Mehr Kinderkrankentage für Eltern in der Corona-Zeit: Das ist geplant – viel ist noch offen

Für berufstätige Eltern ist der Lockdown eine besonders große Herausforderung. Kitas, Horte und Schulen sind seit Wochen geschlossen und bleiben es weiterhin. Die Betreuung der Kinder wird zum Problem. Am 5. Januar haben Bund und Länder nun beschlossen, die gesetzlich geregelten Kinderkrankentage in diesem Jahr auszuweiten, um Eltern in der Pandemie zu entlasten. Was sehen die geplanten neuen Regeln vor?

Anspruch auf Kinderkrankengeld : Das galt bisher

Damit sich berufstätige Eltern um ein krankes Kind kümmern können, gibt es das sogenannte Kinderkrankengeld. Wer gesetzlich versichert ist, kann dieses an zehn Tagen im Jahr in Anspruch nehmen, wenn das erkrankte Kind unter zwölf Jahre ist oder beispielsweise aufgrund einer Behinderung auf Hilfe angewiesen ist. Alleinerziehenden stehen 20 Kinderkrankentage zu. Beantragt wird das Kinderkrankengeld über die Krankenkasse. Dazu muss ein Attest vom Kinderarzt vorgelegt werden.

Erweiterungen wegen Corona: Zehn weitere Tage

Die bestehende Regelung wird 2021 pandemiebedingt erweitert. Die Erweiterung bezieht sich auf die Dauer und auch den Grund für die Kinderbetreuung. Es ist vorgesehen, dass berufstätige Elternteile zehn zusätzliche Kinderkrankentage nehmen können. Insgesamt hat ein Elternteil dann Anspruch auf 20 Tage, beide Eltern kommen also insgesamt auf 40 Tage, genauso viele stehen Alleinerziehenden zu.

Die Krankentage können nach den neuen Bestimmungen nicht nur dann genommen werden, wenn ein Kind krank ist, sondern auch, wenn Kinder wegen geschlossener Kitas, Horte und Schulen zu Hause betreut werden müssen. Wie die Umsetzung dieser Regelung in der Praxis aussieht, wird aktuell noch entschieden. Der am Montag gefasste Beschluss muss in ein Gesetz gegossen werden. „Wir werden zeitnah einen Vorschlag für eine Regelung vorlegen“, teilte ein Sprecher des Bundesministeriums für Gesundheit auf LVZ-Anfrage mit.

Auch die Krankenkassen können noch keine konkreten Angaben zum Beantragungsverfahren oder möglichen Nachweisen machen: „Die organisatorische Umsetzung ist von der Politik noch nicht geklärt, wir warten selbst auf eine entsprechende Regelung. Sobald wir mehr wissen, werden wir auch unsere Versicherten dazu informieren“, so Hannelore Strobel, Pressesprecherin der AOK Plus in Sachsen. Sie betont aber, dass die Krankenkasse den Schritt der Bundesregierung zur Entlastung von Eltern nachvollziehen könne.

Von Lilly Günthner