Mehr als 3000 neue Corona-Fälle in Tschechien

Prag

Tschechien hat innerhalb eines Tages mehr Corona-Neuinfektionen verzeichnet als das viel größere Deutschland. Am Donnerstag wurde mit 3130 neuen Fällen erstmals die 3000er-Marke überschritten, wie am Freitag aus den Daten des Gesundheitsministeriums in Prag hervorging. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie stieg damit auf knapp 44.200. Mit einer Covid-19-Erkrankung wurden 489 Todesfälle in Verbindung gebracht. Tschechien hat knapp 10,7 Millionen Einwohner und damit weniger als ein Siebentel der Bundesrepublik.

Deutsche Reisewarnung für Prag

Auf der „Corona-Ampel“ wurden derweil weitere Bezirke gelb markiert. Das bedeutet eine „beginnende Übertragung innerhalb der Gemeinschaft“. Betroffen ist nach Angaben der Agentur CTK auch der Bezirk Cheb (Eger) im äußersten Westen Tschechiens in der Nähe zu Sachsen und Bayern. Deutschland hat eine Reisewarnung für die Hauptstadt Prag und die angrenzende Mittelböhmische Region ausgesprochen.

Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) hat derweil alle Reisenden aufgerufen, sich an die Quarantäne-Regeln zu halten. Einreisende aus den betroffenen tschechischen Gebieten unterlägen der Pflicht zur Meldung beim Gesundheitsamt, der Pflicht zur häuslichen Absonderung sowie der Testpflicht, erklärte Köpping am Freitag. Ausnahmen gelten nur für bestimmte Personengruppen wie Pendler, die ihren Lebensmittelpunkt in Tschechien haben. Die Lage sei nach wie vor ernst, betonte Köpping. Sie appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, „ihre Verantwortung ernst zu nehmen und lieber genau (zu) überlegen und verantwortungsbewusst zu entscheiden“.

Corona-Krisenstab wird wieder einberufen

Regierungschef Andrej Babis kündigte an, dass am Montag der nationale Corona-Krisenstab wiedereinberufen werde. Der Gründer der populistischen Partei ANO hatte dies tagelang abgelehnt. „Dieser Schritt kommt eindeutig zu spät“, kritisierte der Vorsitzende der oppositionellen Bürgerdemokraten (ODS), Petr Fiala. Die Corona-Entwicklung wird zwei Wochen vor den Regional- und Teilsenatswahlen zunehmend zu einem Politikum. Der Multimilliardär Babis hatte Tschechien lange Zeit als „Musterland“ im Kampf gegen das Virus gerühmt.

Unterdessen treten schärfere Regeln in Kraft. Schüler müssen seit Freitag im Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen - ausgenommen sind Erstklässler. Restaurants, Bars und Clubs müssen künftig nachts zwischen Mitternacht und 6 Uhr schließen. Zudem muss jeder Gast einen Sitzplatz haben. Seit mehr als einer Woche gilt landesweit in allen Innenräumen eine Maskenpflicht.

In Prag müssen die Universitäten nur drei Wochen nach dem Semesterbeginn wieder schließen. Die Kurse würden als Fernunterricht online stattfinden, gab Oberbürgermeister Zdenek Hrib bekannt. Prag mit seinen 1,3 Millionen Einwohnern werde auf der regionalen „Corona-Ampel“ Tschechiens demnächst auf die höchste Warnstufe Rot geschaltet. Damit sind weitere Einschränkungen verbunden.

Von LVZ/dpa