Dresden

Die sächsische Landesregierung geht davon aus, dass sie deutlich mehr Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen muss als bei der sogenannten Flüchtlingskrise im Jahr 2015. Eine genaue Prognose könne man auch jetzt nicht abgeben, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) nach der Kabinettssitzung: Man nehme aber an, dass es 4000 bis 5000 Personen pro Landkreis und kreisfreier Stadt „bestimmt“ würden. Die Zahl könne auch übertroffen werden. „Damit ist auch gesagt, dass die Zahl deutlich höher als im Jahr 2015. Das beschreibt die Aufgabe, vor der wir stehen.“

Kretschmer: „Es ist eine Herkulesaufgabe“

Kretschmer betonte, dass die Geflüchteten aus der Ukraine so schnell wie möglich aus der Erstaufnahme in Wohnungen untergebracht werden sollen: „In aller Regel sind es Mütter mit ihren Kindern. In gewissen Fällen auch ältere Angehörige – selten die Väter, die für die Freiheit der Ukraine kämpfen.“ Man wolle den Ukrainern nun eine „gute Unterbringung“ anbieten.

Der Ministerpräsident dankte der Bevölkerung für die Hilfsbereitschaft und deren „großes Engagement. „Wir müssen uns klar machen: Diese Aufgabe, die vor uns steht, ist eine Herkulesaufgabe, die nicht in einigen Tagen, Wochen, Monaten, vielleicht sogar nicht in einem Jahr zu Ende ist.“

Geflüchtete werden in diesen Tagen auf Kommunen verteilt

Die ersten Ukrainer sollen bereits in diesen Tagen auf die Kommunen verteilt werden. Weiterhin ist allerdings unklar, wie viele Wohnungen dafür zur Verfügung stehen. Weder dem Freistaat noch dem Sächsischen Städte- und Gemeindetag liegt eine Übersicht über die verfügbaren Kapazitäten in den Landkreisen und kreisfreien Städten vor. Laut einer etwas älteren Statistik der Landesregierung stehen zwar bis zu 400.000 Wohneinheiten bei städtischen und privaten Immobiliengesellschaften frei. Der Präsident des Sächsischen Städte- und Gemeindetags, Bert Wendsche, hält diese Zahl allerdings für nicht belastbar.

Städtetag: „Man darf Wohnraum nicht allein betrachten“

„Man darf den Wohnraum nicht allein betrachten“, sagte Wendsche. Anders als bei klassischen Asylbewerbern gehe es bei den ukrainischen Geflüchteten um die schnelle Integration, weil die Ukrainer über einen anderen Schutzstatus verfügten. Bei ihnen müsse kein Asylverfahren abgewartet werden. Das betreffe die Kita, die Schule, das Vereinsleben und eine Arbeitsmöglichkeit. Es nutze daher nichts, wenn man an einer Stelle viel Wohnraum habe, aber keine Kita- und Schulplätze oder Arbeitsmöglichkeiten. „Die isolierte Frage rein auf den Wohnraum ist zu kurz gegriffen, weil wir dann die anderen Probleme nicht gelöst haben“. sagte Wendsche.

Freie Kapazitäten gehen zur Neige

Die bisher zur Verfügung gestellten Kapazitäten in der Erstaufnahme gehen in Sachsen mittlerweile zu Ende. Die ukrainischen Geflüchteten werden momentan zentral in oder um die Einrichtung im Leipziger Stadtteil Mockau untergebracht. Mit Stand von Dienstagmorgen seien insgesamt 1944 ukrainische Geflüchtete in Sachsen registriert worden, sagte Innenminister Roland Wöller (CDU): „Die Kapazitäten werden knapp.“ Zirka 260 freie Plätze gebe es aktuell. Man sei aber dabei, weitere Möglichkeiten zu erschließen. Über das sächsische Hilfsportal seien zudem hunderte Unterbringungsplätze angeboten worden. Rund 40 Prozent der insgesamt 1151 Hilfsangebote bezögen sich darauf. Wie viele Ukrainer über private Initiativen bereits in Sachsen untergekommen sind, ist unklar.

Finanzielle Unterstützung für Kommunen

Die Landesregierung sicherte den Kommunen zu, sie bei der Unterbringung und der Versorgung der Geflüchteten finanziell zu unterstützen: „Die Kommunen haben von uns als Staatsregierung die klare Zusagen erhalten, dass die Kosten getragen werden, dass die Kommunen nicht auf den Kosten sitzen bleiben“, sagte Kretschmer. „Wegen dieser Menschen wird niemanden etwas weggenommen werden, niemand wird schlechter gestellt werden. Aber wir werden am Ende alle reicher sein, weil wir etwas für andere getan haben.“

Von Kai Kollenberg