„Mein Leben nach Karstadt“ – Leipziger Verkäuferin erzählt

Leipzig

Über das Ende des Leipziger Karstadt-Kaufhauses wollte Beatrix Walther (Name geändert) eigentlich nicht reden. Schon gar nicht öffentlich. Sie sei froh, damit abgeschlossen zu haben. Zu tief sitzen die Enttäuschungen, zu weh tut das Gefühl, alles gegeben und doch verloren zu haben.

„Unsere Filiale ist heute ab 12 Uhr geschlossen“, dieses nüchterne Schild prangte am 8. Februar dieses Jahres an Fenstern und Türen des großen Karstadt-Kaufhauses in der Leipziger City. Damit schlossen sich nach 104 Jahren die Türen des Warenhauses in der Petersstraße für immer.

Der Mietvertrag für die prächtige Immobilie war für Ende März 2019 gekündigt worden, nachdem Karstadt eine Mieterhöhung von rund 68 Prozent nicht an den Eigentümer Even Capital zahlen wollte. Beatrix Walther und weiteren rund 230 Karstadt-Mitarbeitern flatterten schon Ende August 2018 die Kündigungen in Haus. „Das war ein Schock, ich hatte doch mein ganzes Berufsleben bei Karstadt verbracht“, erzählt die 45-Jährige dann doch nach mehreren Treffen. Aber sie will anonym bleiben und sich auch nicht fotografieren lassen.

„ Karstadt hat sich ein gutes Gewissen gekauft“

Mit 16 begann sie ihre Lehre als Einzelhandelskauffrau bei Karstadt und arbeitete insgesamt 29 Jahre in der Leipziger Filiale der Kaufhauskette. Die schlanke, dynamische Verkaufsexpertin ist aufgeschlossen, freundlich, geht auf Menschen zu. Es hat ihr große Freude gemacht, Kunden zu beraten, Waren ansprechend zu präsentieren, die Kasse zu bedienen und vieles mehr. Doch so sehr sie und ihre Kolleginnen auch volle Power gaben, sie konnten durch ihren Einsatz das drohende Unheil, das sich über ihnen zusammenbraute, nicht abwenden.

„Die Schließung war für viele Mitarbeiter völlig unfassbar“, erinnert sie sich. „Viele arbeiteten seit mindestens 20 oder 25 Jahren im Unternehmen. Es gab auch etliche Kolleginnen, die dem Haus noch länger die Treue hielten, die schon im Centrum-Warenhaus die Lehre absolvierten. Gute Teams hatten sich gebildet, Freundschaften entstanden, uns einte das Ziel, kundenfreundlich zu sein und gut zu verkaufen“, blickt sie zurück.

Die vom Konzern angebotene Möglichkeit, ab Januar 2019 in eine Transfergesellschaft zu wechseln, „um hier Hilfe bei Bewerbungsschreiben sowie bei der Ausarbeitung eines Persönlichkeitsprofils zu bekommen“, habe sie nicht genutzt. „Sehr wenige haben dies gemacht“, erinnert sie sich. Am Ende habe die Transfergesellschaft „wenig bis nichts gebracht, es gab keine Vermittlung von Arbeitsplätzen. Eigentlich war es rausgeschmissenes Geld. Karstadt hat sich damit ein gutes Gewissen gekauft“, lautet ihr Fazit.

Eine ihrer ehemaligen Kolleginnen wechselte in die Transfergesellschaft. Aber auch die knapp 50-Jährige will anonym bleiben. Nach fast 30 Jahren bei Karstadt habe ihr die Kündigung psychisch sehr zugesetzt. „Ich bin richtig in ein Loch gefallen, war so enttäuscht, so entsetzt, habe gedacht: Was tun die uns an?“, beschreibt sie ihre damalige Gefühlslage. Die Transfergesellschaft bot ihr dann so etwas wie Halt und Struktur. „Aber wir waren wirklich nicht viele“, bestätigt sie. Geübt wurden Bewerbungen. Die Stelle, die sie inzwischen im Einzelhandel gefunden hat und mit der sie zufrieden ist, habe sie sich allerdings selbst gesucht.

