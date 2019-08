Leipzig

Die Zahl der Arbeitslosen in Leipzig ist im August 2019 leicht gestiegen. Die Quote liege aktuell bei 6,6 Prozent, teilte die Arbeitsagentur am Donnerstag mit. Demnach seien etwa 730 Menschen mehr ohne Job als noch im Juli. Auch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind den Angaben nach circa 320 Menschen mehr arbeitslos. Insgesamt registrierte die Leipziger Arbeitsagentur im August 2019 gut 20.550 Arbeitslose.

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit sei saisonbedingt, hieß es. „Ein Teil der frischgebackenen Ausgelernten wurde nicht in ein Arbeitsverhältnis durch den Ausbildungsbetrieb übernommen oder hat eine außerbetriebliche Ausbildung absolviert und sucht jetzt nach einem Arbeitgeber“, so der Geschäftsführer der Agentur für Arbeit, Steffen Leonhardi. Zudem lasse die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt in den Sommermonaten nach.

Weniger Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen sei hingegen im Jahresvergleich gesunken. Rund 4600 Menschen waren im August 2019 länger als ein Jahr ohne Beschäftigung. Das seien fast 700 Männer und Frauen weniger als 2018, aber knapp 150 mehr als im Juli 2019.

Auch im Rest von Sachsen waren im August mehr Menschen ohne Job. Laut Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz waren gut 115.000 Frauen und Männer im Freistaat arbeitslos. Im Vormonat lag die Zahl der Arbeitslosen bei 113.700.

Nach dem Rekordtief von 5,3 Prozent kletterte die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent. Im August 2018 waren in Sachsen bei einer Quote von 5,8 Prozent gut 123.000 Menschen arbeitslos gemeldet.

Von jhz (mit dpa)