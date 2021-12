Dresden

In den sächsischen Klassenzimmern könnte sich der Lehrer-Engpass schon bald verschärfen: Neue Prognosen des Statistischen Landesamtes gehen für die nächsten Jahre von einem deutlichen Anstieg der Schülerzahlen aus – damit müssen auch erheblich mehr Pädagoginnen und Pädagogen eingestellt werden. Allerdings fehlen laut der aktuellen Erhebung schon jetzt 748 Lehrkräfte: 226 in Grundschulen, 383 in Oberschulen und 129 in Gymnasien.

SPD-Bildungsexpertin: Zusätzliche Stellen müssen in Haushaltsplan

Das geht aus einer Analyse hervor, die die SPD-Bildungsexpertin Sabine Friedel für ihre Landtagsfraktion angefertigt hat. „Ganz egal wie der Lehrer-Arbeitsmarkt momentan aussieht: Sachsen braucht zusätzliche Stellen – und diese müssen im neuen Haushaltsplan für 2023 und 2024 aufgenommen werden“, erklärt sie gegenüber der LVZ. Ansonsten könne der Freistaat „in eine Situation geraten, in der das Geld für zusätzliche Lehrkräfte fehlt und deshalb notwendige Neueinstellungen scheitern“.

Auch die Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, Uschi Kruse, sagt: „Der jetzt geltende Doppelhaushalt wird den Bedingungen an den Bildungseinrichtungen nicht gerecht – das erleben wir täglich.“ Deshalb fordert die GEW, dass im neuen Etat für 2023/24 „deutlich mehr Geld“ für für Personalaufstockungen, kleinere Gruppen und Klassen sowie Entlastungen bereitgestellt wird.

Prognosen erwarten zehn Prozent mehr Schülerinnen und Schüler

Die Prognosen sagen bereits in zwei Jahren einen Zuwachs von 5000 Schülerinnen und Schülern in sächsischen Grundschulen voraus. Hinzu kommen zusätzlich 4500 in Oberschulen sowie 6500 an Gymnasien. Demnach setzt sich der Anstieg weiter fort, sodass in den Folgejahren rund zehn Prozent mehr Kinder und Jugendliche an sächsischen Schulen lernen werden. Selbst pessimistische Schätzungen gehen davon aus, dass die Zahlen erst im Jahr 2034 wieder auf das heutige Niveau von etwa 400.000 Schülerinnen und Schüler sinken werden.

Mindestens 2500 zusätzliche Lehrkräfte bis 2028 notwendig

Aufgrund dieses Anstieges beläuft sich der Mehrbedarf laut Friedel auf mindestens 2500 Lehrerstellen in den nächsten sieben Jahren. Auch das Kultusministerium hält erhebliche Aufstockungen für notwendig: Laut Berechnungen aus dem vergangenen Jahr müsste die benötigte Stellenzahl von 30.740 auf bis zu 33.850 steigen. Eine neue Planung ist momentan in Arbeit.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Allerdings gibt es schon jetzt Probleme, ausreichend Lehrkräfte zu finden: So konnten zu Beginn des laufenden Schuljahres 84 der 1101 freien Stellen nicht besetzt werden. Gut 12 Prozent der Neueinstellungen waren Seiteneinsteiger. Darüber hinaus sind für Februar und Mai 2022 insgesamt 995 Stellen ausgeschrieben – für diese haben sich bislang 368 Bewerberinnen und Bewerber gemeldet. Positiv könnte sich auswirken, dass es aufgrund der erhöhten Studienplatz-Kapazitäten in Sachsen demnächst mehr Lehramt-Absolventen geben wird.

Große regionale Unterschiede bei Schülerzahlen

Gleichzeitig zeigen die Schülerprognosen große regionale Unterschiede: Während in Ostsachsen, im Vogtland und im Erzgebirge binnen kurzer Zeit deutlich weniger Kinder und Jugendliche zur Schule gehen werden, wird vor allem in Leipzig ein kontinuierlicher Zuwachs erwartet. Hier könnten die Schülerzahlen von gegenwärtig 58.520 auf 66.700 im Jahr 2026 und gut 70.000 im Jahr 2031 steigen. Auch in Dresden (plus 4500), in Nordsachsen (plus 2000), in Mittelsachsen (plus 1000) und im Landkreis Leipzig (plus 3000) werden bis 2026 jeweils mehr Schülerinnen und Schüler erwartet.

In Leipzig wird kontinuierlicher Anstieg erwartet

Die aktuellen Schätzungen besagen aber auch, dass – außer in Leipzig – die Schülerzahlen etwa in zehn Jahren wieder sinken werden. „Um solche Schwankungen abfedern und Schulschließungen insbesondere in ländlichen Regionen verhindern zu können, muss Sachsen flexibler werden: Wir brauchen mehr jahrgangsübergreifenden Unterricht und Gemeinschaftsschulen“, fordert SPD-Bildungsexpertin Friedel. Zudem müsse die Ausbildung von Lehrkräften so umgestaltet werden, dass sie in mehreren Schularten je nach Bedarf einsetzbar seien.

In Sachsen fällt jede 20. Unterrichtsstunde aus

Ein weiteres Problem ist der Unterrichtsausfall, der sowohl Eltern als auch Lehrkräften seit Langem tiefe Sorgenfalten auf die Stirn treibt. Schon in Vor-Corona-Zeiten konnte etwa jede 20. Schulstunde nicht regulär gehalten werden: Im ersten Schulhalbjahr 2019/20 war der Ausfall auf 5,2 Prozent leicht gestiegen. Neuere, vergleichbare Auswertungen liegen laut Kultusministerium aufgrund der jüngsten pandemiebedingten Schulschließungen und Quarantäne-Maßnahmen nicht vor.

Am stärksten waren vor zwei Jahren die Förderschulen betroffen, an denen 10,7 Prozent des Unterrichts nicht stattgefunden hat. Danach folgen Berufliche Schulzentren (5,9 Prozent), Oberschulen (5,2 Prozent) sowie Grundschulen und Gymnasien (jeweils 4,0 Prozent). Laut GEW-Chefin Kruse haben Langzeitbeobachtungen ergeben, dass Schülerinnen und Schüler, die in Sachsen zehn Jahre lang zur Schule gehen, insgesamt ein halbes Jahr gar keinen Unterricht erhalten.

Landeselternrat kritisiert „Ausfallwahnsinn“ an vielen Schulen

Der Vize-Vorsitzende des Landeselternrates, André Jaroslawski, beklagt die aktuellen Engpässe: „Es ist unrealistisch von Chancengleichheit zu sprechen, wenn wir über die Unterrichtsausfälle an den Schulen sprechen. Denn die Annahme, es gebe nur kurzzeitige Ausfälle, ist schlicht falsch.“ Schon längst gehöre der „normale Ausfallwahnsinn“ durch akuten Lehrermangel zum Alltag an vielen Schulen, kritisiert Jaroslawski. Ebenso unrealistisch sei es, „dass der pandemiebedingt versäumte Lernstoff, an sächsischen Schulen sicher und kontinuierlich nachgeholt wird“.

Von Andreas Debski