Wie Beatrix Walther hebt auch sie den Zusammenhalt der Karstadt-Mitarbeiter hervor, der bis heute anhält, auch wenn es durch die räumliche Trennung schwerer ist, Kontakt zu halten. Sie haben sich auch gegenseitig über freie Stellen informiert.

Karstadt bot Stellen in München an

Nach eigenen Angaben hatte Karstadt allen Betroffenen eine Versetzung in ein anderes Warenhaus angeboten. „Das war von vorn herein zum Scheitern verurteilt“, sagt Beatrix Walther dazu. „Denn es sind Stellen angeboten worden mit einer deutlich geringeren monatlichen Arbeitszeit als in Leipzig. Man hätte etwa in München mit 80 Stunden monatlich, statt 130 Stunden wie in Leipzig, nie den Lebensunterhalt bestreiten können. Zudem wären oft die Familien auseinandergerissen worden.“ Beide Frauen kennen niemanden, der nach München wechselte. Eine Kollegin sei zu Karstadt nach Frankfurt am Main gegangen, weil ihr Mann dort arbeitete und immer nach Leipzig gependelt sei.

Beatrix Walther ist durchtrainiert und hält sich fit. Diese sportliche Power half ihr auch, neu im Beruf durchzustarten. Nachdem die Arbeitsverträge der Karstadt-Mitarbeiter Ende März ausliefen, war sie nur einen Monat, im April, arbeitslos. Den hat sie für Schulungen genutzt und Bewerbungen geschrieben. Seit Anfang Mai hat die allein lebende 45-Jährige wieder einen Job als Verkäuferin in einem kleinen Handelsunternehmen in Leipzig. Sie arbeitet in Vollzeit, allerdings zu einem geringeren Stundenlohn als bei Karstadt.

„Für viele Kolleginnen und Kollegen, die älter sind als ich, die meisten zwischen 55 und 60 Jahre, war und ist es deutlich schwerer, etwas Neues zu finden – trotz Umschulungen von der Agentur für Arbeit“, sagt sie mit nachdenklichem Blick. Die meisten hätten sich in Eigeninitiative um einen neuen Job gekümmert. Viele seien dem Handel treu geblieben. „Von der Arge gab es ganz wenig Angebote, die dem Berufsprofil entsprachen“, sagt sie.

Abfindungen waren gedeckelt

Gefragt nach den Abfindungen, die nach LVZ-Informationen 0,5 Monatsgehälter pro Beschäftigungsjahr betragen sollten, bestätigt Beatrix Walther die Zahlung. Allerdings sei die Abfindung gedeckelt gewesen, auf 18 Monatsgehälter, zum Nachteil der vielen langjährig Beschäftigten.

Für sich selbst zieht die selbstbewusste, energiegeladene Einzelhandelskauffrau folgendes Fazit: „Das Haus Karstadt hier in Leipzig bis zum Ende begleitet zu haben, war zwar katastrophal für mich, aber gleichzeitig eine Therapie, um damit leichter abzuschließen und offen für Neues zu sein.“ In dem Zwang und den Möglichkeiten, sich beruflich nach Neuem umzuschauen, sieht sie den positiven Effekt der Karstadt-Schließung. „Die haben viele ergriffen.“

Aber es bleibt für sie auch die bittere Erkenntnis, „dass das Unternehmen einen im Stich gelassen hat und es uns gegenüber nicht so loyal war, wie die Belegschaft des Hauses es erwartet hat. Wirtschaftliche Interessen und die Fusion mit anderen Unternehmen standen mehr im Vordergrund als das Wohl der Mitarbeiter.“

Für das geschlossene Karstadt-Warenhaus in Leipzig gibt es inzwischen ein neues Konzept. Der Eigentümer der Immobilie, eine Luxemburger Gesellschaft, plant einen Mix aus Einzelhandel, Büroflächen, Fitness-Studio und Gastronomie.

Von Anita Kecke