Häufiges Wundliegen – Krankenkasse bemängelt Qualität von betreutem Wohnen

Leipzig

Sie haben seltener Kontakt zu einem Hausarzt und leiden häufiger an wundgelegenen Stellen – Pflegebedürftige, die sich für die Unterbringung im betreuten Wohnen entscheiden, werden laut der Barmer weniger gut versorgt als Bewohner von stationären Heimen. Zu diesem Ergebnis kommt die Krankenkasse in ihrem aktuellen Pflegereport, in dem sie sich mit alternativen Wohnformen auf dem Pflegemarkt auseinandersetzt. Deren Beliebtheit ist in den letzten zehn Jahren stark gestiegen: Aktuell existieren bis zu 8000 betreute Wohnanlagen sowie 4000 Pflegewohngemeinschaften in Deutschland. Etwa ein Drittel dieser Einrichtungen sei innerhalb der letzten zehn Jahre entstanden, so die Studie.

Sachsens Landesgeschäftsführer Fabian Magerl geht davon aus, dass sich immer mehr der 205 000 Pflegebedürftigen in Sachsen für alternative Modelle entscheiden. „Die Menschen erhoffen sich mehr Selbstständigkeit und Selbstbestimmung“, sagte Magerl bei der Vorstellung des Reports am Mittwoch in Leipzig. Ein Wunsch, den auch die Pflegekassen unterstützen würden.

Forderung nach mehr Kontrollen und Transparenz

Das Problem: Aktuell gibt es laut der Barmer nur für die Neugründung von Wohngemeinschaften eine Meldepflicht – nicht aber für die Kennzeichnung von betreuten Wohnformen. Diese würden immer häufiger von privaten Pflegedienstleistern angeboten. Dabei sei die Pflegequalität oft schlechter als in stationären Einrichtungen. Während laut der Studie knapp 87 Prozent der Heimbewohner einmal im Monat ihren Hausarzt sehen, waren es in betreutem Wohnen und in WG’s nur rund 80 Prozent.

Zudem kämen Pflegebedürftige aus alternativen Wohnformen häufiger mit Erkrankungen in die Klinik, die eigentlich gut ambulant zu behandeln seien. Mehr als 60 Prozent hätten außerdem häufiger Probleme mit wundgelegenen Stellen. „Natürlich gibt es auch wirklich gute Pflege-WG’s und auch sehr seriöse Anbieter“, so Magerl. „Aber wie immer im Leben eben auch schwarze Schafe“. Um diesen beizukommen fordert die Krankenkasse mehr Transparenz und bessere Kontrollen in den Einrichtungen. Der Freistaat müsse zudem kassenübergreifende Übersichten über Angebote, deren Anbieter und Qualität bereitstellen.

Kasse wirbt für unterstützende Nachbarschaftshilfe

Unterstützend zu Pflegemodellen im eigenen Heim weist die Krankenkasse außerdem auf Angebote wie die Nachbarschaftshilfe hin. Diese sei in Sachsen anerkannt, finanzielle Aufwendungen für einen Helfer würden monatlich mit bis zu 125 Euro von den Kassen unterstützt. Evelyn Höhne ist eine solche Helferin, seit anderthalb Jahren besucht die Endfünfzigerin wöchentlich drei Menschen in ihrem häuslichen Umfeld, geht einkaufen, liest vor und hört zu. „Das ist eigentlich fast das Wichtigste“, sagt Höhne. Gerade allein lebende Menschen würden sich häufig einsam fühlen.

Wer sich selbst als Nachbarschaftshelfer melden möchte, muss neben einem Grundkurs auch eine Haftpflichtversicherung abschließen und sich von der eigenen Pflegekasse anerkennen lassen. Beratung und Unterstützung erhalten Interessierte etwa bei der Kontaktstelle Nachbarschaftshilfe in Leipzig unter der Nummer 0341 5832411.

Von Hanna Gerwig