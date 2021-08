Leipzig/Dresden

Sachsen holt bei der E-Mobilität deutlich auf. Jeder dritte neu zugelassene Pkw war im ersten Halbjahr ein E- oder Hybrid-Fahrzeug. Gleichwohl betrachten die Sachsen die E-Mobilität deutlich skeptischer als der Rest der Republik. Neben der niedrigeren Reichweite von batteriegetriebenen Fahrzeugen schrecken vor allem die höheren Kosten ab.

Im ersten Halbjahr 2021 wurden in Sachsen 3588 reine Elektroautos sowie 11.624 Hybrid-Fahrzeuge angemeldet. Das macht bei insgesamt 45.220 neu zugelassenen Fahrzeugen einen Anteil von 33 Prozent. Im vergangenen Jahr lag der Anteil noch bei 21,4 Prozent.

Hohe Prämien kurbeln E-Fahrzeug-Absatz an

Vor allem die hohen staatlichen Förderungen seien für den gestiegenen Absatz der E-Fahrzeuge verantwortlich, sagt Dirk Vogel vom Netzwerk der Automobilzulieferer (AMZ) Sachsen. Für 2021 rechnet er damit, dass erstmals über eine Million Stromer in ganz Europa abgesetzt werden. Sachsen profitiere davon. Denn rund jedes fünfte in Europa produzierte E-Auto rollt in den sächsischen Werken deutscher Autobauer vom Band.

Nach AMZ-Berechnungen steigt die Produktion von reinen E-Autos in Sachsen von 140.000 im Vorjahr auf rund 250.000 Fahrzeuge in diesem Jahr. Davon würde auch die Zulieferindustrie im Freistaat profitieren.

Obwohl die Verkaufszahlen wachsen, gelten die Sachsen laut einer Umfrage als besonders kritisch gegenüber der E-Mobilität. Nur 12 Prozent der Befragten würden sich ein Elektroauto anschaffen. Der Bundesschnitt beträgt 15 Prozent. In Hamburg, dem Spitzenreiter, sind es sogar 21 Prozent, wie aus der Mobilitätsstudie des Versicherers HUK-Coburg hervorgeht.

Studie: Sachsen befürchten Bevormundung in Fragen Mobilität

Bundesweit treibt die Sachsen am stärksten die Sorge um, dass die Mobilitätskonzepte der Zukunft nicht bezahlbar sein werden. 56 Prozent der Befragten befürchten, dass die Veränderungen zu steigenden Kosten führen – der höchste Wert im Bundesländervergleich. Zudem fürchtet man in Sachsen mit 28 Prozent mehr als in jedem anderen Bundesland, dass es bei der Diskussion und Durchsetzung neuer Mobilitätskonzepte zu einer starken öffentlichen Bevormundung kommen wird. Im Bundesdurchschnitt erklären dies 23 Prozent.

Um die Klimaziele zu erreichen, sollen nach Plänen der EU-Kommission ab 2035 keine mit Diesel oder Benzin abgetriebenen Fahrzeuge mehr zugelassen werden. Für den Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) ist das der falsche Weg. „Wer sich einseitig auf die Elektromobilität festlegt, vergibt die große Chance, auf Basis klimaneutral betriebener Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren sehr schnell und nachhaltig zum Erreichen der Klimaziele beizutragen“, so ZDK-Präsident Jürgen Karpinski.

TU-Professor: Mobilitätswende gelingt nur mit dem Verbrenner

Allein in Deutschland seien zurzeit rund 46,5 Millionen Pkw mit Benzin- oder Dieselmotoren im Bestand, das entspricht rund 94 Prozent aller Pkw. Karpinski fordert deshalb eine verlässliche Perspektive für Autofahrerinnen und Autofahrer. Alternative Kraftstoffe seien genauso zu fördern wie die Elektromobilität.

Für Technologieoffenheit plädiert auch der Automobilexperte Frank Atzler, der an der TU Dresden an alternativen Kraftstoffen forscht. Da nur ein geringer Teil des Ladestroms aus erneuerbaren Quellen stamme, sei E-Mobilität keineswegs so grün, wie immer behauptet, sagt Atzler im LVZ-Interview. Um die Mobilitäts- und Energiewende zu schaffen, „brauchen wir den Dreiklang aus Elektro, Wasserstoff und grünen Kraftstoffen“. Der Verbrenner sei aus seiner Sicht kein Auslaufmodell.

Von Andreas Dunte