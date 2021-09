Dresden

Sachsen stockt die Polizei auf – und wird die geplanten tausend zusätzlichen Stellen bereits Anfang 2023 erreichen. „Das ist etwa ein Jahr früher als geplant“, erklärt Innenminister Roland Wöller (CDU) gegenüber der LVZ.

Allein in diesem Jahr seien schon 600 Polizeianwärterinnen und -anwärter übernommen worden: „Die Beamten arbeiten unter anderem in der Kriminalitätsbekämpfung und bei der Verkehrspolizei, wo am stärksten gekürzt worden war.“ Gleichzeitig gebe es jedes Jahr 350 bis 400 Altersabgänge.

Leipzig erhält die meisten zusätzlichen Beamten

Von den Personalzuwächsen hat Leipzig – das als Kriminalitätshochburg in Sachsen gilt – bislang am stärksten profitiert. „Das wird auch so bleiben“, kündigt Wöller an. In den vergangenen beiden Jahren sind 175 zusätzliche Beamtinnen und Beamte für die hiesige Polizeidirektion verpflichtet worden.

Bis Ende 2022 sollen es insgesamt 250 neue Stellen sein. Dabei sind die Altersabgänge laut Innenminister bereits gegengerechnet. Dresden soll im gleichen Zeitraum 200 Polizisten mehr haben, derzeit sind seit 2019 lediglich 43 hinzugekommen. 

Wöller: Es ist schnell gekürzt worden

Die Zahl der sächsischen Polizistinnen und Polizisten war zwischen 2006 und 2016 von 12.046 auf 10.731 zusammengestrichen worden. Die Landesregierung hatte vor fünf Jahren im Rahmen eines Sicherheitspaketes beschlossen, bis 2024 zusätzlich tausend Stellen schaffen zu wollen.

Inzwischen stehen 11.688 Stellen zur Verfügung – doch 459 sind laut dem jüngst von einer Expertenkommission vorgelegten Untersuchungsbericht nicht besetzt. Um die personellen Engpässe zu überbrücken, waren zwischenzeitlich hunderte Wachpolizisten eingestellt worden.

Gewerkschaft hält 16.000 Polizisten für notwendig

„Wahr ist: Es ist schnell gekürzt worden, aber der Aufbau dauert“, gesteht Wöller und fügt hinzu: „Im Jahr 2017 hatten wir so wenig Polizisten wie noch nie in Sachsen.“ Die Fachkommission zur Evaluierung der Polizeirefom hatte schon im Jahr 2015 insgesamt 14.040 Stellen als Mindestbedarf angesehen. Nach Ansicht der Gewerkschaft der Polizei (GdP) müssten es sogar 16.000 Beamtinnen und Beamten sein.

Innenminister will weitere 840 neue Stellen

Wöller macht nun klar, dass es nicht bei den tausend zusätzlichen Stellen bleiben soll. „Ich gehe davon aus, dass wir sogar noch mehr Beamte haben werden“, sagt der Innenminister zu den überarbeiteten Planungen bis Anfang 2023. Die Hälfte der Aufstockungen gehe „vor Ort, auf die Straße und in die Kriminalitätsbekämpfung“.

Darüber hinaus laufen bereits die Vorbereitungen für weitere 840 neue Stellen: „Darüber muss der Landtag im nächsten Haushalt entscheiden. Für mich steht fest, dass wir einen stärkeren Zuwachs brauchen.“ Der Doppelhaushalt wird die Jahre 2023 und 2024 umfassen.

Kriminalität am Leipziger Hauptbahnhof soll stärker bekämpft werden

In Leipzig soll es in den kommenden Wochen und Monaten insbesondere darum gegen, den Kriminalitätsschwerpunkt Hauptbahnhof zu entschärfen. Es gebe zwar eine Kooperation mit der Bundespolizei und beim Revier Leipzig-Zentrum auch eine spezielle Einsatzgruppe, erklärt Wöller – „das reicht aber noch nicht aus“.

Gemeinsam mit dem kriminalpräventiven Rat der Stadt Leipzig werde aktuell daran gearbeitet, dass sich die Situation verbessert. „Klar ist, dass es keine rechtsfreien Räume geben darf“, betont der Minister.

Von Andreas Debski