Leipzig

Am 15. Dezember führt die Deutsche Bahn einen neuen Fahrplan ein und sorgt auch in Leipzig für mehr Anbindungen. Wie das Unternehmen mitteilte, will die DB mit dem neuen Fahrplan auf eine stärkere Vertaktung der Verbindungen und auf Verkehrswachstum setzen. „Am 15. Dezember verdichten wir auf wichtigen Strecken das Angebot im deutschen Fernverkehrsnetz“, erklärt DB-Personenverkehrsvorstand Berthold Huber.

Die große, positive Resonanz auf die Schnellfahrstrecke zwischen Erfurt und Nürnberg führt dazu, dass ab Mitte Dezember zusätzliche Fahrten angeboten werden. Auf der ICE-Linie zwischen Berlin und München fahren die Züge künftig im lückenlosen Stundentakt: Jeweils abwechselnd zweistündlich via Halle und Leipzig. Lutherstadt Wittenberg erhält wieder einen durchgehenden ICE-Stundentakt nach Berlin und Leipzig.

Leipzig erhält, genauso wie Magdeburg und Halle, am Wochenende bis zu neun zusätzliche Direktverbindungen. Der IC „ Warnow“ von Leipzig, Halle, Magdeburg und Stendal verkehrt nun auch ganzjährig samstags nach Rostock und fährt sonntags von Rostock retour.

Von fbu