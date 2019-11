Mehr Personal, kürzere Dienstwege: Sachsen setzt Soko LinX ein

Dresden

Der Freistaat Sachsen verschärft das Vorgehen gegen Linksextremismus: Justizminister Sebastian Gemkow und Innenminister Roland Wöller (beide CDU) stellten am Mittwoch in Dresden die neue „Sonderkommission Linksextremismus Leipzig“ (Soko LinX) vor. Durch die jüngsten Überfälle und Anschläge sei „der Rechtsstaat herausgefordert“ worden, machte Wöller klar - deshalb soll der Druck auf die Szene erhöht werden, um „Recht und Gesetz durchzusetzen“.

Die Lageeinschätzung

Laut dem Landeskriminalamt sind in Leipzig in diesem Jahr bislang 305 Fälle als links motivierte Straftaten (2018: 222) registriert worden. Davon wurden 42 (47) als Gewaltdelikte eingestuft. Innenminister Wöller spricht deshalb von einem „Anschnellen“ in diesem Jahr. Der „absolute Schwerpunkt“ der „kontinuierlich wachsenden Szene“ sei Leipzig, wo etwa 250 gewaltbereite Linksextremisten verortet werden. Justizminister Gemkow, der in Leipzig als OBM-Kandidat für die CDU antritt, spricht von einer neuen Qualität der Straftaten: „Es sind nicht mehr nur Farbbeutelattacken, inzwischen werden Menschenleben gefährdet.“ Das LKA hatte zuletzt in einem internen Papier, das der LVZ vorliegt, davon gesprochen, dass „die Schwelle zum Terrorismus bereits erreicht“ sei.

Erst am vergangenen Wochenende war die Prokuristin einer Immobilienfirma, die in Leipzig-Connewitz einen kleineren Wohnkomplex erreichtet, in ihrer Wohnung überfallen worden. Eine „Kiezmiliz“ hatte sich zu dem Angriff bekannt.

Die Maßnahmen

Die im Mai vom Innenministerium eingesetzte Linksextremismus-Ermittlungsgruppe wird ab 1. Dezember 2019 zu einer Soko LinX ausgebaut: Künftig sollen insgesamt 20 Beamte des Landeskriminalamtes ( LKA) und der Polizeidirektion Leipzig eine neue „Schlagkraft“ entwickeln, sagt Wöller. Das LKA hatte zuletzt einen eklatanten Personalmangel in dem Bereich beklagt. Nun wird die Stellenzahl verdoppelt.

Darüber hinaus soll es eine stärkere Verzahnung der Ermittler geben und werden spezielle Staatsanwälte eingesetzt, erklärt Justizminister Gemkow. Zwei Staatsanwälte wechseln nach dem Vorbild der integrierten Ermittlungseinheit direkt zur Leipziger Polizei, ein Dezernent geht zum LKA und ein Staatsanwalt der Extremismus-Zentralstelle wird künftig in Leipzig sitzen. „Das führt zu kurzen Wegen und einer effektiveren Bearbeitung“, so Gemkow. Daneben könne er sich auch einen Runden Tisch „mit allen Beteiligten“ , auch Kritikern der Urbanisierung, vorstellen, fügt der Justizminister hinzu: „Selbstverständlich stehe ich für Gespräche zur Verfügung.“

Über weitere Maßnahmen werden Leipzigs OBM Burkhard Jung ( SPD) und Wöller am Freitag bei einem Sicherheitsgipfel in Dresden beraten.

Die Täter

Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar stellt den entscheidenden Unterschied zwischen rechten und linken Gewalttätern klar: „Linksextreme haben einen höheren Organisationsgrad, sind besser vernetzt, haben professionelle Strukturen.“ Dazu gehörten unter anderem der Verzicht auf Smartphones, das Tragen gleichartiger Kleidung sowie blitzartige Aktionen. Deshalb sei eine Identifikation und Strafverfolgung außerordentlich schwierig, erklärt Kretzschmar, wie auch die Aufklärungsquoten zeigen würden: Laut Polizeistatistik werden aktuell bei jedem fünften linksmotivierten Fall tatsächlich Täter ermittelt. Die im Mai 2018 eingesetzte Leipziger Linksextremismus-Ermittlungsgruppe hat in den vergangenen anderthalb Jahren insgesamt 500 Verfahren bearbeitet und dabei laut Innenminister hundert mutmaßliche Täter ausfindig gemacht.

Die Konsequenzen

Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar stellt klar, dass es sich bei den Gewalttätern um eine „begrenzte Gruppe“ innerhalb der Szene handele, die „das gesamte linke Leben in Misskredit bringt“. Ziel sei nun, verstärkt die Täter ausfindig zu machen und Strukturen zu ermitteln. Es gehe darum, „eine Reaktion“ zu zeigen - auch wenn durch den erhöhten Druck weitere Aktionen von Linksextremisten ausgelöst werden dürften.

Die neuen Maßnahmen könnten aber nur erfolgreich sein, wenn gemeinsam mit der Stadt Leipzig vorgegangen werde, fügt Wöller hinzu. Ob möglicherweise auch Fördermittel für Vereine oder Projekte gestrichen werden sollen, lässt die Staatsregierung offen: Es sei aber „gut, dass solche Diskussionen geführt werden“, sagt der Innenminister, auch wenn letztlich die Stadt über die Gelder zu entscheiden habe - wichtig sei, dass „die Sicherheit gewährleistet sein muss“.

Die Kritik

Die Grünen haben bereits in der vergangenen Woche die von der LVZ öffentlich gemachten Pläne für eine Soko gegen Linksextremismus kritisiert - jetzt sprechen sie von einer „symbolischen Pressekonferenz von gleich zwei Ministern in laufenden Koalitionsverhandlungen“. Auch die Linke legt nach: Die Innenpolitikerin Kerstin Köditz wertet das Vorgehen als „parteipolitisch motiviert“ und verweist auf die anstehende OBM-Wahl. Zugleich stellt Köditz klar: „Gewalt ist kein Mittel der Auseinandersetzung, Straftaten sind rechtsstaatlich zu ahnden. Wer die Gesellschaft verändern will, muss Mehrheiten gewinnen. Das gelingt nur friedlich.“

Dagegen sieht AfD-Fraktionschef Jörg Urban eine langjährige Forderung erfüllt und moniert gleichzeitig: „Was die Regierung an Maßnahmen gegen den Linksextremismus vorgestellt hat, reicht vorne und hinten nicht aus.“ Die Soko LinX müsse personell deutlich besser ausgestattet werden, zudem sollten „der Szene“ die Fördermittel gestrichen werden.

Von Andreas Debski