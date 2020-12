Leipzig

Im Gesundheitsamt der Stadt Leipzig sind am Mittwoch 216 neue Fälle von nachgewiesenen Corona-Infektionen registriert worden. Das ist der höchste Tageswert seit Ausbruch der Pandemie im März. Damit sind aktuell 1024 Messestädter vom Virus betroffen – auch dies ist der bisher höchste Wert seit dem Frühjahr.

Die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) stiegt auf 135,6. Bei Überschreitung des Grenzwerts 200 sind laut aktuell geltender Corona-Schutzverordnung des Freistaates Sachsen verschärfte Hygienemaßnahmen anzuordnen – darunter Ausgangsbeschränkungen.

44 Covid-Patienten auf Intensivstation

In Leipzigs Krankenhäusern wurden am Mittwoch auf den Corona-Spezialstationen 158 Patienten mit schwererem Covid-19-Verlauf behandelt – darunter 57 Messestädter. Auf den Corona-Intensivstationen der Stadt kämpften 44 Menschen um ihr Leben. Die Zahl der Todesfälle infolge einer Covid-19-Erkrankung blieb am Mittwoch konstant bei 34 Verstorbenen.

Landesweit lagen am Dienstag lediglich die Stadt Leipzig und der Landkreis Vogtland noch unterhalb des Inzidenz-Grenzwertes 200. Im Vogtland gelten allerdings ebenso wie in den anderen noch stärker betroffenen Regionen Sachsens bereits seit Dienstag verschärfte Schutzmaßnahmen, inklusive temporärer Ausgangsbeschränkungen. Dabei ist lediglich mit triftigen Gründen erlaubt, die eigene Wohnung zu verlassen. Zu den Ausnahmen gehören unter anderem der Weg zur Arbeit, Schule, Arztbesuche, Spaziergänge im Umkreis von 15 Kilometern und das Ausführen von Haustieren.

Kretschmer : Alle müssen aufwachsen

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte am Donnerstag in einem Interview mit der Sächsischen Zeitung erklärt: „Jetzt müssen alle aufwachen.“ Die Krankenhäuser seien inzwischen voll. „Wir kommen so nicht durch den Winter“, betonte der Ministerpräsident. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Sieben-Tages-Schnitt müssten deutlich unter die 200 kommen, aus seiner Sicht sogar deutlich unter 100.

Sachsen will Corona-Schutzmaßnahmen gegebenenfalls auch im bundesweiten Alleingang verschärfen, falls die Infektionszahlen binnen zwei Wochen nicht sinken. Dann bleibe nichts anderes übrig, als Kindertagesstätten und Schulen komplett zu schließen, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) der in Dresden erscheinenden „ Sächsischen Zeitung“ (Donnerstag). Zudem müsste der Geschäftsbetrieb wieder unterbrochen werden, ausgenommen seien Lebensmittelläden.

