrer und Schulassistenten einstellen

Bislang ist im neuen Doppelhaushalt, der vor Pfingsten beschlossen werden soll, eine Aufstockung um 600 Lehrer bis Ende 2022 vorgesehen. „Wir werden auch noch mehr Schulassistenten einstellen“, sagt Piwarz. Es gebe zwar Kinder, die zu Hause sehr gut zurechtgekommen seien – „aber natürlich gibt es auch Kollegen, die sagen: Wir erreichen die Kinder gar nicht mehr. Das ist ein Riesenproblem.“ In diesem Zusammenhang sei auch der soziale Bereich äußerst wichtig: „Das Dunkelfeld ist durch die Schulschließungen wieder sehr groß geworden.“

Aktuell läuft Bestandsaufnahme zu Lernlücken

Piwarz meint, dass es wohl erst die letzten drei Wochen vor den Sommerferien einen halbwegs normalen Unterricht geben könnte. Bis dahin soll eine Bestandsaufnahme erfolgen, wie gravierend die Lücken im Unterrichtsstoff tatsächlich sind. „Am Ende kann es sein, dass von fünf Lernbereichen drei wegfallen. Damit schaffen wir eine gemeinsame Ausgangsbasis für das nächste Schuljahr“, erklärt der Kultusminister.

Die große Aufholjagd beginnt also erst im September – und wird sich wohl über viele Monate, wenn nicht sogar Jahre hinziehen. Um Luft zu schaffen, sollen auch Lehrpläne ausgedünnt werden. Darüber hinaus sollen Schwimmsportvereine angesprochen werden, um möglichst viele zusätzliche Trainer für den Schwimmunterricht zu akquirieren.

Piwarz: Am meisten hilft der Normalbetrieb an Schulen

Kaum Chancen auf Wiederholung haben dagegen die Sommerschulen, die noch im letzten Jahr in den Ferien angeboten wurden. „Die Nachfrage war verhalten. Wahrscheinlich haben wir auch nur selten diejenige Klientel erreicht, die wir eigentlich erreichen müssten – diejenigen, die es ohnehin schwerer als andere haben“, gesteht Piwarz ein. Am meisten helfe den Kindern und Jugendlichen der Normalbetrieb in den Schulen, verbunden mit möglichst vielen zusätzlichen Angeboten.

Grundschulen in Leipzig und Dresden mit Präsenzunterricht

Aufgrund der sinkenden Inzidenzwerte können sich in der kommenden Woche zumindest die ersten sächsischen Grundschulen vom Wechselunterricht verabschieden. In Leipzig wird die Teilung der Klassen schon am Montag beendet, Dresden darf ab Dienstag nachziehen. „Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Damit kehrt endlich wieder ein kleines Stück mehr Normalität ein“, sagt Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) der LVZ. Auch Leipzigs OBM Burkhard Jung (SPD) erklärt: „Viele sind müde nach mehr als einem Jahr Pandemie. Dass wir jetzt erste Lockerungen umsetzen können, ist in erster Linie Verdienst der Menschen selbst.“

Bildungsgewerkschaft GEW sieht Lockerungen positiv

Seit 23. April musste auch an den Grundschulen im Wechselmodell unterrichtet werden – so hatte es die Bundesnotbremse vorgeschrieben. Unter einer anhaltenden Sieben-Tage-Inzidenz von 100 gilt in Sachsen wieder die sächsische Corona-Schutzverordnung. Das bedeutet für die betreffenden Grundschulen: Nur noch eingeschränkter Regelbetrieb – nach dem Prinzip der festen Gruppen und Klassen. Keine Veränderungen gibt es für Kitas und Horte. „Die Lockerungen sind bei diesen Inzidenzwerten sowie regelmäßigen Testungen verantwortbar“, erklärt Uschi Kruse, die Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW.

Ab Klasse 5 ändert sich zunächst nichts

Während in den Leipziger und Dresdner Grundschulen der Wechselunterricht vorbei ist, ändert sich für die übrigen Schülerinnen und Schüler zunächst nichts. Ab Klasse 5 gilt in ganz Sachsen weiterhin das Prinzip aus Präsenz (mit geteilten Klassen) und häuslicher Lernzeit, selbst wenn die Inzidenz unter 100 sinken sollte. In der vergangenen Woche hatte in Nordsachsen und im Vogtland – nach wochenlanger Schließung – zumindest der eingeschränkte Schulbetrieb wieder begonnen. In den Landkreisen Leipzig, Bautzen und Görlitz zeichnet sich ebenfalls die Wiederöffnung ab.

Normaler Schulbetrieb frühestens ab 31. Mai

Momentan ist in Sachsen geplant, dass das Wechselmodell bei Inzidenzwerten unterhalb von 50 aufgehoben werden könnte – doch das soll erst in der nächsten Corona-Schutzverordnung verankert werden. Das würde bedeuten, dass frühestens ab 31. Mai wieder Normalbetrieb möglich wäre. Davon würde wahrscheinlich wieder Leipzig als erste sächsische Stadt profitieren können, sollte sich die positive Entwicklung fortsetzen.

Von Andreas Debski