Mehr Windräder für Sachsen – Regierung einigt sich auf Lockerungen

Dresden

Die sächsische Landesregierung hat sich auf neue Vorgaben für den Ausbau der Windkraft geeinigt: Erklärtes Ziel ist, dass mehr Anlagen errichtet werden. Nach LVZ-Informationen wird ein Mindestabstand von 1000 Meter zu Wohnhäusern zwar festgeschrieben. Diese Regelung gilt allerdings nur für Ansiedlungen „von mindestens fünf Wohngebäuden“. Eine entsprechende Novelle der Sächsischen Bauordnung soll am Dienstag im Kabinett beschlossen werden.

Langer Streit zwischen Grünen und CDU wird beendet

Damit wird ein monatelanger Streit innerhalb der schwarz-grün-roten Regierung beendet. Die ursprüngliche Vorlage des Regionalentwicklungsministeriums hatte deutlich mehr Einschränkungen vorgesehen. Daraufhin hatten die Grünen der CDU eine Blockade der erneuerbaren Energien vorgeworfen. Zugleich war die für den Freistaat bedeutsame Wasserstoff-Strategie zurückgezogen worden, die nun ebenfalls am Dienstag im Kabinett beschlossen werden soll.

Kommunen können 1000-Meter-Mindestabstand unterschreiten

Mit dem geänderten Regierungsentwurf, der der LVZ vorliegt, soll der Ausbau der Windkraft entscheidend vorangetrieben werden. Die Novelle enthält neben den Lockerungen bei Wohngebäuden einen weiteren wichtigen Punkt: Die Kommunen erhalten die Möglichkeit, den Mindestabstand von 1000 Meter „jeweils durch öffentlich bekanntgemachten Beschluss“ unterschreiten zu dürfen. Das bedeutet: Wenn Gemeinde- oder Stadträte dem Windrad-Bau zustimmen, kann die Entfernung auch geringer sein.

Auf bestehende Windparks und laufende Genehmigungsverfahren hat die Neuregelung keine Auswirkungen. Das gilt ebenso für ein etwaiges „Repowering“: Sollte eine Modernisierung oder Aufrüstung erfolgen, ist ein geringerer Mindestabstand zulässig.

Anteil der Erneuerbaren Energien soll verdoppelt werden

CDU, Grüne und SPD hatten sich 2019 in ihrem Koalitionsvertrag auf eine Verdoppelung der erneuerbaren Energien bis 2024 verständigt. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten zusätzlich vier Terrawattstunden erzeugt werden, wovon „der Hauptteil durch Windenergie gewonnen werden soll“, wie es in der Vereinbarung heißt. Dafür wären schätzungsweise 200 neue, leistungsfähigere Anlagen notwendig. Bis 2030 soll der Anteil der erneuerbaren Energien in Sachsen auf 65 Prozent steigen, bis spätestens 2045 heißt das Ziel Klimaneutralität.

Sachsen liegt beim Windkraft-Ausbau weit zurück

Allerdings ist der Freistaat beim Windkraft-Ausbau bislang nicht vorangekommen: Im vergangenen Jahr wurde lediglich eine einzige Anlage neu errichtet, während elf Windräder abgebaut wurden. Das macht ein Leistungsminus von 6,8 Megawatt aus. Damit hat Sachsen die schlechteste Bilanz unter den deutschen Flächenländern. Bereits im Jahr 2020 war der Ausbau mit einem Plus von 3,8 Megawatt weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Koalitionsvertrag schließt Windräder in Wäldern aus

Derzeit sind 0,2 Prozent der Landesfläche für Windräder ausgewiesen. Die aktuellen Pläne sehen vor, dass bis zu zwei Prozent möglich sein sollen. Anlagen in Wäldern werden per Koalitionsvertrag jedoch ausgeschlossen.

Windparks könnten in ehemaligen Tagebauen entstehen

Um das Flächenpotenzial für Windräder zu erhöhen, sollen auch Tagebau-Restlöcher einbezogen werden, heißt es in der Kabinettsvorlage. Eine „Taskforce Tagebau-Folgelandschaften“ soll vom grünen Energie- und Klimaschutzministerium einberufen werden und möglichst rasch infrage kommende Gebiete ausweisen. Der Regierungsentwurf sieht zudem eine sogenannte Experimentierklausel vor: Demnach sollen Windräder auch außerhalb von bisherigen Vorrang- oder Eignungsgebieten errichtet werden dürfen.

Nach dem Kabinettsbeschluss muss die neue Bauordnung vom Landtag beraten werden. Mit einem endgültigen Beschluss ist erst im Frühjahr zu rechnen.

Von Andreas Debski