Menschen aus Nordsachsen zeigen ihr Lächeln hinter den Masken

Nordsachsen

Wie sehen wir aus, wenn wir Lächeln? Wir haben fünf Menschen aus Nordsachsen gebeten, für ein Lächeln ihre Maske abzunehmen.

Herzlich mit Maske

Standesbeamtin Franziska Müller Quelle: Wolfgang Sens

„Im Dienst müssen wir fast immer FFP2-Masken tragen“, verrät Standesbeamtin Franziska Müller aus Eilenburg. Manchmal fällt die akustische Verständigung schwer. „Es hängt aber nicht an der Maske, es hängt am Menschen, ob man schnell miteinander warm wird. Wir im Standesamt sind alle sehr herzlich und haben auch mit Maske kein Problem. Während der Trauungszeremonie selbst gibt es genügend Abstand und deshalb brauchen das Brautpaar und ich keine Maske tragen. Wie sonst sollen die Vermählten sich auch küssen? Ansonsten werden die Kollegen durch das Tragen der Maske nicht eingeschränkt und es ist momentan ja auch sehr wichtig.“

Die Vertrautheit zählt

Pflegedienstleiterin Viola Wolfgramm Quelle: Wolfgang Sens

Für die Leiterin des Pflegedienstes Awo Nordsachsen, Viola Wolfgramm, und ihre Mitarbeiter ist das Tragen der Maske besonders im Sommer ein Belastung. Da kann es schon einmal mit der Haut Probleme geben. Aber es gibt auch einen positiven Effekt: die Erkältungskrankheiten sind deutlich weniger geworden. „Bei der Kommunikation mit unseren Pflegebedürftigen ist die Bedeckung des Gesichtes weniger ein Problem. Es spielt sich viel über die Stimme ab, über die Gestik und über das Erkennen der Person. Wir kennen uns oft schon seit vielen Jahren und außerdem gibt es einige, die gar nicht mehr so gut sehen können. Die Vertrautheit mit unseren Patienten, egal ob mit oder ohne Maske, zählt.“

Schon ein bisschen lästig

Elektromonteur Sebastian Weber Quelle: Wolfgang Sens

Sebastian Weber ist Elektromonteur bei den Stadtwerken Delitzsch und kümmert sich um die Hausanschlüsse der Energieverteiler. „Wenn im Haus gearbeitet wird, bin ich im Treppenhaus bei den Wohnungen unterwegs und da trage ich selbstverständlich Mundschutz. Nach einer gewissen Zeit wird die Maske schon ein bisschen lästig, besonders dann, wenn man etwas schwerer arbeiten muss. Die Bewohner in den Häusern sind aber trotz der Maskierung meistens sehr freundlich und verständnisvoll. Im Sommer hatten wir ja schon ein paar Monate Normalität und wir mussten die Maske nicht aufsetzen. Ich hoffe, dass dieses Jahr dieser Zeitraum noch deutlich länger wird.“

Ein kleiner Witz hilft

Christine Fischer, Mitarbeiterin im DRK-Impfzentrum in Eilenburg Quelle: Wolfgang Sens

Christine Fischer arbeitet im DRK-Impfzentrum im Bürgerhaus Eilenburg. Sie nimmt die Impfwilligen in Empfang, hilft bei Fragen und Problemen und stellt die Zertifikate aus. „Die Maske verdeckt schon einiges, manchmal kann man nicht genau erkennen, ob jemand etwas mürrisch ist. Dann stellt sich nach ein paar Worten heraus, dass sie eigentlich ganz freundlich sind. Manchmal werden die Leute durch die Maske etwas schneller unruhig. Ich versuche, durch betont freundliche Ansprache oder auch durch einen kleinen Witz die Stimmung aufzulockern. Falls die Leute nervös sind, kann ich sie damit vor der Impfung etwas beruhigen.“

Mimik fehlt beim Gespräch

Apothekerin Agathe Fischer Quelle: Wolfgang Sens

Apothekerin Agathe Fischer aus der Domos Apotheke in Delitzsch ist viel mit den Antigen-Schnelltests beschäftigt. Besonders hier findet sie es manchmal schwierig, hinter der Maske zu erkennen, wie es dem Kunden gerade geht. Manchmal kommt es auch vor, dass jemand nicht so gut hören kann, dann wird die Verständigung kompliziert, wenn die Mimik nicht sichtbar ist. „Viele Leute fragen weniger nach und eine ausführliche Beratung wird oft nicht leicht. Ich denke, das liegt auch daran, dass sie mein Gesicht nicht sehen können und somit schlechter eine Beziehung aufgebaut werden kann.“ Aber natürlich muss die Schutzkleidung beim Testen sein, denn sie schützt nachweislich und zuverlässig vor Ansteckungen.

Lächeln leider verdeckt

Bibliothekarin Katja Mickley Quelle: Wolfgang Sens

Bibliothekarin Katja Mickleyhat erst im vergangenen Jahr die Leitung der Stadtbibliothek Delitzsch übernommen. „Viele Leute kennen mich noch gar nicht ohne Maske. Für die Kommunikation ist es immer ein Hindernis, wenn man das Gesicht nicht sieht. So bleibt das freundliche Lächeln manchmal unerkannt. „Immer wenn Gäste in der Bibliothek sind, müssen natürlich alle Mitarbeiter Maske tragen. Das ist auch richtig so, die Maske ist momentan unerlässlich. Ich freue mich aber auf die Zeit, wenn wir ohne Stoff im Gesicht mit unseren Lesern reden können.“

Trotz Maske erkannt

Buchhändlerin Annett Hampel Quelle: Wolfgang Sens

Annett Hampel ist schon seit 1989 bei der Buchhandlung Engler in Delitzsch tätig. „Mich behindert die Maske wenig, ich werde immer erkannt, trotzdem habe ich die Wochen im Sommer ohne Maskenpflicht in Geschäften genossen. Das geht auch den Kunden so. Es ist immer schön, wenn das Stoffstück mal runter gemacht werden kann. Das geht aber jetzt nur, wenn niemand im Laden ist.“ Wie Annett Hampel sind auch die anderen Mitarbeiter der Buchhandlung Engler schon seit über 25 Jahren in diesem Geschäft – und alle werden auch mit Maske von den Kunden problemlos erkannt.

Von Wolfgang Sens